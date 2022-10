Kukirin G2 Max: un bestia di monopattino per spostarsi in qualunque terreno

Il nuovo Kukirin G2 Max non è il solito monopattino elettrico, è qualcosa di speciale: potente, veloce e dotato persino di sellino rimovibile

Hai presente il monopattino elettrico, come sei solito immaginarlo? Ecco, dimenticalo e lasciati coinvolgere da un prodotto spettacolare come Kukirin G2 Max. Più vicino che mai a uno scooter come praticità e comodità, ma con tutto il divertimento che ti aspetteresti da un mezzo di trasporto come questo.

Fino a 80 chilometri di strada con una sola ricarica per i tuoi spostamenti in città o le tue avventure su strade sterrate e percorsi alternativi (sempre in sicurezza, è fondamentale!). Un prodotto che, a conti fatti, ti permetterà da subito di iniziare a evitare l’utilizzo di auto e moto e – di conseguenza – di risparmiare benzina. Una ricarica elettrica non costerà mai quanto il carburante necessario per compiere 80 km in macchina. In più, eviti il traffico e la necessità di cercare parcheggio.

Un monopattino elettrico spettacolare: è Kukirin G2 Max ed è in sconto

Una qualità costruttiva senza pari, con particolare attenzione alla cura dei dettagli: sono loro che fanno la differenza e ti permettono di avere fra le mani un mezzo di trasporto pazzesco e con diverse personalità. Se è necessario utilizzarlo in città, lo sfrutti senza problemi per spostarti evitando il traffico. Portandolo però fuori, in campagna o strade sterrate, potrai divertirti come mai penseresti di fare con un comune monopattino elettrico. Infatti, è pensato anche per quello: per il divertimento.

Pensato per adattarsi praticamente a qualsiasi esigenza, ti basti pensare che è dotato di praticissimo sellino per viaggiare comodo. Quando non è necessario, in un attimo lo smonti e lo conservi.

Super sicuro da utilizzare, questo gioiellino è dotato di:

un sistema di illuminazione notturno a 6 fari;

freni a disco ;

; pneumatici da 10″ pensati anche per fare fuoristrada;

regolazione dell’altezza del manubrio;

ammortizzatori anteriori e posteriori a 4 bracci;

pedana con rivestimento antiscivolo, così da avere i pedi sempre ben saldi.

Paragonalo a un qualsiasi altro modello più blasonato, ti renderai conto che molte di queste caratteristiche sono assenti. L’ampia batteria e il potente motore da 1000 W, ti garantiscono di riuscire a coprire fino a 80 km con una sola ricarica. Puoi raggiungere una velocità massima di 55km/h (rispetta rigorosamente i limiti previsti dal codice della strada quando utilizzi questo mezzo di trasporto!).

Per finire, questo piccolo concentrato di tecnologia è dotato anche di computer di bordo, alloggiato al centro del manubrio: sarà sempre tutto sotto controllo. Quando non serve, il tuo monopattino elettrico non dovrai lasciarlo in strada, con il rischio che lo rubino. Puoi piegarlo in un attimo e portarlo con te: a casa, in ufficio e persino sui mezzi pubblici.

