Scopriamo quali sono attualmente le migliori idee regalo per gli amanti della tecnologia e non solo, da adulti a bambini!

La tecnologia è parte integrante della nostra quotidianità, ma non tutti conoscono le mille potenzialità degli accessori che la sfruttano per migliorare e semplificare la vita di tutti i giorni: per chi, invece, fa della tecnologia un vero e proprio mantra, le idee regalo sono davvero numerose! Insieme a Trade Shop scopriamo quali sono le proposte tecnologiche da regalare a chi è in grado di apprezzare questi accessori versatili e funzionali!

Cosa regalare agli appassionati di dispositivi tecnologici: tante idee per tutti i gusti e le età

Il caricatore wireless sta diventando uno dei prodotti must have in campo tecnologico: il caricabatterie senza fili trova posto in casa e in ufficio, pratico e dal design studiato per uno stile moderno e funzionale. Se fino a qualche tempo fa questo accessorio era caratterizzato da un costo poco accessibile, attualmente esistono caricatori wireless economici ed universali, cioè compatibili con i principali device.

Un regalo che unisce passione per la tecnologia e amore per il benessere è uno smartwatch o una smart band con diverse funzioni: i modelli più versatili riescono a registrare il battito cardiaco e le calorie bruciate, il livello di saturazione di ossigeno nel sangue. Si può anche monitorare il sonno e tenere traccia delle proprie abitudini di movimento quotidiano.

Gli smart speaker sono ormai presenti in ogni casa e chi non ne possiede uno deve correre subito ai ripari: possiamo decidere di regalare un altoparlante intelligente a chi amiamo per permettergli di ascoltare musica in ogni momento della giornata, di connettere i vari dispositivi domestici e gestirne le funzioni e di fare tanto altro, nell’ottica di una casa sempre più smart.

Uno dei gadget tecnologici più amati del momento è la tazza smart, che permette di poter ottenere tè e bevande caldi: grazie al piattino di ricarica il liquido contenuto all’interno della tazza raggiunge la temperatura ideale. Al device è associata un’app per smartphone che permette di regolare la temperatura, personalizzare le impostazioni e ricevere notifiche.

Negli ultimi tempi è esplosa la passione per le stampanti 3D, un regalo da destinare a tutte le età: i più piccoli si divertiranno a creare e stampare dei modellini che replicano i loro personaggi preferiti, mentre gli adulti appassionati di tecnologia potranno mettere alla prova il loro ingegno attraverso la realizzazione di diversi oggetti, sempre più elaborati.

Le auricolari con filo sono andate in pensione da un bel po’ di tempo: a prendersi la scena sono state auricolari bluetooth e wireless, un accessorio gettonatissimo e utile per la vita di tutti i giorni. Ne esistono davvero di tutti i tipi, dalle più economiche alle più ergonomiche e funzionali, per prestazioni ottimali e accompagnarci senza vincoli quotidianamente.

Drone, che passione! I droni si configurano come alcuni dei regali più ambiti in campo tecnologico da grandi e piccini: questi dispositivi devono essere scelti in base alla persona a cui saranno destinati. Per questo possiamo optare per device che assomigliano maggiormente a giocattoli telecomandabili o per accessori tecnologici dalle funzionalità specifiche che prevedono maggiori abilità di gestione.

Un dispositivo leggero e portatile che può essere portato con sé in tragitti brevi o lunghi per avere sempre un’ottima compagnia assicurata? Stiamo parlando degli e-reader, perfetti come idea regalo per chi ama sia la lettura che la tecnologia. L’esperienza visiva è ottimizzata, la batteria è di lunga durata e ci sono dispositivi che possono contenere migliaia di e-book, resistenti anche all’acqua per poter essere comodamente utilizzati anche in spiaggia. A questi lettori digitali si possono associare anche i taccuini digitali, la nuova frontiera dei bloc-notes che si fa set smart writing, un mix di carta e penna tecnologici per conservare appunti e idee.