La guida definitiva di Tineco per preparare al meglio la propria casa in vista della stagione estiva

Con l’arrivo della primavera e di un’estate torrida alle porte, è giunto il momento di rinnovare la propria casa e prepararla per la nuova stagione

Le temperature più alte rappresentano per molti l’occasione di aprire le seconde case e Tineco arriva in soccorso a tutti coloro che necessitano effettuare una pulizia in profondità, fornendo consigli e trucchi per creare uno spazio abitativo fresco, salutare e confortevole, permettendo di godere al massimo di un’estate rigenerante.

Per far fronte a quelle che si prospettano essere delle impegnative sessioni di pulizia, Tineco propone quindi due prodotti della serie Floor One che semplificheranno e miglioreranno questo processo: il FLOOR ONE S5 Steam e il FLOOR ONE S3.

FLOOR ONE S5 STEAM: l’alleato per igienizzare la casa dopo la stagione invernale

Per tutti coloro che sono alla ricerca di un aspirapolvere e lavapavimenti pratico e maneggevole e che utilizzi il vapore ad alta temperatura per rimuovere lo sporco e le macchie, Tineco propone il FLOOR ONE S5 Steam. Questo nuovo modello sfrutta la potenza naturale del vapore, in grado di rilevare e rimuovere tutti i tipi di sporco, comprese le macchie ostinate e appiccicose. Come parte della famiglia Tineco FLOOR ONE S5, il S5 Steam include anche la tecnologia iLoop Smart Sensor. Ciò consente di regolare automaticamente la potenza di aspirazione, la velocità del rullo spazzola e il flusso d’acqua per una pulizia veloce ed efficiente. Inoltre, con un ampio serbatoio d’acqua, S5 Steam può pulire aree più grandi senza la necessità di un costante rifornimento.

FLOOR ONE S3: il compagno ideale per eliminare sabbia e macchie di salsedine

Il FLOOR ONE S3 di Tineco è un’innovativa lavapavimenti che consentirà di pulire e lavare le superfici domestiche contemporaneamente e senza doversi mai sporcare. Infatti, grazie al sistema di auto-pulizia multistadio a un solo tocco, non sarà più necessario toccare il rullo sporco. Premendo un semplice pulsante si attiverà quindi un processo di auto-pulizia del rullo e dei tubi, lasciando le mani pulite e l’S3 pronto per l’uso di nuovo. Infine, il punto forte del prodotto, che rende il dispositivo ancora più intelligente, è la presenza del sensore intelligente iLoop, in grado di rilevare qualsiasi tipo di sporco e adattare la potenza di aspirazione, la velocità del rullo e il flusso d’acqua.

CARPET ONE SPOT per rinfrescare i tessuti

Dedicato a tutti coloro che passano le proprie mattinate di pulizia districandosi tra i fili dei vari elettrodomestici, Tineco arriva in aiuto proponendo il rivoluzionario Carpet One Spot. Infatti, grazie anche a Tineco iLoop Smart Sensor, al potente motore brushless e alla spazzola motorizzata, il dispositivo sarà in grado di rilevare, strofinare e rimuovere autonomamente le macchie più resistenti. Inoltre, la modalità spot permette di posizionare la spazzola su una macchia, attivare la funzione e attendere fino alla notifica della rimozione della macchia. Infine, con un’autonomia fino a 40 minuti, sarà possibile pulire aree più ampie senza continue interruzioni.

