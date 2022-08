IRIScan Desk 6 Pro Dyslexic: uno strumento utile per tutti

Il nuovo strumento progettato per semplificare la vita di tutte le persone dislessiche, IRIScan Desk 6 Pro Dyslexic, apprendimento semplice, abilità potenziate, uno strumento utile per tutti

IRIS (Gruppo Canon), tra i leader mondiali nelle soluzioni di scansione portatili e nei software PDF e OCR, ha annunciato il lancio di IRIScan Desk 6 Pro Dyslexic, il suo nuovo strumento progettato per semplificare la vita di tutte le persone dislessiche. Questo nuovo dispositivo svolge un ruolo importante nel ridurre al minimo l’affaticamento e nel rendere piacevoli una serie di attività ed esercizi, come leggere e fare i compiti.

L’ultima applicazione IRIS per Windows è dotata di un nuovo strumento, Readiris Dyslexic, il migliore per il supporto, la formazione e lo sviluppo delle abilità delle persone affette da forme di dislessia (discalculia esclusa). Questo strumento è inoltre ideale anche per persone non necessariamente affette da dislessia, ma che presentano difficoltà di lettura o scrittura.

Offre infatti un contributo concreto per sostenere e aiutare le persone ad affrontare giorno dopo giorno gli ostacoli causati dalla dislessia. Il dispositivo legge ad alta voce ogni parola del testo, che si tratti di frasi complete o singole parole. Inoltre legge al ritmo impostato dall’utente, più o meno rapidamente, a seconda delle preferenze, e riconosce fino a 138 lingue diverse.

Scanner in dotazione

Il tocco in più è lo scanner “IRIScan Desk 6 Pro” in dotazione, recentemente premiato come “scelta eccellente” da pcmag.com. Lo scanner consente infatti di registrare le sessioni di formazione e scambiarle con l’insegnante in tempo reale, per monitorare i progressi raggiunti.

Questa soluzione trasforma qualsiasi documento cartaceo e file digitale in materiale audio per aiutare a migliorare il linguaggio, la lettura e le capacità di comprensione.

L’ascolto di materiali audio, come ad esempio audiolibri e podcast, è un’ottima alternativa per le persone dislessiche. Il software è dotato di un’interfaccia intuitiva e semplice da seguire, che l’utente può utilizzare con facilità grazie alla presentazione affiancata del testo originale e di quello estratto. Il contenuto del testo estratto può essere modificato ed esportato come file audio (MP3), immagine (JPEG), PDF o Docx.

Soluzione mirata e prezzo

Queste funzionalità rendono IRIScan Desk 6 Pro Dyslexic la soluzione più utile e mirata per le persone affette da dislessia. Inoltre, l’integrazione con IRIScan Desk consente di registrare le sessioni di formazione per poterle rivedere in futuro e scambiarle in tempo reale con l’insegnante o il logopedista. Il prezzo di listino della soluzione è di 399 euro o 399 dollari.

