Jya Fjord: riceve la certificazione per la cura delle allergie

TÜV Rheinland ha assegnato ai purificatori d’aria della serie Jya Fjord, la prima certificazione al mondo per la cura delle allergie

TÜV Rheinland è un organismo di test e certificazione che ha stabilito una serie completa e rigorosa di teorie e metodi di ispezione dei prodotti con 150 anni di esperienza. In qualità di organismo di test e certificazione autorizzato in Germania, TÜV Rheinland ha severi standard di test di filtrazione degli allergeni per i prodotti che possono ottenere la certificazione per la cura delle allergie.

TÜV Rheinland ha da poco assegnato la prima certificazione al mondo per il trattamento delle allergie ai purificatori d’aria dell’innovativo marchio di elettrodomestici Jya, il quale si concentra sullo sviluppo di prodotti professionali per la purificazione dell’aria. Ad aver ricevuto la certificazione per la cura delle allergie dalla più grande organizzazione mondiale per il conferimento di certificazioni di sicurezza e qualità è la serie Fjord del brand.

Contribuendo all’ottimizzazione delle smart home, Jya ha superato gli standard del suo settore con l’obiettivo di dare ad ogni famiglia la migliore esperienza possibile. Con la ricezione del premio internazionale Red Dot, il brand continua ad creare prodotti e soluzioni innovativi per eliminare agenti inquinanti solidi, chimici e biologici presenti nell’aria.

TÜV Rheinland e la creazione della certificazione ‘Allergy Care’

Il drastico aumento dell’inquinamento ambientale causato dall’industrializzazione e dall’urbanizzazione ha reso le allergie una seria minaccia per la salute di persone di tutte le età. Attualmente è stata registrata una maggiore diffusione tra le generazioni più giovani. A causa della crescente preoccupazione in merito a questa questione.

TÜV Rheinland, la più grande organizzazione al mondo per il testing e il conferimento di certificazioni, collabora dal 2021 con diverse istituzioni mediche per rilasciare un programma di cura delle allergie che potesse essere applicata ai dispositivi elettrodomestici. Questo lavoro ha fornito una profonda comprensione dei tipi di allergeni interni ed esterni e dei meccanismi patogeni, che ha aiutato TÜV Rheinland a progettare un sofisticato test delle prestazioni dei filtri per allergeni, basato su scenari della vita reale.

La serie Jya Fjord supera test rigorosi

Il laboratorio di prova TÜV Rheinland con sede a Shanghai ha testato la serie Jya Fjord per l‘efficienza di filtrazione, il tasso di purificazione degli allergeni interni e la valutazione ambientale interna. Utilizzando NanoGuard™ di Jya con carbone attivo, il purificatore filtra le particelle e assorbe TVOC fino a 0,1 μm e contribuisce notevolmente a fornire un tasso di purificazione del 99+% per i comuni allergeni chimici interni, inclusi pollini, acari della polvere e peli di animali domestici. Grazie a questo progresso tecnologico, Jya Fjord Pro ha superato 5 rigorosi test che ne dimostrano le capacità di livello mondiale:

L’efficienza di filtrazione su 3 campioni di prova mostra che tutte le particelle del filtro hanno un’efficienza frazionaria del 99,7% (testata a un valore CADR di 1,05 volte il flusso d’aria misurato)

Gli allergeni presenti nell’aria mostrano un tasso di rimozione superiore al 99%

Si è ottenuto un profumo neutro con note percettibili e non invadenti.

Una descrizione adeguata in un manuale utente chiaro rende facile capire come ciò si ottiene con l’uso personale.

TÜV Rheinland: le parole degli esperti

L’esperto di TÜV Rheinland afferma

Un purificatore d’aria e un aspirapolvere possono rimuovere e filtrare gli allergeni, il che può essere molto utile per controllare l’aria in un ambiente interno. Ma quando utilizziamo un purificatore d’aria o un aspirapolvere, a volte le opzioni standard causano disturbi nell’ambiente interno poiché spargono polvere e altre particelle nell’aria, le quali, a loro volta, possono portare ad un aumento dei livelli di allergeni. Questo è un problema soprattutto se le guarnizioni degli apparecchi sono sottili. Per questo motivo, il test e la verifica di queste capacità sono sempre più necessari.

Dopo il recente lancio in Europa, Jya Fjord Pro ha raggiunto un grande traguardo vincendo per primo questo premio, ottenendo elogi positivi dai media e dagli utenti per le sue innovazioni rivoluzionarie nei purificatori d’aria di fascia alta.

Dai Xin, direttore della ricerca e sviluppo di Jya ha dichiarato

Grazie ai sensori ambientali di alta qualità ed eccezionalmente accurati di Sensirion, i nostri sistemi di trattamento dell’aria hanno un monitoraggio coerente e affidabile di vari inquinanti dell’aria interna, in grado di migliorare efficacemente la qualità dell’aria.

Verificato da AHAM®, Jya Fjord Pro funziona perfettamente in stanze fino a 449 piedi quadrati (41 metri quadrati), mentre la versione normale Fjord è di 372 piedi quadrati (35 metri quadrati). Grazie a questa straordinaria tecnologia, l’aria nella tua stanza diventerà pulita e fresca in meno tempo di quello necessario per finire il tuo caffè.

