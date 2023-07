JBL riproduce la colonna sonora dell’estate

L’estate ormai è arrivata e con essa anche il momento di godersi ogni istante con la miglior qualità audio grazie a JBL

Gli speaker portatili e gli auricolari true wireless sono perfetti per riprodurre la propria musica preferita e accompagnare ogni situazione, da una festa in giardino con amici a un aperitivo in riva al mare.

JBL Boombox 3 Wi-Fi

Ogni estate ha la sua colonna sonora. Che si tratti di prendere l’aereo, festeggiare con gli amici o rilassarsi in giardino, nessun programma è completo senza musica.

Mettete in valigia i vostri speaker portatili e gli auricolari true wireless e JBL riprodurrà la vostra colonna sonora, ovunque vi porti l’estate.

Arricchito con la connettività Wi-Fi, che si aggiunge a quella Bluetooth, l’iconico speaker portatile di JBL, JBL Boombox 3 porta l’inconfondibile qualità dell’audio JBL a un livello superiore grazie a una migliore connettività che riduce le interruzioni al chiuso e all’aperto.

State rispondendo a una chiamata o state scorrendo il vostro feed? Fate pure: non interromperete la vostra musica. Con JBL Boombox 3 Wi-Fi, infatti, è possibile continuare a usare il proprio telefono, mandare messaggi o guardare video sui social senza interrompere la musica.

Inoltre, il Wi-Fi integrato con AirPlay, Alexa Multi-Room Music, Chromecast built-in e Spotify Connect consente di riprodurre audio, radio e podcast in streaming in alta definizione per un’esperienza di ascolto senza eguali.

Grazie alla certificazione IP67 per la resistenza all’acqua e alla polvere, è garantita la riproduzione della propria musica preferita in ogni ambiente, da una festa a bordo piscina a un aperitivo in riva al mare. E ovunque vi porti l’estate, i materiali eco-compatibili, tra cui tessuto e plastica riciclati, contribuiranno a rendere il mondo un po’ più verde.

Lo speaker JBL Boombox 3 Wi-Fi è disponibile su jblstore.it a un prezzo di €599,99.

JBL Charge 5 Wi-Fi

Andate ovunque, ascoltate qualsiasi cosa. L’audace suono JBL Original Pro e i bassi profondi di JBL Charge 5 Wi-Fi vi fanno muovere al vostro ritmo. Ascoltate la musica in streaming ovunque tramite Wi-Fi, pur continuando a usare il vostro telefono.

State rispondendo a una chiamata o state scorrendo il vostro feed? Fate pure: non interromperete la vostra musica. Passate facilmente al Bluetooth e continuate a godere di un’esperienza audio senza interruzioni, sia in casa che fuori.

Lo speaker portatile, impermeabile e antipolvere, è alimentato da una batteria con 20 ore di autonomia e viene fornito con un pratico powerbank per mantenere carichi i vostri dispositivi.

È possibile ascoltare la musica in streaming tramite AirPlay, Alexa Multi-Room Music, Chromecast built-in e Spotify Connect. Il design eco-compatibile, che incorpora tessuto e plastica riciclati, contribuisce a rendere ogni avventura un po’ più verde.

Lo speaker JBL Charge 5 Wi-Fi è disponibile su jblstore.it a un prezzo di €249,99.

JBL Clip 4 Eco

Con un nuovo design innovativo ed ecologico e le potenti prestazioni di JBL Pro Sound, JBL Clip 4 Eco è uno speaker compatto in grado di offrire 10 ore di riproduzione.

La clip a moschettone integrata permette di agganciarlo ovunque, rendendolo anche un accessorio perfetto per completare il proprio outfit, strizzando l’occhio alle appassionate di stile.

La struttura realizzata con il 90% di plastica riciclata e il 100% di tessuto riciclato per il rivestimento lo rendono uno speaker sostenibile ideale per i più attenti all’ambiente.

Lo speaker JBL Clip 4 Eco è disponibile su jblstore.it a un prezzo di €64,99.

JBL Live PRO 2

Gli auricolari in-ear True Wireless JBL Live Pro 2, dotati di driver da 11 mm, si presentano con il classico design “stick-closed” con inserti ovali per garantire una migliore cancellazione del rumore e una qualità audio ottimizzata.

Ideali per ascoltare la tua musica preferita durante una corsa in spiaggia, sulla sdraio o a bordo piscina grazie alla tecnologia True Adaptive Noise Cancelling con Smart Ambient consente agli utenti di regolare la quantità di rumore di fondo che si desidera percepire per continuare ad avere consapevolezza dell’ambiente circostante o per parlare con gli amici senza il bisogno di togliersi le cuffie.

La gestione a mani libere e l’app JBL Headphones dedicata consentono di accedere facilmente agli assistenti vocali preferiti. Inoltre, certificati IPX5, i nuovi JBL Live Pro 2 sono resistenti all’acqua, ottime per ascoltare la musica in riva al mare.

I sei microfoni incorporati isolano il rumore e il vento per offrire una qualità di chiamata superiore. Non da ultimo, la batteria garantisce fino a 40 ore di riproduzione.

Gli auricolari JBL Live PRO 2 sono disponibili su jblstore.it a un prezzo di €149,99.

E voi ? Quali scegliereste tra tutti questi? Diteci la vostra qui sotto nei commenti