Lavazza A Modo Mio Voicy: la macchina da caffè che aiuta i gamer

LLa prima macchina da espresso con Alexa integrata da oggi si posiziona come un vero e proprio partner per tutti i gamers e i tanti appassionati

L’espresso experience con Lavazza A Modo Mio Voicy diventa ancora più smart. L’innovativa macchina da espresso con Alexa integrata fa il suo ingresso nel mondo del gaming grazie ad una speciale skill per Alexa, “Lavazza gaming partner”, sviluppata da Lavazza insieme a Fnatic, realtà mondiale leader nel settore degli esports.

Lavazza A Modo Mio Voicy: la macchina da caffè ti aiuta a giocare meglio

Lavazza A Modo Mio Voicy è pronta ad accompagnare la routine quotidiana dei gamers e dei tanti appassionati supportandoli nelle fasi di set-up e allenamento, fino ai momenti di streaming e defaticamento post gioco. Oltre a chiedere all’assistente vocale di Amazon di preparare il proprio espresso preferito, a casa come al bar, gli utenti potranno creare il proprio set up favorito avviando da remoto la sessione di gioco, e scegliendo dettagli quali luci e playlist. Come un vero preparatore atletico Lavazza A Modo Mio Voicy è al fianco dei videogiocatori, pronta per sfidarli e spronarli a migliorare le proprie performance. Tecnica, concentrazione, abilità: la skill “Lavazza gaming partner” suggerisce allenamenti fisici e mentali creati ad hoc da Jens Hofer, Performance Coach di Fnatic, per testare le capacità dei gamer e aiutarli a superare i propri limiti. Nella fase post gioco, Lavazza A Modo Mio Voicy aiuta invece i gamer a decomprimere e scaricare l’adrenalina, con esercizi non solo per il corpo, ma anche per la mente, soggetta a continue sollecitazioni durante la prestazione.

Giocare e bere un caffè, i veri piaceri della vita

Inoltre, è possibile collegare a Voicy il proprio account streamlabs seguendo le istruzioni presenti sull’app Alexa. In questo modo sarà possibile gestire tramite comando vocale le proprie dirette durante la sessione di gioco. E per raccontare questa rivoluzionaria esperienza di gioco con A Modo Mio Voicy, Lavazza ha scelto Giorgio Calandrelli, in arte Pow3r. Dal 11 giugno, il famoso streamer italiano sarà protagonista di un esclusivo video di lancio e condividerà una serie di contenuti sui suoi canali social – Instagram, Twitch e YouTube – che permetteranno alle persone di scoprire le funzionalità dell’innovativa macchina per il caffè e di allenarsi con la nuova skill di Alexa “Lavazza gaming partner”.

Con questo innovativo progetto Lavazza conferma la volontà del brand di avvicinarsi sempre di più ai giovani offrendo loro una coffee experience dalle nuove e originali possibilità via “voice”, e utilizzando il linguaggio contemporaneo del gaming grazie a partnership strategiche come quella con Fnatic con cui l’azienda ha debuttato nel mondo degli esports. Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!