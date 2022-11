In arrivo i nuovi speakers Klipsch KD-400

In arrivo per voi i nuovi speakers Klipsch KD-400. L’audio premium a portata di mano

Klipsch,(qui per visitare il sito) azienda leader nel settore dell’audio premium globale, annuncia l’arrivo sul mercato dei nuovi diffusori KD-400. Questi speakers portano in casa vostra un sound leggendario. Per rispondere a tutte le esigenze di intrattenimento domestico, pur mantenendo un prezzo alla portata di tutti.

Dettagli sui nuovi speakers Klipsch KD-400

Le nuove casse Klipsch KD-400, sono diffusori da scaffale senza fili a 2 vie attive che non richiedono componenti aggiuntivi. Il massimo per chi vuole riempire la stanza di un sound caldo e avvolgente. L’amplificatore integrato offre un ingresso RCA, un ingresso digitale ottico e supporta lo streaming wireless da dispositivi mobili compatibili con la tecnologia Bluetooth. È possibile utilizzarli con TV, giradischi, smartphone, tablet e altro ancora. Sono compatti per una facile collocazione e garantiscono un audio di alta qualità grazie ai 48 W di potenza totale. Il woofer da 4″ e il tweeter Dhorm da 1″ in ciascun cabinet MDF bass reflex sono realizzati per emettere un suono dinamico e preciso con una bassa distorsione. È possibile aggiungere un subwoofer opzionale per migliorare ulteriormente l’esperienza.

Piccolo cabinet, grande sound

I cabinet compatti consentono opzioni di posizionamento versatili, offrendo all’ascoltatore una riproduzione audio fedele e sono caratterizzati da materiali contemporanei in cabinet wireless compatti. Con un’alimentazione integrata per un’esperienza sonora semplice ma dinamica. Nonostante le dimensioni ridotte, i diffusori amplificati Klipsch KD-400 sono progettati specificamente per fornire una resa eccezionale e un suono pieno e bilanciato in qualsiasi situazione. Inoltre, sono altamente efficienti e progettati per produrre una maggiore quantità audio utilizzando meno energia. Il sound dettagliato e accurato, offre ore di piacere d’ascolto.

Tweeter Dhorm

Ogni cabinet è dotato di un tweeter Dhorm, che combina i vantaggi di un design a tromba e a cupola. Il suo scopo è quello di diffondere gli alti della musica con un’ampia gamma dinamica e una bassa distorsione, per una risposta complessiva omogenea. Per garantire un suono costante e di alta qualità con una maggiore potenza di uscita, Klipsch ha dotato ogni tweeter di un proprio sistema di raffreddamento.

Le nuove casse da scaffale Klipsch KD-400, sono state progettate nella storica sede di Indianapolis. Queste sono la risposta ideale per chi desidera avere in casa o nel proprio studio professionale, un impianto audio compatto, versatile e potente allo stesso tempo, Con un investimento che resta molto contenuto. Infatti, il prezzo di mercato si aggira intorno agli € 399,00. Il marchio KLIPSCH, in Italia, è distribuito da Exhibo.

