ITQF: Samsung ancora una volta al primo posto in ben 5 categorie

Samsung Electronics Italia si conferma al primo posto in Italia per l’ITQF in ben 5 categorie. Entra per la prima volta fra i premiati anche Samsung Pay, riconosciuto come servizio TOP per i pagamenti smart

L’edizione di “Migliori in Italia – Campioni del Servizio 2023”, l’indagine dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF),si è appena conclusa. Sono stati annunciati i vincitori nella classifica dei marchi riconosciuti per il servizio post-vendita e che si sono distinti per risultati e per recensioni dei clienti. Samsung Electronics Italia (qui per maggiori info) si conferma ancora una volta ai vertici della classifica. Al primo posto, in ben cinque categorie merceologiche. L’azienda si conferma infatti numero 1 nel servizio nelle categorie Elettrodomestici e Notebook, TV e Smartphone e Climatizzatori. Si aggiudica inoltre, per la prima volta quest’anno, il sigillo di Top Servizio nella categoria Purificatori d’aria e in quella dei pagamenti smart con Samsung Pay.

Dettagli sul primo posto di Samsung per l’ITQF

L’analisi di ITQF è stata svolta tramite 312.956 interviste a clienti in Italia. Questo su un panel di 1.929 aziende di 190 diversi settori dell’economia italiana con le quote di mercato più ampie del Paese. Per ogni mercato è stato calcolato un punteggio SES (Service Experience Score) sul servizio medio. Questo indica la quota media degli italiani che giudicano come “Molto Buono” il servizio clienti delle aziende appartenenti a quel settore. Le aziende che ottengono un punteggio superiore a quello medio ricevono il sigillo di qualità “Top Servizio”. L’azienda che, invece, ottiene il punteggio più alto di tutto il mercato di appartenenza riceve il sigillo “Migliori in Italia-N.1 Servizio”.

Dichiarazioni in merito al primo posto di Samsung per l’ITQF

Vito Fortunato, Head of Customer Service Division di Samsung Electronics Italia, commenta:

Siamo molto orgogliosi della fiducia che i clienti ripongono nei nostri confronti e accogliamo questo risultato con entusiasmo. Siamo consapevoli della qualità della nostra offerta! Ed è per noi fondamentale offrire l’eccellenza e l’innovazione che i consumatori hanno imparato a riconoscere nel nostro marchio anche nell’assistenza e nel supporto, durante tutto il ciclo di vita del prodotto. Oltre alla riconferma come numeri uno in varie categorie merceologiche, siamo particolarmente fieri di aver ottenuto risultati importanti anche in nuovi settori, come quello dei pagamenti smart. Dimostrando così il nostro impegno nell’essere costantemente all’avanguardia per anticipare e soddisfare le esigenze dei nostri clienti.

E voi? Cosa ne pensate di questi primi posti della Samsung per l’ITQF ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).