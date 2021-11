InkPad Color PocketBook: un bellissimo regalo per Natale!

Da poco sul mercato stanno arrivando gli eReader con schermo a colori come InkPad Color PocketBook che portano un po’ di colore nelle nostre letture

L’eReader InkPad Color PocketBook è in grado di visualizzare 4.096 colori: perfetto per leggere libri ma anche per fumetti e testi scolastici. Equipaggiato con il nuovo schermo E Ink new Kaleido , con i suoi 225 grammi è uno degli e-reader con schermo da 7,8 pollicipiù leggeri sul mercato.

InkPad Color PocketBook: eReader a colori per Natali

Il nuovo ebook reader adotta uno schema modificato del filtro colore che aumenta la luminosità, staccando maggiormente il bianco della pagina e riproducendo colori più vividi. Lo schermo a colori sarà particolarmente interessante per chi legge fumetti. light novel e riviste, in modo da godersi tutte le sfumature. La tecnologia E Ink, garantisce massimo comfort di lettura grazie alla che simula l’effetto carta aumentando la nitidezza del testo in bianco e nero (300 DPI), e all’illuminazione frontale che rende i colori più vividi.

Grazie alle funzioni audio e Bluetooth, il device può connettersi senza fili alle cuffie o all’impianto audio dell’auto per ascoltare audiolibri o musica. Molto interessante la funzione Text-to-speech che permette di trasformare in audio qualsiasi testo o ebook sul device.

Disponibilità

InkPad Color è disponibile nel colore argento-luna al prezzo di 299 euro. Si tratta di un regalo molto gradito agli appassionati di lettura in tutti i sensi. Per maggiori dettagli potete consultare il sito ufficiale del prodotto. Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!