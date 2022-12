Italiani ed elettrodomestici: i device più ricercati

La pandemia ha cambiato le cose, e le abitudini degli italiani – dal 2020 – non sono state più le stesse. Fra le nuove routine è tornata prepotentemente la cucina, che oggi rappresenta un must in molte case

Il lockdown ha infatti portato alla riscoperta del piacere di cucinare, un hobby che è anche un’arte, e che ha conquistato sempre più persone. Ovviamente in cucina servono gli strumenti giusti per poter coltivare questa passione e, per questo motivo, conviene capire quali sono gli elettrodomestici al momento più ricercati.

Sì agli elettrodomestici, ma con un occhio al risparmio

Sì agli elettrodomestici, ma senza per questo perdere di vista le necessità in bolletta.

In sintesi, è bene circondarsi dei device più utili in cucina, ma non bisogna commettere l’errore di consumare troppa energia elettrica. Oggi, poi, vi sono alcune opzioni innovative per monitorare con maggiore efficacia i propri elettrodomestici: si parla ad esempio del misuratore di consumo elettrico, che raccoglie i dati del contatore e li memorizza fornendo una panoramica in tempo reale della quantità di energia impiegata. Naturalmente, quando si compra un nuovo elettrodomestico, è di fondamentale importanza scegliere un modello con una classe energetica alta. Costa di più, è vero, ma consente di risparmiare sui consumi e dunque in bolletta, ripagandosi da solo nel breve o medio periodo. Inoltre, è importante imparare ad utilizzare questi dispositivi nella maniera corretta, come sempre con l’obiettivo di abbattere gli sprechi di energia.

Quali sono gli elettrodomestici da cucina più ricercati?

Il Black Friday è appena andato in scena, e come sempre ha fornito delle preziose indicazioni sulle tendenze d’acquisto dei consumatori italiani, cucina compresa. In questo periodo dell’anno c’è un elettrodomestico che conquista sempre i primi posti in classifica, e si parla dell’impastatrice planetaria. Un must in cucina, soprattutto per chi ama realizzare in casa gli impasti per prodotti da forno come il pane e la pizza, o per la base per le torte e dolci vari. Anche i robot da cucina entrano di diritto nei primi posti di questa classifica, insieme ad un altro device che sta davvero collezionando dei numeri incredibili.

Si fa riferimento alla friggitrice ad aria, sia quella classica a cassetto, sia quella a fornetto, molto più moderna e tecnologica. In realtà l’elenco prosegue con altri elettrodomestici di tendenza, come la vaporiera elettrica, preferita soprattutto per la sua capacità di abbattere i consumi in bolletta. Non potremmo poi non citare altri esempi di grido durante il Black Friday, come lo spiralizzatore per verdure, le macchine per sottovuoto, la macchina per fare il pane a casa, la piastra elettrica per crepes, il montalatte e le classicissime macchinette per il caffè. Infine, ecco alcune chicche come il roner per le cotture sous vide.