Lanmodo Vast M1: il sistema di visione notturno per auto

In questo articolo vi parliamo di Lanmodo Vast M1, un sistema di visione notturna per la vostra auto che vi aiuterà a guidare di notte e quando la visibilità è ridotta. Vediamo i dettagli!

Il Lanmodo Vast M1 è uno dei migliori sistemi di visione notturna per auto. Permette di visualizzare immagini nitide a colori che offrono una visione notturna di elevata qualità, cristallina e vivida, migliorando notevolmente la visibilità in ambienti estremamente bui e in varie condizioni meteorologiche che possono ridurre la visibilità. Che si tratti di strade di campagna buie o di strade urbane piovose, Lanmodo Vast M1 può migliorare notevolmente la sicurezza di guida, salvando vite da incidenti stradali in condizioni stradali ostili. Il nuovissimo sistema di visione notturna Lanmodo Vast M1 è dotato di funzioni migliorate rispetto alla precedente versione: la fotocamera frontale antiriflesso, un campo visivo più ampio e un metodo di installazione più flessibile rendono Vast M1 una dashcam professionale per la visione notturna a tutto tondo.

Lanmodo Vast M1: le caratteristiche

La tecnologia di visione notturna utilizzata in questa dashcam combina l’esclusivo sensore CMOS Sony con apertura F1.0 e obiettivo a 7 elementi ottici, che aiuta a ottenere una visione notturna ultra nitida, migliorando notevolmente la visibilità in ambienti con scarsa illuminazione. Gli algoritmi avanzati di elaborazione delle immagini di questa videocamera a visione notturna generano immagini nitide anche in scenari con scarsa visibilità, che consentono di affrontare facilmente condizioni meteorologiche ostili e accompagnare la guida nei giorni piovosi, nevosi e nebbiosi.

Le immagini ad alta risoluzione vengono presentate su un grande schermo da 8 pollici e possono fornire al conducente una ottima visibilità. Inoltre, ciò che distingue Lanmodo Vast M1 come sistema di visione notturna è che, non solo rende tutto più chiaro e luminoso di notte, ma è anche abbastanza potente da rilevare i colori al buio, il che è particolarmente utile quando si guida in ambienti bui. I sistemi di visione notturna che vengono venduti come accessori costano migliaia di dollari, ma la maggior parte di essi non presenta immagini di visione notturna a colori, il che rende Vast M1 altamente competitivo tra i sistemi di visione notturna di alta qualità.

Migliore visibilità e non solo

Il nostro sistema di visione notturna consente di vedere quasi come alla luce del giorno anche quando si guida di notte, mentre l’angolo di 75° della fotocamera frontale è più ampio di quello della vista umana. Sebbene sia più ridotto rispetto alle tradizionali dashcam, permette però di vedere ad una distanza maggiore. L’ulteriore e più ampio campo visivo e la visibilità fino a circa 300 metri di Lanmodo Vast M1 permettono tempi di reazione più brevi per evitare incidenti, che potrebbero salvare vite umane se animali o pedoni che potrebbero attraversare all’improvviso la strada.

La memoria da 128 GB può contenere fino a 28 ore di video, mentre la funzione di registrazione in loop eliminerà automaticamente i vecchi filmati e li sostituirà con la registrazione più recente, garantendo un monitoraggio continuo della vostra auto in parcheggio 24 ore su 24. Il sensore di accelerazione integrato può rilevare le collisioni e bloccare il filmato dell’incidente, impedendo la cancellazione del filmato. Il design separato dello schermo e della fotocamera frontale consente 3 metodi di installazione flessibili, che possono soddisfare diverse preferenze di installazione e la maggior parte dei tipi di veicoli.

La fotocamera frontale antiriflesso ottimizzata di Lanmodo Vast M1 può ridurre sostanzialmente le distrazioni dovute agli abbaglianti. Molti sistemi infatti tendono ad andare in difficoltà nella gestione dell’esposizione con i fari abbaglianti, la contrario di Lanmodo Vast M1 che riesce a gestire perfettamente anche questa situazione estrema. Il sistema include anche una telecamera posteriore con visione notturna, con cui parcheggiare e guidare al buio diventa molto più facile. Il grandangolo da 170° e l’alta risoluzione di 1080p della telecamera posteriore offrono una protezione a 360 gradi sia che la tua auto stia sfrecciando sulla strada o stia in un parcheggio.

Provare per credere, qui la pagina ufficiale per procedere all’acquisto! Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!