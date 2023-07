Lavorazione CNC: cos’è e quando serve

La lavorazione CNC è una delle più diffuse nell’industria meccanica perché permette di realizzare pezzi con grande precisione. Nonostante le macchine per la lavorazione CNC siano molto costose, oggi esistono delle soluzioni alternative

La lavorazione CNC, acronimo di Computer Numerical Control, è un processo di produzione automatizzato ampiamente utilizzato nell’industria manifatturiera. È un metodo di lavorazione che utilizza macchine a controllo numerico per produrre pezzi di precisione utilizzando un codice di programmazione predefinito. Si possono lavorare diversi materiali tra cui metalli, legno, plastiche e pietra. Anche se possono essere lavorazioni molto costose! Ecco perché può essere utile valutare un preventivo online lavorazione CNC.

Lavorazione CNC: cos’è

Il processo di lavorazione CNC inizia con la progettazione di un modello CAD dell’oggetto che si vuole realizzare, che viene poi convertito in un codice di programmazione CAM (Computer-Aided Manufacturing). Questo codice contiene istruzioni precise sulla forma, le dimensioni e la geometria del pezzo da realizzare. Il codice viene quindi caricato nella macchina CNC. Questi passaggi richiedono di norma l’intervento di una persona esperta.

Una volta caricato il codice, la macchina CNC inizia a lavorare il materiale di base che di solito è un blocco di metallo, legno o altro. La macchina utilizza utensili di taglio, come frese o trapani, che rimuovono il materiale in modo molto preciso al fine di ricreare il modello progettato al computer.

Durante la lavorazione CNC, il materiale di base viene solitamente fissato saldamente su un tavolo di lavoro o un dispositivo di serraggio. La macchina CNC muove quindi gli utensili da taglio lungo i diversi assi, tagliando, forando, fresando o intagliando il materiale secondo le specifiche del codice di programmazione.

La lavorazione CNC offre numerosi vantaggi rispetto ai metodi di lavorazione tradizionali. Per prima cosa, consente una maggiore precisione e ripetibilità, in quanto le macchine CNC possono eseguire gli stessi movimenti e operazioni in modo coerente e accurato. Inoltre, consente una maggiore automazione e riduce la dipendenza dal lavoro umano, migliorando l’efficienza e riducendo gli errori.

Le macchine CNC possono essere utilizzate per una vasta gamma di applicazioni, tra cui la produzione di componenti per l’industria automobilistica, aerospaziale, elettronica, medicale e molte altre. Sono molto precise e possono produrre grandi quantità di pezzi tutti identici, una volta preparato il programma.

Il problema del costo

In genere le macchine per lavorazione CNC sono molto costose, specialmente se vengono richieste elevata precisione o velocità di produzione. Ecco perché alle volte conviene affidarsi a servizi esterni, in particolare quando non sono richiesti volumi elevatissimi di pezzi da lavorare. Richiedere un preventivo online per una lavorazione CNC è davvero molto semplice e richiede poco tempo. Basterà caricare il file CAD, specificare il materiale e il numero di pezzi richiesti. In pochi istanti avremo una stima del costo di produzione.

Molti servizi per lavorazioni CNC online offrono anche una parte di consulenza per aiutarvi nella scelta del materiale più adatto ad esempio. Inoltre tutto il processo viene svolto con la massimo segretezza, in modo da preservare i segreti industriali.

Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!