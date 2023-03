ISH 2023: LG presenta le nuove soluzioni HVAC

LG presenta all’ISH 2023 le sue nuove soluzioni HVAC ad alta efficienza. L’azienda ha mostrato in anteprima la nuova pompa di calore THERMA V R290 e il sistema VRF ad alta efficienza energetica MULTI V i

LG Electronics (LG) presenta le ultime soluzioni per il riscaldamento, la ventilazione e la climatizzazione (HVAC). Ciò è avvenuto in occasione della Fiera internazionale dedicata a climatizzazione, rinnovabili e tecnologie per il risparmio energetico (ISH) 2023, in corso a Francoforte (Germania) fino al 17 Marzo. Lo stand di LG ospita, in due aree dedicate, le soluzioni tecnologiche per il settore residenziale e commerciale; rispondendo perfettamente alla richiesta di prestazioni elevate e alta efficienza energetica che caratterizza i paesi europei.

Le nuove soluzioni HVAC presentate all’ISH 2023 da LG

A causa delle normative ambientali sempre più stringenti e della scarsità di gas naturale, il mercato HVAC europeo è cambiato. Ha visto crescere l’interesse per i sistemi di condizionamento a pompa di calore in grado di ridurre le emissioni di carbonio e la dipendenza dai combustibili fossili. Nel 2019, l’Unione Europea ha annunciato la sua politica “European Green Deal”, che mira a raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2050. Mentre lo scorso anno ha annunciato il piano “REPowerEU” per espandere l’utilizzo delle energie rinnovabili entro il 2030. E ridurre così il consumo di energia e la dipendenza dai combustibili fossili.

Dettagli sulle nuove soluzioni HVAC presentate all’ISH 2023 da LG

Riflettendo le attuali tendenze del mercato, i prodotti HVAC di LG presentati a ISH 2023 testimoniano la qualità e il valore che hanno reso l’azienda uno dei maggiori operatori del settore. I visitatori possono esplorare, nell’area dedicata alle soluzioni residenziali, diverse soluzioni progettate per le abitazioni private. Tra cui:

le pompe di calore aria-acqua che utilizzano refrigeranti a basso potenziale di riscaldamento globale (GWP),

i recuperatori di calore per la ventilazione (ERV),

gli scaldacqua e le soluzioni di Energy Storage (ESS) e Building Energy Control (BECON) per la gestione intelligente dell’energia.

In particolare, in occasione di ISH, ha fatto il suo debutto mondiale THERMA VTM R290 per applicazioni residenziali. Questa nuova pompa di calore aria-acqua utilizza il refrigerante a basso impatto ambientale R290. Caratterizzato da un GWP pari a 3, largamente inferiore rispetto a quello dei refrigeranti comunemente utilizzati nelle soluzioni di riscaldamento. Offre performance di riscaldamento eccezionali anche nei mesi più freddi dell’anno.

LG THERMA V

Le pompe di calore ad alta efficienza della serie LG THERMA V stanno riscuotendo un’ampia popolarità nel mercato europeo. Tecnologie avanzate e alle pratiche funzioni di risparmio energetico. Le straordinarie pompe di calore LG hanno registrato un aumento delle vendite di oltre il 120% nell’ultimo anno. Nella maggior parte dei Paesi europei in cui l’azienda opera nel settore HVAC, tra cui Francia e Germania, le vendite di pompe di calore LG sono più che raddoppiate nel 2022. I prodotti LG THERMA V utilizzano l’aria esterna per generare energia per il raffreddamento e il riscaldamento. Con un significativo aumento dell’efficienza operativa. LG Therma V utilizza infatti il 75% di energia termica ricavata dall’aria e solo il 25% di elettricità. Aiutando in questo modo le famiglie a ridurre la loro dipendenza dai combustibili fossili.

VRF) MULTI VTM i

I visitatori dell’area dello stand dedicata alle soluzioni commerciali possono, invece, scoprire il nuovo sistema di climatizzazione a flusso refrigerante variabile (VRF) MULTI VTM i. Il nuovo prodotto integra l’Intelligenza Artificiale per migliorare il risparmio energetico fino al 24,7%2. Grazie alla funzione AI Smart Care, e sfrutta i dati relativi alle abitudini di utilizzo e i dati relativi alla temperatura esterna per regolare la potenza di raffrescamento e riscaldamento. MULTI V i si avvale anche della funzione AI Indoor Space Care per contribuire a mantenere una temperatura interna uniforme. Accendendo automaticamente le unità interne in una determinata area quando viene rilevata la presenza di persone e spegnendole nuovamente quando queste si sono allontanate.

Dichiarazioni in merito alle nuove soluzioni HVAC presentate all’ISH 2023 da LG

Dal nuovo THERMA V R290 a MULTI V i, tutte le nostre ultime soluzioni HVAC dimostrano il nostro impegno nell’offrire maggiore efficienza energetica nella vita quotidiana,

ha dichiarato James Lee, Head of Air Solution Business Unit di LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company.

LG continuerà a sviluppare soluzioni intelligenti ad alta efficienza energetica, cercando di raggiungere, allo stesso tempo, la neutralità carbonica.

I visitatori dello stand di LG a ISH 2023 (E69, padiglione 12.1, Messe Frankfurt) possono scoprire l’intero portfolio di soluzioni HVAC all’avanguardia dell’azienda.

E voi ? Cosa ne pensate di queste nuove soluzioni HVAC presentate all’ISH 2023 da LG ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).