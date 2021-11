Le idee tech da regalare o regalarsi a Natale

Anche quest’anno è arrivato il momento di iniziare a pensare ai regalini per le persone a cui teniamo di più. Scopriamo alcune idee tech

Il Natale non è proprio alle porte ma per qualcuno è già nell’aria e, proprio per questo, è arrivato anche quest’anno il momento di iniziare a pensare ai regalini per le persone a cui teniamo di più. Anziché fare le solite banalità riciclate di anno in anno che ne dici di prenderti più tempo per cercare qualcosa di davvero sorprendente e originale? Difatti chi si riduce all’ultimo minuto tende a buttarsi sul regalo facile ma che manca sempre di personalità e, pertanto, rischia di finire nella pila dei pensierini inutilizzati o riciclati.

Cosa ti consigliamo per i tuoi regalini di Natale?

Sei alla ricerca di idee per dei regalini per Natale per i tuoi amici o per qualcuno a te caro? Non vogliamo porre limiti di budget perché anche un oggetto dal costo inferiore ai dieci euro può rivelarsi una grande idea a patto che sia fatta col cuore e in modo mirato. Ad oggi tutti adorano la tecnologia, che ci ha letteralmente “salvati” nei mesi in cui siamo stati costretti a starcene in casa. Per questo puntare sul regalo tech è sicuramente l’idea più interessante stando ai trend del momento. Vediamo le nostre proposte.

Cucina e dintorni

Le esigenze delle persone sono cambiate. Abbiamo riscoperto il piacere di prepararci pranzo e cena in casa, sfruttando i ricettari online e i consigli della vicina. Mangiare bene e in modo sano è praticamente diventato un mantra e, pertanto, potresti pensare di donare un bel vassoio scongela cibi o l’incredibile set da tè che fiorisce direttamente nella teiera! Tra i regali più ricercati ci sono anche gli elettrodomestici per la cucina healthy come estrattori di succo e vaporiere che permettono di preparare alimenti a basso contenuto di grassi in modo sano e naturale.

Comodità e relax per casa

Per gli amanti delle comodità, invece, ci sarebbero decine e decine di idee da valutare. A chi non piacerebbe ricevere un massaggiatore? Passiamo così tanto tempo al computer o seduti alla scrivania che un bel massaggio decontratturante al collo non è mai una cattiva idea, non trovi? Oppure ci sono le famosissime e ricercatissime lampade al sale e, perché no, un bel robot lavapavimenti? Avere un piccolo amico che pulisce casa mentre noi ci rilassiamo o siamo fuori non è il sogno di tutti?

Una rinfrescata ai device

Infine potrebbe esser arrivato il momento di dare una rinfrescatina a cuffie, tablet e smartphone approfittando delle promo stagionali. Dopotutto di questi tempi non facciamo altro che scansionare QR Code per tantissime attività, abbiamo lo Spid in App e l’homebanking sul nostro smartphone per cui potrebbe essere arrivato il momento di riammodernare i nostri dispositivi. Tra le opzioni più ricercate ci sono anche le stampanti portatili e i mini-proiettori da smartphone, idee molto carine e apprezzate a tutte le età! Ovviamente non dimenticare che è passato un altro anno e che, dopo tutto il lavoro e i sacrifici fatti… anche tu meriteresti di farti un regalo!