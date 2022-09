Kobo Clara 2E: la lettura diventa ecologica

Rakuten Kobo ha presentato il nuovo Kobo Clara 2E, un nuovo device tascabile ed ecosostenibile per leggere e ascoltare. Scopriamolo insieme

Rakuten Kobo, tra le aziende leader nel settore dell’eReading e dell’ascolto digitale, annuncia il nuovo Kobo Clara 2E, un eReader più ecosostenibile che presenta importanti aggiornamenti. Questo nuovo dispositivo, che rappresenta un importante passo avanti nella missione dell’azienda di migliorare la vita di chi legge, non solo è stato realizzato con una struttura esterna composta per oltre l’85% da plastica riciclata, di cui il 10% potenzialmente destinata agli oceani, ma presenta anche una tecnologia wireless Bluetooth ed è il primo device da 6’’ di Kobo ad essere anche impermeabile.

Tutti i dettagli relativi al nuovo Kobo Clara 2E

Questo nuovo eReader di Kobo è il primo realizzato con plastica riciclata e potenzialmente destinata agli oceani. Ciò rispecchia l’impegno dell’azienda verso un utilizzo sempre maggiore di materiali di riciclo certificati, laddove possibile, nel rispetto dei requisiti tecnici del prodotto. Gli amanti dei libri potranno perdersi nella lettura su uno schermo aggiornato da 6″ HD E Ink Carta 1200 antiriflesso, dotato di modalità scura e ComfortLight PRO con riduzione della luce blu. Tutto questo consente di leggere anche a tarda notte senza influire sulla qualità del sonno.

Dotato di una batteria che dura settimane e di 16 GB di memoria, questo eReader contiene intere librerie di eBook e audiolibri Kobo. È inoltre il più moderno dispositivo dotato di tecnologia wireless Bluetooth, che offre ai lettori la possibilità di leggere o ascoltare le storie più attuali. Anche le SleepCover protettive e personalizzate di Kobo sono realizzate con materiali riciclati e sono ora disponibili nei colori nero, blu oceano, rosso corallo e verde acqua. A riguardo Michael Tamblyn, CEO di Rakuten Kobo, ha dichiarato quanto segue:

Kobo Clara 2E rappresenta di fatto la realizzazione dei nostri obiettivi: offrire la migliore esperienza di lettura e al contempo intraprendere la strada della sostenibilità. Crediamo che ogni piccolo gesto, consapevole e mirato, possa avere un impatto significativo. Per questo motivo, abbiamo iniziato a incorporare materiali riciclati sia nel dispositivo che negli accessori e nella confezione, a complemento delle caratteristiche più apprezzate dai nostri booklover, come l’impermeabilità e la tecnologia wireless Bluetooth® che permette di ascoltare i propri audiolibri preferiti.

Questo dispositivo non solo è il primo ad essere realizzato con oltre l’85% di plastica riciclata, ma è anche il primo eReader Kobo da 6″ completamente impermeabile. È in grado di resistere fino a 60 minuti e fino a una profondità di 2 metri, l’ideale per chi ama leggere sia a mare che nella propria vasca. Con la tecnologia wireless Bluetooth sarà inoltre possibile ascoltare gli audiolibri tramite cuffie o casse Bluetooth.

Disponibile in preordine sul sito ufficiale, il dispositivo sarà poi venduto nei negozi e online a partire dal 22 settembre in Italia al prezzo consigliato di 149,99 €. Cosa ne pensate di questo nuovo eReader? Fateci sapere la vostra. Per non perdervi ulteriori news relative al mondo elettronico e tecnologico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!