JMGO U2: proiettore 4K LASER a tiro ultracorto

Parte la campagna di crowfunding per il nuovo JMGO U2, un interessante proiettore triplo LASER a tiro ultracorto che dovrebbe offrire una elevata qualità d’immagine unita ad una estrema facilità d’uso

Dopo il successo di precedenti campagne di crowfunding, JMGO si appresta a cominciarne una nuova con protagonista JMGO U2. Si tratta di un proiettore LASER a tiro ultracorto, una tecnologia che si sta velocemente espandendo riscuotendo un buon successo grazie all’ottima qualità che si riesce ad ottenere. Vediamolo più da vicino.

JMGO U2: il top di gamma del produttore cinese

Il nuovo JMGL U2 si basa sulla consolidata tecnologia DLP di Texas Instruments. Troveremo un singolo chip DMD da 0,47″ dotato di 1920 x 1080 microspecchi, ma in grado di raggiungere una risoluzione Ultra HD tramite la tecnologia XPR (eXpanded Pixel Resolution). In sostanza, grazie alle elevatissime prestazioni del DMD di Texas Instruments, si possono shiftare molto velocemente i pixel proiettati, ottenendo quindi il risultato di moltiplicare per 4 la risoluzione.

L’illuminazione invece è ottenuta tramite tre LASER, uno rosso, uno verde e uno blu (RGB) come quella che troviamo in altri modelli top di gamma. Si tratta di una soluzione che permette di ottenere colori più precisi e puri, oltre che una luminosità superiore. Infatti la luminosità si attesta a 3.600 ANSI lumen mentre la dimensione dello schermo che si può riempire è di 100″. Il rapporto di tiro dovrebbe essere di 0,21:1. Mentre è garantita la copertura dello spazio colore BT.2020 pari al 114%. JMGO U2 inoltre è dotato di un sensore di luminosità che regola automaticamente la qualità d’immagine a seconda della luce ambientale. Inoltre troviamo la tecnologia di compensazione del moto MEMC per godersi al meglio gli sport e le scene in rapida evoluzione. Infine abbiamo anche la compatibilità con l’HDR.

Il proiettore LASER a tiro ultracorto JMGO U2 è dotato inoltre di un sistema audio integrato con quattro speaker per una potenza totale di 15 W x 2 + 10 W x 2 curato dall’azienda danese Dynaudio. Il sistema supporta Dolby Audio può riprodurre anche musica tramite la connettività Bluetooth in forma DTS.

Una smart TV LASER

In realtà questo JMGO U2 è una vera e propria smart TV, mossa dal sistema operativo Luna OS. Speriamo che sia in grado di fornire un buon supporto alle varie applicazioni di home streaming come Netflix, Amazon Prime o Disney+. Il prezzo potrebbe essere molto interessante, circa 2000 euro. Anche se ne sapremo di più non appena verranno diffusi nuovi dettagli. Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!