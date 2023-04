KENWOOD KMIX750 ecco la nuova impastatrice planetaria

Pratica e colorata, sempre affidabile e con un design essenziale e raffinato: Kenwood kMix750 è la Kitchen Machine n. 1 in Italia

L’impastatrice planetaria di Kenwood è la più acquistata del 2022 e ha guidato la sua categoria di mercato grazie alla combinazione di prestazioni efficaci, stile ricercato e accessibilità.

KMIX750 è l’impastatrice più venduta in Italia, Kenwood la celebra con una special edition

Kenwood kMix è la gamma perfetta per chi cerca uno strumento efficace e dallo stile iconico, grazie alla sua capacità di lavoro, alle 6 velocità + funzione miscelazione e al motore da 1000 W che permette di gestire in modo efficiente anche gli impasti più duri, come quelli per il pane e la pasta fresca.

Il movimento planetario del gancio impastatore simula in modo più rapido e continuo la gestualità delle mani, permettendo ai composti di incorporare aria e ottenere un risultato migliore senza fare fatica. La sua forma ergonomica coniuga funzionalità e bellezza, e la pulizia è semplice grazie alla presenza di utensili rimovibili e lavabili in lavastoviglie.

Per celebrare il successo dell’ultimo anno Kenwood ha scelto di lanciare una nuova Special Edition, ancora più elegante e dalle alte prestazioni, ampliando la gamma kMix con due esclusive colorazioni premium che si aggiungono alle versioni rosso, bianco e nero.

L’inconfondibile design di kMix sarà infatti impreziosito con finiture cromate che attribuiscono un carattere ancora più originale, ideale per aggiungere un tocco di eleganza e rendere unica la cucina.

kMix Special Edition, nelle versioni Chrome e Black Chrome, sarà dotata di 3 accessori in acciaio inox per impastare, mescolare e montare con la massima semplicità.

E l’ampia ciotola da 5L, in acciaio inox lucido, sarà provvista di pratico manico per agevolare l’impugnatura.

Con l’impastatrice planetaria kMix è possibile rendere facili e personali anche le ricette più complesse, liberando la creatività nella preparazione di meringhe, tiramisù, pan di spagna, pizza, pane e tanto altro ancora, con risultati eccellenti.

Le nuove Special Edition (cod. KMX760 CH; cod. KMX760 BC) saranno disponibili sui canali di vendita tradizionali e online a partire da aprile, con un’esclusiva operazione abbinata al lancio che regala una ciotola aggiuntiva a chi acquista uno di questi modelli dal 18 aprile al 31 luglio 2023.

