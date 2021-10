Kindle Paperwhite: ecco la nuova versione dell’eReader di Amazon

L’iconico eReader di Amazon riceve un nuovo update. Ecco la nuova versione del Kindle Paperwhite

Il nuovo Kindle Paperwhite può essere acquistato su Amazon.it. Con uno schermo da 6,8’’ antiriflesso, fino a 10 settimane di autonomia, tonalità della luce regolabile, ricarica USB-C e 8 GB di spazio di archiviazione, è disponibile al prezzo di 139,99 euro.

Kindle Paperwhite: il nuovo eReader di Amazon

Kindle rivoluziona l’esperienza di lettura per i suoi clienti, rendendola ancora più confortevole grazie a un hardware premium, a prestazioni migliorate rispetto alla generazione precedente, a un’interfaccia utente completamente ridisegnata e a un design compatto e resistente all’acqua, che consente di godersi la lettura in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Il nuovo Kindle Paperwhite include tutte le funzionalità che hanno reso i Kindle il migliore dispositivo per leggere, tra cui: Whispersync, Copertine dei libri, Word Wise e Accessibilità. Inoltre, è progettato all’insegna della sostenibilità ambientale ed è idoneo al Climate Pledge di Amazon. È , infatti, realizzato con il 60% di plastica riciclata post-consumo e il 70% di magnesio pressofuso ugualmente riciclato.

Disponibilità

Kindle Paperwhite è acquistabile su Amazon.it. Per proteggere al meglio il lettore digitale è possibile inoltre acquistare una cover in sughero, resistente e sostenibile. Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!