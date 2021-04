La scheda Lexar Professional 2000x è stata ritenuta Best Memory Card 2020 dalla prestigiosa rivista inglese Photography News. I dettagli

Si chiama Lexar Professional 2000x ed è secondo Photography News la miglior scheda SD nel 2020, è di tipo SDHC/SDXC UHS-II, ed è ampiamente utilizzata dal settore professionale a cui si rivolge.

Si tratta infatti di una card altamente affidabile che offre prestazioni di livello professionale, scopriamo tutti i dettagli.

La scheda 2000x di Lexar è stata nominata Best Memory Card

Il produttore americano Lexar è stato premiato per la sua famosa scheda SD, con capacità tecniche che la rendono capace di poter acquisire e trasferire rapidamente foto e video 1080p Full-HD, 3D e 4K di alta qualità con una velocità in lettura fino a 300MB/s e in scrittura di 260 MB/s, permettendo quindi di sfruttare appieno le più recenti funzioni per foto e video di reflex, fotocamere di qualità cinematografica e 3D. Sempre parlando di prestazioni, Per aumentarne la versatilità, poi, le schede sono anche retrocompatibili con i dispositivi UHS-I, eseguendo fino alle soglie massime di velocità UHS-I. Dunque, le schede funzionano anche con dispositivi non UHS-I più vecchi, con prestazioni a velocità di Classe 10.

Le schede della serie Professional di Lexar sono adatte ad ogni tipo di utilizzo, resistenti, impermeabili e costruite per resistere a urti, vibrazioni, sbalzi di temperatura e persino ai raggi X. Per quanto riguarda le temperature, Lexar assicura uno sbalzo termico che compreso nel range 0° e 70° C. Le schede Lexar Professional 2000x SDHC/SDXC UHS-II, disponibili nelle capacità di 32GB, 64GB e 128GB, sono corredate da un lettore SD UHS-II che permette di trasferire rapidamente i file dalla scheda al computer. L’alta velocità della scheda accelera notevolmente l’intero workflow e permette di tornare subito all’opera.

