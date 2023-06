JBL: Boombox 3 Charge 5 sono ora disponibili con connettività Wi-Fi

Idispositivi JBL Boombox 3 e Charge 5 sono ora disponibili con connettività Wi-Fi, che riduce le interruzioni ed esperienze di ascolto ancora più green grazie a materiali riciclati e imballaggi ecologici

Arricchiti con la connettività Wi-Fi, che si aggiunge a quella Bluetooth, i due iconici speaker portatili di JBL, JBL Boombox 3 e JBL Charge 5, sono ora disponibili sul mercato italiano per portare l’inconfondibile qualità dell’audio JBL a un livello superiore grazie a una migliore connettività che riduce le interruzioni al chiuso e all’aperto. Inoltre, il Wi-Fi integrato con AirPlay, Alexa Multi-Room Music, Chromecast built-in e Spotify Connect consente di riprodurre audio, radio e podcast in streaming in alta definizione per un’esperienza di ascolto senza eguali.

Gli iconici JBL Charge 5 e JBL Boombox 3, con la nuova funzionalità Wi-Fi permettono di ascoltare la musica preferita senza nessuna interruzione: con i nuovi speaker, infatti, sarà possibile continuare ad usare il proprio telefono, mandare messaggi o guardare video sui social senza interruzioni, a differenza della versione Bluetooth. L’incredibile autonomia di JBL Charge 5 Wi-Fi, di ben 20 ore, e di JBL Boombox 3 di addirittura 24 ore, permette di ascoltare contenuti per tutto il giorno, da una stanza all’altra e da un luogo a un altro. Inoltre, grazie al powerbank integrato, JBL Charge 5 Wi-Fi e JBL Boombox 3 consentono di mantenere carichi i propri dispositivi per non interrompere la musica

JBL Bomboox e Charge 5, connettività Wi-Fi, audio e batteria

La connessione Wi-Fi può contare anche su una qualità audio più elevata per godere della miglior esperienza audio possibile, e con un raggio d’azione molto più ampio – fino a 45m rispetto ai 10m della versione Bluetooth. Inoltre, grazie alla funzione Multi-Room sarà possibile ascoltare lo stesso brano in tutta la casa attraverso molteplici speaker, che possono essere aggiunti in qualsiasi momento al sistema. Non da ultimo, l’app JBL One consente di configurare gli speaker e di personalizzare le impostazioni di ascolto, oltre che sfogliare i servizi musicali integrati per trovare la propria canzone preferita.

Incorporando al 90% la plastica riciclata post-consumo e tessuto 100% riciclato per la griglia del diffusore, sia JBL Charge 5 Wi-Fi che JBL Boombox 3 Wi-Fi sono ancora più sostenibili, oltre ad essere forniti con imballaggi sostenibili realizzati con carta certificata FSC stampata con inchiostro di soia. Grazie alla certificazione IP67 per la resistenza all’acqua e alla polvere, è garantita la riproduzione della propria musica preferita in ogni ambiente, da una festa a bordo piscina a un aperitivo in riva al mare. Inoltre, JBL Boombox 3 Wi-Fi supporta Dolby Atmos 3D per garantire un ascolto immersivo per una qualità audio ancora più coinvolgente, simile a quella di un concerto. Gli speaker JBL Charge 5 Wi-Fi e JBL Boombox 3 Wi-Fi sono disponibili su jblstore.it e nei rivenditori autorizzati rispettivamente a un prezzo di €249,99 e €599,99.

