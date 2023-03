Le proposte regalo Sharp Consumer Electronics per la Festa del Papà

Manca poco alla Festa del Papà che ricorrerà il prossimo 19 Marzo e non c’è niente di meglio che un regalo targato Sharp

È arrivato il momento di pensare a come sorprendere i papà con un regalo inaspettato. Ecco per voi le proposte targate Sharp Consumer Electronics. Dalla soundbar HT-SB100 per i papà che amano il cinema, alla radio portatile digitale Tokyo DR-P420 per i papà che vogliono ascoltare la radio ovunque.

La proposta regalo Sharp per la festa del papà: per gli amanti del cinema

La soundbar Sharp HT-SB100 è perfetta per tutti i papà che amano rilassarsi guardando un film (o la partita!). Grazie alla sua potenza di uscita massima di 75W consente di non scendere più a compromessi sulla qualità audio del televisore. Il sistema stereo 2.0ch, consente di ottenere un’esperienza coinvolgente con un suono stereo destro e sinistro ben distinto. Grazie alla cassa nero lucido e alla griglia in rete metallica, inoltre, la soundbar si inserisce con eleganza in qualsiasi ambiente. Con una larghezza di soli 80cm, è perfetta per i televisori con schermo da 32″ o superiore. Può essere posizionata su un ripiano o montata a parete per un look più contemporaneo. Disponibile online e nei migliori negozi di elettronica ad un prezzo consigliato di 89,00 €.

Per i papà che vogliono ascoltare la radio ovunque

La radio portatile digitale Tokyo DR-P420 di Sharp Consumer Electronics è dotata di streaming wireless Bluetooth! Questa è perfetta per accompagnare la giornata lavorativa o i momenti di relax di tutti i papà! Il suo punto di forza è la portabilità, grazie alla possibilità di ricaricarla tramite cavo USB o di utilizzare le batterie ricaricabili, sarà possibile utilizzarla per tutto il giorno, ovunque. Dotata di radio DAB+, DAB e FM, la radio Tokyo DR-P420 può essere utilizzata per riprodurre musica in streaming via Bluetooth. Non mancano le funzioni: i preset di memoria consentono di sintonizzarsi sulle stazioni radiofoniche in modo facile e veloce, consentendo di salvare fino a 20 stazioni DAB+/DAB e 20 FM. È possibile ascoltare la radio attraverso la cassa integrata oppure collegare un paio di cuffie tramite apposito jack integrato. E siccome anche l’occhio vuole la sua parte, la radio digitale Tokyo DR-P420 è disponibile in 4 colori glam, che la rendono perfetta per qualsiasi ambiente: Midnight Black, Steel Blue, Blossom Pink e Snowy White. Disponibile online e nei migliori negozi di elettronica ad un prezzo consigliato di 49,00 €.

E voi? Cosa ne pensate di questi regali targati Sharp per la festa del papà ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).