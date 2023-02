Klipsch The Sevens & The Nines: arrivano i nuovi diffusori amplificati

KLIPSCH THE SEVENS & THE NINES: si estende la serie di prodotti amplificati ad alta risoluzione con la crescita della celebre famiglia di diffusori Heritage Wireless

Klipsch, azienda leader nel settore dell’audio premium globale, annuncia l’ampliamento della gamma di diffusori della serie Heritage Wireless che già include le casse The Five. Infatti, arrivano sul mercato i diffusori The Sevens e The Nines ancora più grandi, potenti e dinamici dei precedenti. Progettati con materiali di pregio come l’impiallacciatura in vero legno e interruttori e manopole tattili. I diffusori Klipsch Heritage Wireless uniscono l’acustica e il design classico ereditato da Paul W. Klipsch, con le più recenti tecnologie oggi disponibili.

Dettagli sui nuovi diffusori Klipsch The Sevens & The Nines

I diffusori amplificati Klipsch The Nines e The Sevens offrono un’acustica che riempie l’ambiente con il minimo ingombro. Ciò grazie all’amplificatore integrato, progettato su misura per massimizzare la resa e la qualità del suono. I diffusori sono estremamente versatili, facili da configurare e da utilizzare e si collegano praticamente a tutto, anche a un televisore tramite HDMI-ARC. Includono un preamplificatore fono integrato, tecnologia wireless Bluetooth, ingressi digitali ottici, analogici RCA e USB e un’uscita per subwoofer. I Klipsch The Nines e The Sevens sono bi-amplificati per migliorare la chiarezza e la resa e dotati di decodifica a 192 kHz / 24 bit per una riproduzione impeccabile delle tracce audio ad alta risoluzione.

Caratteristiche tecniche dei nuovi diffusori acustici Klipsch the Sevens & the Nines

I diffusori amplificati Klipsch Heritage Wireless incorporano la pluripremiata tecnologia proprietaria Klipsch Reference caricata a tromba e la messa a punto per offrire un audio forte e preciso con bassi potenziati e bassa distorsione. L’equalizzazione dinamica dei bassi integrata si adatta alla capacità dell’orecchio di percepire le frequenze più basse. Offrendo bassi potenti a qualsiasi volume. Sono dotati, inoltre, di tweeter in titanio da 1″ su trombe Tractrix. Più grandi per dimensioni e potenza, le Klipsch The Nines hanno una potenza totale di 240W e un nuovissimo woofer a cono composito da 8″ a lunga escursione. I diffusori di medie dimensioni The Sevens, con una potenza totale di sistema di 200W, utilizzano un woofer a lunga escursione da 6,5″ per riempire l’ambiente e migliorare i bassi.

Disponibilità e prezzi

I diffusori Klipsch The Nines e The Sevens, sono compatibili con l’app Klipsch Connect. Questo consente agli utenti di personalizzare le impostazioni del volume dell’equalizzatore e del subwoofer, i bassi dinamici, la modalità di ascolto notturno, gli aggiornamenti del firmware over-the-air, una guida rapida digitale e molto altro ancora. Entrambi i modelli sono disponibili nelle finiture in noce e nero. Il nuovo diffusore Klipsch the Sevens è disponibile sul mercato al prezzo di € 1.599,00. Mentre il Klipsch The Nines è disponibile al prezzo di € 1.999,00.

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi diffusori acustici Klipsch the Sevens & the Nines ?