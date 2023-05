In arrivo il nuovo barbecue elettrico con affumicatore Ninja Woodfire

Le grigliate all’aperto quest’estate avranno tutte un altro sapore grazie al Barbecue elettrico con affumicatore Ninja Woodfire. Con le sue sette funzioni di cottura, consente di affumicare, friggere ad aria, grigliare e altro ancora

L’estate è dietro l’angolo e quale modo migliore per celebrare la bella stagione con una grigliata all’aperto insieme ad amici e familiari? Non importa essere un esperto o una persona alle prime armi, il nuovo barbecue da esterno firmato Ninja è adatto a tutti. È sufficiente collegare la spina per ottenere un’autentica esperienza di griglia in giardino, in campeggio o persino sul balcone. Senza dover ricorrere all’impiego di carbonella, gas o fiamme.

Dettagli sul nuovo barbecue elettrico con affumicatore Ninja Woodfire

Il Barbecue elettrico Ninja Woodfire vanta un’ampia gamma di funzioni, che porteranno la cucina all’aperto a un livello superiore: cottura alla griglia, affumicatura, frittura ad aria, cottura arrosto, al forno, riscaldamento ed essiccazione. Grazie a queste 7 funzionalità e alla sua esclusiva tecnologia Woodfire, è possibile cucinare le proprie pietanze preferite, sperimentando con ingredienti e sapori diversi. La funzione differenziante è sicuramente l’affumicatura. Consente di ottenere gli autentici e deliziosi sapori del barbecue grazie al pellet di legno naturale e alla ventola a convezione. Questa fa circolare in modo uniforme il calore e il fumo attorno agli alimenti. Tra le altre funzioni disponibili: la griglia consente di cucinare con il coperchio aperto per una vera esperienza di barbecue, oppure cuocere con comodità anche con il coperchio chiuso; infine, la frittura ad aria da esterno permette di cuocere qualsiasi alimento, dalle verdure alle patatine fritte, riducendo fino al 75% i grassi rispetto alla frittura tradizionale.

Caratteristiche

L’ampia superficie di cottura della griglia garantisce spazio per tutte le esigenze, dalla carne e pesce, fino a formaggi, verdure e frutta caramellata. Questo nuovo elettrodomestico permette di grigliare qualsiasi alimento, anche congelato, lasciando agli ospiti la gioia di gustarsi ogni prelibatezza in qualsiasi momento della giornata. L’innovativo Barbecue elettrico Ninja Woodfire, inoltre, è stato progettato per creare un autentico sapore di affumicato grazie al pellet di legno 100% naturale.

Dichiasrazioni in merito al nuovo barbecue elettrico con affumicatore Ninja Woodfire

Gino D’Acampo, famoso chef italiano con cui Ninja collabora per ispirare i futuri maestri delle grigliate, dichiara:

Cucinare all’aperto è una tradizione della cucina mediterranea ed è per questo che sono lieto di collaborare con questa realtà per presentare il Barbecue elettrico con affumicatore Ninja Woodfire in Italia e aiutare gli appassionati a padroneggiare l’arte della griglia. Che si tratti di carni affumicate, pollo croccante o verdure grigliate, questo grill permette tutto ciò in ogni spazio aperto.

Quindi perché aspettare? È il momento di stupire i propri amici e familiari con deliziosi pasti preparati su questo nuovo elettrodomestico da esterno. Il barbecue è resistente alle intemperie e i materiali di qualità resistono all’utilizzo e alla cottura all’aperto tutto l’anno.

Confezione

Nella confezione sono incluse due confezioni di pellet starter pack Woodfire, 100% puro legno: la prima con miscela multiuso creata da un mix di ciliegio, acero e quercia, che sprigiona un gusto bilanciato, morbido e dolce, perfetto per pesce e verdure; la seconda, invece, una miscela robusta composta da un mix perfettamente bilanciato di noce americano, ciliegio, acero e quercia che sprigiona i ricchi profumi del barbecue classico ed è un abbinamento ideale per manzo, pollo e maiale. Inoltre, all’interno della confezione è possibile trovare anche un misurino per pellet e un cestello per la frittura ad aria. È disponibile anche un ricettario in lingua italiana scaricabile a questo link. Altri accessori disponibili per l’acquisto sono il Carrello pieghevole, la Custodia per Barbecue elettrico, la Piastra liscia per e il Cestello per frittura ad aria combinato.

Disponibilità

Il Barbecue elettrico con affumicatore Ninja Woodfire OG701EU sarà acquistabile su ninjakitchen.it al prezzo di €399,99. Sarà disponibile anche presso rivenditori selezionati. Tra cui QVC Italia, leader nel video commerce (vCommerce), attraverso i canali TV ddt 32 e Sky 475, sito e-commerce qvc.it, streaming digitale e piattaforme social, ad un prezzo special dal 29 al 31 maggio.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo barbecue elettrico Ninja Woodfire ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).