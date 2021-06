KENWOOD LAB presso FARM 65: un’opportunità per gli appassionati di cucina

Nel nuovo Kenwood Lab presso Farm 65 troverete ben 24 kitchen-station con le attrezzature Kenwood all’interno del culinary hub milanese, previste tantissime iniziative e corsi di formazione per appassionati e aspiranti chef

Kenwood, leader mondiale nei prodotti per la preparazione degli alimenti, sceglie il Culinary Hub Farm 65 a Milano per il suo laboratorio di cucina. Sarà un punto d’incontro di gusto e cultura gastronomica targato Kenwood dove chiunque, appassionati e aspiranti cuochi, potrà seguire corsi tenuti da grandi Chef con le attrezzature del noto produttore inglese come alleato speciale. 24 kitchen-station da dove poter partecipare a corsi per tutti i livelli fino a quelli professionali, con l’impastatrice planetaria con funzione cottura top di gamma Kenwood Cooking Chef XL in dotazione su ogni postazione; la semplicità di utilizzo e la grande versatilità rende questa nuova macchina Kenwood lo strumento ideale per guidare e aiutare l’esperienza in cucina degli utenti di Farm 65.

KENWOOD LAB: tutta la tecnologia di Kenwood a disposizione di tutti

Grazie al nuovo sistema brevettato di cottura a induzione, Kenwood Cooking Chef XL consente di impastare, cuocere, friggere, fondere e soffriggere spaziando dai 20 ai 180 gradi. Con l’innovativa e comoda bilancia integrata EasyWeigh Scales è possibile guadagnare tempo e spazio pesando gli ingredienti direttamente nella ciotola o anche appoggiandoli sopra la macchina. Dal display integrato touchscreen, facile da usare, si può interagire con l’interfaccia CookAssist, il sistema di assistenza digitale di Kenwood con cui controllare la preparazione delle pietanze anche a distanza, tramite l’app per smartphone o tablet. Tra le iniziative in calendario presso Farm 65 nei prossimi mesi ci sarà uno spazio riservato ai giovanissimi con lo Junior Chef Camp, non mancheranno gli appuntamenti incentrati su benessere e giornate dedicate alle donne che vogliono prendersi cura di sé, oltre a degustazioni di vino con bottiglie pregiate che si racconteranno e proporranno abbinamenti con il cibo.

Il progetto Farm65 si inserisce nell’ambito del processo di riqualificazione del distretto urbano Navaglio Pavese e si presenta come uno spazio polifunzionale e aggregatore di competenze, dove coltivare idee, talento e passione. Per Kenwood sarà la location dove ospitare eventi di promozione territoriale e corsi di formazione in presenza che si terranno in tutta sicurezza grazie agli ampi spazi a disposizione. Daniele Siciliano, Direttore Marketing Italia del Gruppo De’Longhi, dichiara:

Questo spazio rappresenta un vero e proprio laboratorio culinario abbiamo sposato questo progetto perché rappresenta un modello di rilancio positivo e sostiene lo straordinario patrimonio della cucina italiana. All’interno di Farm 65 i prodotti Kenwood contribuiranno a valorizzare e ispirare la creatività in cucina, in uno spazio che sarà dedicato anche alla formazione di aspiranti chef.

