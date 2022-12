JBL: raggiunto il traguardo di 200milioni di cuffie vendute

JBL raggiunge il traguardo di 200 milioni di cuffie vendute! Un mercato delle cuffie fiorente, guidato da una domanda globale senza precedenti, consolida la posizione di JBL come leader della categoria e come marchio audio numero 1

HARMAN International è una società interamente controllata da Samsung Electronics Co. Ltd., focalizzata sulle tecnologie connesse per i mercati automobilistico, consumer ed enterprise. Quest’oggi è lieta di annunciare di aver raggiunto un nuovo straordinario traguardo. Infatti, il marchio JBL ha superato la soglia dei 200 milioni di unità di cuffie vendute. JBL è leader mondiale nella progettazione, produzione e commercializzazione di altoparlanti professionali e monitor da studio per musicisti e applicazioni di registrazione e trasmissione. Sfrutta queste credenziali nella categoria delle cuffie consumer, producendo prodotti di alta qualità che solo una vera azienda audio può offrire.

Dettagli sul traguardo delle vendite raggiunte da JBL

Nell’ultimo decennio, le cuffie hanno svolto un ruolo centrale nella missione di JBL di aiutare le persone a trarre il massimo da ogni momento di ascolto. A partire dal 2020, la domanda di cuffie ha subito un’impennata, trainata da nuove tendenze importanti derivanti dalla pandemia. Come l’aumento dello streaming di musica in HD, la diffusione del consumo di musica all’interno dei videogiochi e dei podcast, il lavoro a casa e le teleconferenze, e persino gli usi sportivi e biometrici. Questo slancio senza precedenti è evidente non solo nelle previsioni del settore che prevedono una crescita del mercato a un CAGR del 17,6% da oggi al 2028. Ma anche nei notevoli risultati ottenuti da JBL. Oltre al traguardo dei 200 milioni di unità di cuffie vendute, la divisione cuffie di JBL ha superato Sony in termini di quota di volume nel secondo trimestre, rendendo JBL il marchio audio numero uno in termini di volume nel mercato complessivo delle cuffie e il numero due dopo Apple (fornitore di telefonia).

La qualità al centro della domanda

Sempre attenta all’evoluzione delle esigenze dei clienti, JBL è stata tra le prime a concentrarsi su esperienze di ascolto coinvolgenti. Ha costantemente superato le aspettative con offerte di cuffie ricche, innovative e dal design accattivante per gli amanti della musica, gli appassionati di sport ed i fan del gioco. Ma anche per i giovani ascoltatori che si avvicinano per la prima volta all’audio di alta qualità.

Siamo entusiasti di aver raggiunto questo traguardo di 200 milioni di unità, che conferma la nostra capacità di deliziare gli ascoltatori con le cuffie dal suono migliore sul mercato. I team di ingegneri di JBL esplorano costantemente nuovi orizzonti di innovazione e siamo entusiasti del futuro dell’audio,

ha dichiarato Dave Rogers, presidente della divisione Lifestyle di HARMAN.

Un suono sorprendente

JBL (qui per maggiori info) ha arricchito lo spazio delle cuffie con prodotti dinamici da quando è entrata nella categoria delle cuffie consumer nel 2016. Tra le ultime cuffie rilasciate da JBL, spicca la JBL Tour PRO 2. Si tratta dell’offerta di cuffie più potente e ricca di funzionalità di JBL, che include il coinvolgente JBL Spatial Sound, la vera tecnologia di cancellazione del rumore adattiva e la capacità sonora personalizzabile di Personi-fi 2.0. Oltre a offrire agli ascoltatori un’esperienza intelligente e continua e un audio superiore, JBL Tour PRO 2 include la prima custodia di ricarica intelligente al mondo con un display touch a LED da 1,45 pollici. Senza la necessità di toccare lo smartphone, gli utenti possono gestire la musica, personalizzare gli auricolari e ricevere chiamate, messaggi e notifiche dai social media in tempo reale. Il tutto semplicemente toccando il display touch.

Occhi sul futuro

Concentrandosi su qualità, comfort, personalizzazione, innovazione e sostenibilità, la visione di JBL per il futuro delle cuffie è più audace che mai. La più recente tecnologia AI è già in grado di fornire musica adattiva che reagisce alla frequenza cardiaca dell’ascoltatore e riproduce la musica di cui ha bisogno. In futuro, le cuffie saranno dotate di algoritmi di rendering 3D in grado di imitare il riverbero di spazi come una cattedrale o una palestra. Questo promette cuffie da gioco consapevoli dell’ambiente spaziale e in grado di imitare perfettamente il riverbero all’interno dei luoghi virtuali che un personaggio sullo schermo esplora, dando vita a esperienze davvero credibili e immersive. Anche l’audio spaziale accurato avrà un ruolo importante nel metaverso. Lo stesso Mark Zuckerberg ha dichiarato che:

un audio spaziale corretto è fondamentale per offrire un senso realistico di presenza nel metaverso.

E voi? Cosa ne pensate di questo strepitoso traguardo raggiunto da JBL ?