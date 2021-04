JBL: il DJ Martin Garrix nuovo ambassador

Il noto produttore di dispositivi audio JBL ha scelto uno dei più grandi DJ del nostro tempo come ambassador: si tratta di Martin Garrix

Martin Garrix, uno dei DJ e producer più giovani e di maggior successo al mondo, è l’ultima superstar ad entrare a far parte degli ambassador a livello globale del brand JBL. Nel corso della partnership, Martin lavorerà a stretto contatto con JBL, collaborando al lancio di prodotti, eventi e campagne. Garrix utilizza da anni prodotti JBL, e quando è in giro non rinuncia mai ad uno speaker JBL per ascoltare le sue playlist. Il DJ/producer – che sposa in pieno la filosofia del brand, votata alla creazione di momenti di puro divertimento grazie al potere della musica – è il volto perfetto delle prossime campagne e delle esibizioni dal vivo agli eventi JBL.

Le parole di Martin Garrix e JBL

Il DJ di fama mondiale, che ha suonato in tantissimi locali e festival tra Ibiza e Las Vegas, ha dichiarato:

Da un po’ di tempo JBL è il mio marchio audio di riferimento, quindi sono super entusiasta di poter ora definirmi un ambassador del brand a livello globale. Sono sempre circondato dalla musica, quindi collaborare con loro in modo creativo è un’opportunità che non potevo rifiutare.

Ralph Santana, Chief Marketing Officer di HARMAN, commenta:

Sappiamo bene come l’entusiasmo, la passione e l’energia di Martin contagino ogni volta folle di persone che amano scatenarsi al ritmo della sua musica. Noi di JBL, crediamo negli stessi valori e lavoriamo per realizzare delle vere e proprie esperienze audio senza paragoni che connettono le persone ovunque si trovino nel mondo. Siamo felicissimi di avere Martin come ambassador. La sua energia farà sì che i fan di tutto il mondo si uniscano attorno al brand JBL e non vediamo l’ora di approfondire questa partnership.

La storia di Martin Garrix comincia quando vede l’esibizione di un altro grande DJ, Tiesto, e da lì comincia la sua scalata fatta di musica, spettacolo e collaborazione con altre importanti star come Avicii e Afrojack. Martin Garrix si unisce a un’impressionante team di ambassador di JBL tra cui le star del calcio Virgil van Dijk e Lucas Hernandez e l’icona della musica Bebe Rexha con cui Garrix ha lanciato il grande successo del 2016 “In The Name Of Love”. La sua collaborazione con JBL è destinata ad essere di un altro livello. Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!