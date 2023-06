In arrivo il nuovo smart TV TELE System SMV13 powered by Vidaa

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo smart tv TELE System ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

La cornice di soli 2 mm rende i TV frameless perfetti per qualunque ambiente della casa, ma tutti i modelli della linea SMV13 sono ideali anche per le camere d’albergo: la nuova funzione Hotel Mode, infatti, inibisce l’accesso al menu di configurazione ai clienti della struttura ricettiva.

Oppure, metti in pausa la diretta e riprendi la visione quando vuoi: per attivare la comodissima funzione “TV Pause” via USB basta premere l’apposito tasto su uno dei due telecomandi. Oltre al telecomando standard, infatti, la confezione include il nuovo telecomando “Easy” con tasti funzione essenziali , più grandi, pensato appositamente per le persone anziane.

Lo Smart TV perfetto per i canali digitali con una qualità video senza precedenti. Scopri la vera nitidezza delle immagini e l’ampia gamma colori grazie al nuovo LED display 4KUltra HD dei modelli 43” e 50”con tecnologiaHDR10 HLG . Tutti i TV della gamma sono certificati tivùsat: ti basta connettere la CAM tivùsat per accedere a tutti i canali della piattaforma satellitare.

Smart TV TELE System SMV13 powered by Vidaa: un universo di intrattenimento a portata di telecomando, per tutti

