JVC lancia il nuovo videoproiettore DLA-25LTD

JVC renderà omaggio ai 25 anni di tecnologia D-ILA con un nuovo videoproiettore in edizione limitata e rilasciando un aggiornamento gratuito del Firmware per nuove e performanti funzionalità

Per celebrare il 25° anniversario della tecnologia D-ILA, JVCKENWOOD Corporation, lancia il nuovissimo videoproiettore DLA-25LTD in edizione limitata. Questo videoproiettore, disponibile a metà dicembre, è in grado di raggiungere un contrasto nativo di 150.000:1 grazie a un chip D-ILA di ultima generazione e, altri dispositivi ottici accuratamente selezionati.

Il suo design innovativo è stato appositamente studiato per celebrare questo importante anniversario: il DLA-25LTD, infatti, avrà una piastra centrale in argento con logo e numero di serie. Inoltre, il logo commemorativo del 25° anniversario verrà visualizzato all’accensione del proiettore.

Per onorare al meglio questa importante ricorrenza, JVC annuncerà al CEDIA 2022 ,un aggiornamento gratuito del firmware, previsto per metà novembre, con nuove funzionalità, prestazioni migliorate e maggiore facilità d’uso per tutti i proiettori D-ILA di attuale generazione: DLA-NZ9, DLA-NZ8, DLA-NZ7, DLA-NP5, DLA-RS4100, DLA-RS3100, DLA-RS2100 e DLA-RS1100.

Nello specifico, il nuovo firmware offrirà prestazioni migliorate dell’immagine Frame Adapt HDR, nuove modalità Frame Adapt aggiuntive, così da adattarsi nel miglior modo a qualsiasi condizione di ambiente e luce. Una nuova modalità per l’oscuramento dinamico con la sorgente di luce laser e la modalità “FILMMAKER MODE” per riprodurre fedelmente le intenzioni del regista. Queste caratteristiche consentiranno a tutti di godere della miglior esperienza video, in maniera estremamente intuitiva.

D-ILA

La tecnologia “D-ILA“, sviluppata da JVC sulla base di “LCOS” (Liquid Crystal on Silicon) è una tecnologia riflettente a cristalli liquidi, progettata per migliorare le prestazioni dei proiettori. Questa permette di avere un livello di nero e un contrasto perfettamente definiti, colori eccellenti e nitidi, oltre a elevata luminosità e alta risoluzione.

Dal 1997, anno in cui JVC ha sviluppato la risoluzione SXGA (1,3 milioni di pixel), ad oggi, la strada è stata lunga. Già nel 2000, l’azienda è stata capace di realizzare videoproiettori con risoluzione 4K. Il processo innovativo e la costante ricerca ha permesso di realizzare, nel 2016 il dispositivo 4K più piccolo al mondo per l’epoca. L’obiettivo è sempre stato quello di ridurre le dimensioni dei dispositivi, garantendo sempre ottime prestazioni e offrendo proiettori di alta fascia.

L’attuale generazione di proiettori D-ILA, introdotti sul mercato mondiale lo scorso anno, hanno riscosso molto successo tra gli appassionati che ricercano un’esperienza Home Theater di alta qualità. Tutti i modelli beneficiano di un’opzione di visualizzazione con risoluzione 8K ad alta definizione, grazie alla tecnologia e-shift 8K, una sorgente di luce laser ad alta luminosità e la più recente connettività HDMI da 48 Gbps, in grado di supportare 8K / 60 fps e 4K / 120 fps, oltre che all’esclusivo Frame Adapt HDR.

Disponibilità

Il JVC DLA-25LTD, sarà disponibile dal mese di dicembre 2022, a un prezzo consigliato di 29.999,99€. Per maggiori informazioni, visitare il sito internet dedicato. Cosa ne pensate di queste nuove schede video GeForce RTX 4090 di GIGABYTE? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.