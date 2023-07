Immagini e suoni perfetti con la nuova gamma TV 2023 di Hisense

Hisense rinnova la sua gamma di TV 2023 apportando miglioramenti in ogni comparto per offrire un’esperienza di intrattenimento domestico ancora più unica e coinvolgente

Hisense è un’azienda leader a livello globale nel mercato dei TV e degli elettrodomestici. Presenta la sua nuova gamma TV 2023, all’insegna di un intrattenimento domestico di grande qualità in tutti i segmenti e per ogni tipo di consumatore.

I nuovi TV Hisense sono in grado di soddisfare sia i più appassionati puristi dell’immagine e dell’audio, sia i gamers più incalliti e sia chi è alla ricerca di un TV dal rapporto di prezzo e prestazioni imbattibile.

I modelli si declinano in un vasto range di grandezze (fino a 85″), funzionalità e tecnologie di pannelli:

Mini-LED ULED,

OLED,

QLED,

mantenendo un design sempre elegante e attuale con materiali di alta qualità e cornici ridotte ai minimi termini.

Dettagli sulla nuova gamma di TV 2023 di Hisense

Il meglio della tecnologia e dell’innovazione non può non caratterizzare il segmento high-end della nuova proposta di Hisense. In questo ambito spicca l’innovativa gamma Mini-LED ULED con le serie UXKQ, U8KQ, U7KQ e U6KQ.

Si caratterizzano per pannelli con dimensioni comprese fra i 55 e gli 85 pollici e picchi di luminosità molto elevati; fino a 2.000 nit per la serie UXKQ, 1.500 per U8kQ, 1.000 per U7KQ e 600 per U6KQ e per la presenza del nuovo processore Hi-View Engine e della tecnologia Quantum Dot.

Tutti i modelli offrono risoluzione d’immagine 4K e sono caratterizzati da alte frequenze di refresh. E ancora dalla presenza di Dolby Vision IQ (Dolby Vision per U6), Dolby Atmos e CineStage X Sorround fino a 4.1.2 CH. A dar vita ai nuovi TV 2023 Mini-LED di Hisense è la piattaforma VIDAA U7 SMART OS (versione U6 per la gamma Mini-LED U6KQ). Questa migliora, fra le altre cose, le funzioni di ricerca e scoperta dei contenuti e le possibilità di personalizzazioni da parte dell’utente.

Del segmento high-end fa parte anche la serie A85K con pannello OLED 4K da 55 e 65 pollici, in grado di produrre neri profondi, colori brillanti e immagini altrettanto spettacolari.

Ultra ampio l’angolo di visione. Vasto, anche nella serie A85K, il bagaglio di tecnologie presenti come Infinite Black, OLED Colour, Pixel Manteinance, Dolby Vision IQ, 120 Hz Ultra Motion, WiFi 6E e altre ancora; al servizio delle componenti video e audio del TV. Non mancano la possibilità di interazione vocale e la nuova piattaforma VIDAA U7 SMART OS.

Infine, lo stand centrale rotabile offre la possibilità di orientare al meglio il TV per la massima praticità e comfort di visione da ogni angolazione.

Nuova gamma di TV HISENSE 2023: fascia middle-end

Appartengono alla fascia middle-end della nuova gamma 2023 di TV Hisense i modelli:

E7KQ,

A7KQ

ed E7KQ Pro

con pannelli QLED. E7KQ e A7KQ si declinano nelle versioni da 43″, 50″, 55″ e 65″, mentre E7KQ Pro in quelle da 55″, 65″ e 75″. Per tutti, le tecnologie Direct Full Array e Quantum Dot Colour e Dolby Vision (Dolby Vision IQ per E7KQ Pro) garantiscono immagini ad alto tasso di spettacolarità e coinvolgimento.

Perfetti per un’ampia fascia di consumatori, soddisfano al meglio anche i possessori di console giochi grazie alla presenza di Game Mode Plus. Il modello E7KQ Pro va oltre con Game Mode Pro che offre input lag ridottissimi e un Variable Refresh Rate (VRR) fino a 144 Hz 4K; per una fluidità di gioco in grado di soddisfare i gamers anche nelle azioni di gioco più frenetiche e concitate.

Nuova gamma di TV HISENSE 2023: A6K e A5KQ

Protagonista della gamma entry level 2023 di Hisense è invece la serie A6K, disponibile in otto diverse grandezze che spaziano dai 43″ fino ad arrivare agli 85″ di diagonale per soddisfare la più ampia platea di utenti. Quelli che non vogliono rinunciare a un TV UHD 4K moderno e dotato delle ultime tecnologie, come Direct Full Array, Precision Colour, Dolby Vision, HDR 10+ e numerose altre.

Impossibile infine non menzionare in questo segmento dell’offerta la serie A5KQ, composta dai modelli da 32″ e 42″. Perfetta per chi desidera TV QLED Full HD compatti da posizionare negli ambienti meno spaziosi della casa, per un intrattenimento senza soluzione di continuità.

Prezzi e disponibilità

I tv della nuova gamma 2023 di Hisense saranno disponibili sul mercato italiano a partire da fine luglio 2023 ai seguenti prezzi al pubblico:

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova gamma di TV HISENSE 2023 ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).