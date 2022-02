JBL: diamo un altro suono a San Valentino

Auricolari, speaker e cuffie gaming: quando la tecnologia è protagonista anche a San Valentino, JBL ha la sua da dire!

Con San Valentino ormai alle porte, come da tradizione, è iniziata la spasmodica ricerca del dono perfetto per stupire la propria dolce metà. Proprio in occasione della Festa degli Innamorati, JBL – iconico brand specializzato nell’offrire agli utenti un suono di qualità superiore – suggerisce quindi una serie di prodotti tech in grado di conciliare i gusti e le esigenze del partner combinando una batteria di lunga durata con il suono di alta qualità e nuove linee di design accattivanti. Non esiste regalo più azzeccato di rose rosse e cioccolatini, ma le proposte di JBL – durano sicuramente più a lungo!

JBL Live Pro+

Per gli amanti della musica che non vogliono rinunciare alla praticità e al design, gli auricolari JBL Live Pro+ sono il regalo perfetto. Grazie alla funzione Smart Ambient con cancellazione del rumore adattiva, permettono di vivere un’esperienza avvolgente in compagnia della musica preferita. Il microfono beamforming e un terzo microfono per la riduzione dei rumori circostanti, permette facilmente di passare dalla musica alle chiamate di gruppo. Tutti i comandi sono sul padiglione, per gestire musica e chiamate con un dito. L’autonomia fino a 28 ore e la ricarica wireless rapida compatibile Qi permettono di sfruttare le cuffie durante tutto l’arco della giornata!

Disponibilità e prezzo

JBL Live Pro+ sono disponibili su jblstore.it e presso i rivenditori autorizzati ad un prezzo consigliato di €179,99. Colori disponibili: Nero, Bianco, Rosa.

JBL Charge 5

Come creare la serata perfetta? Gli speaker JBL garantiscono la miglior qualità del suono per regalare un’atmosfera magica. JBL Charge 5, dalla classica forma rettangolare ed angoli tondeggianti, dispone di un tweeter separato e doppi radiatori passivi per una chiarezza audio ineguagliabile. Disponibile in diverse colorazioni (Rosso, Verde o Teal), grazie alla funzione JBL PartyBoost, è possibile collegarlo ad altoparlanti portatili JBL compatibili in modo da amplificare ulteriormente il suono. Per una colonna sonora firmata JBL!

Disponibilità e prezzo

JBL Charge 5 è disponibile su jblstore.it e presso i rivenditori autorizzati ad un prezzo consigliato di €199,99. Colori disponibili: Rosso, Verde, Teal.

JBL Quantum 600

La tua metà è un amante del gaming? La linea JBL Quantum è la risposta. Le cuffie gaming JBL Quantum 600 sono progettate per un’immersione totale e prestazioni elevate, in grado di riprodurre un ambiente spaziale più ampio e realistico su PC. I padiglioni auricolari con imbottiture in memory foam con rivestimento in pelle garantiscono il massimo comfort, mentre una durata della batteria di 14 ore consente lunghe sessioni di gioco senza cavo.

Disponibilità e prezzo

JBL Quantum 600 sono disponibili su jblstore.it e presso i rivenditori autorizzati ad un prezzo consigliato di €149,99.

JBL 710 Partybox

Siete una coppia che ama le feste con gli amici? Gli speaker JBL PartyBox 710 ravvivano e illuminano ogni party. I controlli minimalisti e intuitivi del pannello superiore e l’app PartyBox consentono di creare esperienze musicali e visive di livello superiore. È dotato di personalizzazione delle luci lampeggianti e di quelle stroboscopiche e garantisce un suono incredibile grazie al doppio set di tweeter e woofer ricchi di bassi. Il suono True Wireless con un solo pulsante abbina istantaneamente due PartyBox 710 per chi vuole festeggiare ancora più in grande!

Disponibilità e prezzo

JBL 710 Partybox è è disponibile su jblstore.it e presso i rivenditori autorizzati ad un prezzo consigliato di €799,99.

Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!