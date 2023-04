JBL e JVC: ecco le idee regalo per la Festa della Mamma

La Festa della Mamma si avvicina e JBL e JVC ci propongono alcune idee regalo ottime per celebrarle tutti i giorni. Scopriamole insieme

Le mamme al giorno d’oggi sono sempre più smart e il giusto regalo potrebbe solamente rendere la loro giornata più tranquilla. I loro impegni si susseguono uno dopo l’altro e non lasciano molto tempo a disposizione. Ecco perché regalare qualcosa che possa farle rilassare o semplicemente alleggerire il loro carico è qualcosa che sicuramente le renderà felici.

È a questo che hanno pensato in casa JBL e JVC quando hanno proposto le idee regalo per la Festa della Mamma che andremo a vedere qui di seguito nell’articolo. Se anche voi non sapete cosa regalare alla vostra eroina speciale, continuate a leggere per capire se uno di questi accessori può essere utile o meno.

Ecco le idee regalo di JBL e JVC per la Festa della Mamma

Per le mamme più appassionate di tecnologia e innovazione, JBL propone questo nuovissimo modello: gli auricolari JBL Tour PRO 2 con la prima custodia di ricarica intelligente al mondo. Basta toccare il display touch a LED da 1,45 pollici per gestire la musica, personalizzare gli auricolari, ricevere chiamate, messaggi e notifiche dei social media in tempo reale senza toccare il telefono.

JBL Wind 3S è lo speaker Bluetooth wireless portatile dedicato alla mobilità urbana. Un regalo perfetto per le mamme più sportive che potranno ascoltare la vostra canzone preferita anche durante gli spostamenti o le gite domenicali. Infatti, grazie alla sua pratica staffa universale, può essere facilmente agganciato al manubrio di biciclette, monopattini e scooter. JBL Wind 3S permette di riprodurre la musica in streaming in modalità wireless da telefono, tablet o qualsiasi altro dispositivo abilitato Bluetooth, oltre a garantire 5 ore di riproduzione e due diverse modalità di equalizzazione.

Per le mamme più green, che hanno molto a cuore l’ambiente e che non possono rinunciare alla musica neanche all’aria aperta, il JBL Go 3 Eco è ideale per la sua leggerezza e praticità. Impermeabile, resistente alla polvere e con la certificazione IP67 consente di ascoltare la musica ovunque ci si trovi. Inoltre, realizzato utilizzando il 90% di plastica PCR (Post Consumer Recycled) per la struttura principale e il 100% di tessuto riciclato per il rivestimento dei diffusori, questo speaker si presenta nella confezione più sostenibile di JBL. Il nuovo design innovativo ed ecologico riduce significativamente la quantità di plastica vergine utilizzata, così da riciclare la plastica di scarto, e per diminuire l’impronta di carbonio complessiva del prodotto.

Anche il Clip 4 Eco ha una struttura realizzata con il 90% di plastica riciclata e il 100% di tessuto riciclato per il rivestimento, ideale per le mamme attente all’ambiente. Inoltre, la sua comoda clip integrata permette di agganciarlo ovunque, rendendolo anche un accessorio perfetto per completare il proprio outfit, strizzando l’occhio alle appassionate di stile. Il compatto JBL Clip 4 Eco racchiude 10 ore di riproduzione e grandi prestazioni dei bassi in un altoparlante compatto e conveniente.

Le JBL Tune Flex sono ideali per le mamme amanti della musica, che non riescono mai a fare a meno degli auricolari. Grazie alle 32 ore di suono JBL Pure Bass eccezionale e al loro design ergonomico e impermeabile, assicurano un comfort per tutto il giorno e in qualsiasi condizione atmosferica. Sono molto semplici da utilizzare, infatti, con un semplice tocco è possibile gestire e ricevere chiamate ovunque, e grazie alla tecnologia di cancellazione attiva del rumore Smart Ambient, si può decidere se isolarsi o interagire con l’ambiente circostante.

Per le mamme che amano prendersi cura della propria casa, KENWOOD propone il suo sistema Micro Hi-Fi M-725DAB-S con CD, USB e DAB+ e streaming audio Bluetooth per godersi ogni momento con della buona musica come sottofondo. L’M-725DAB è compatto e curato, ideale per ogni stanza e stile; il telaio in metallo di alta qualità ha un design senza tempo e il brillante display a colori permette di sfruttare al massimo le funzionalità della tecnologia DAB+. Le sue molteplici possibilità di connessione danno modo di ascoltare la musica da qualsiasi fonte, radio o telefono. I suoi diffusori compatti ma potenti rispettano la qualità garantita dalla gamma KENWOOD.

KENWOOD M-725DAB-S - Sistema Micro HiFi con DAB+, CD, USB, Bluetooth e display TFT, alluminio satinato Display TFT a colori da 2,4", ricevitore DAB+/FM RDS, amplificatore con 2 x 25 W RMS di uscita, streaming audio Bluetooth (A2DP), lettore CD e porta USB; pannello frontale e comandi in alluminio; altoparlante Bass reflex a 2 vie

Le JVC HA-A30T sono il regalo perfetto per restare sempre in contatto con la propria mamma, grazie a un audio di qualità ed estremamente comodo. I JVC HA-A30T, infatti, sono il modello di auricolari più piccolo e leggero mai prodotto da JVC: il design ultra-piccolo della custodia la rende confortevole da tenere in mano e grazie alla forma rotonda e liscia non si impiglia quando viene riposta in borsa o in tasca. La potente batteria garantisce fino a 21 ore di riproduzione continua e 17 ore con la cancellazione del rumore attivata. Gli HA-A30T sono ideali per lo smart-working, consentendo l’utilizzo anche di un solo auricolare, utile per integrare le comunicazioni da remoto e in presenza.

Cosa ne pensate di queste idee regalo di JBL e JVC per la Festa della Mamma? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news riguardanti l’universo elettronico e tecnologico, continuate a seguire tuttotek.it!