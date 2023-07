illy Easy: ottenuto il sigillo “Qualità Ottima” da Altroconsumo

Illy EASY è la macchina compatta e sostenibile di illycaffè. Nelle ultime ore ha ottenuto il sigillo “Qualità Ottima” da Altroconsumo

La più grande organizzazione indipendente di consumatori in Italia ha testato 74 macchine per espresso assegnando a illy EASY un ottimo livello di qualità globale. Ciò dopo un’approfondita analisi delle principali macchine per espresso presenti sul mercato.

Altroconsumo, la più grande organizzazione indipendente di consumatori in Italia, ha scelto di conferire il sigillo “Qualità Ottima” a illy EASY; la macchina super compatta di illycaffè che consente l’utilizzo delle cialde E.S.E. (Easy Serving Espresso). Queste cialde sono certificate compostabili e conferibili nell’organico (sigillo pubblicato ad aprile 2023 su www.altroconsumo.it).

Consumi, facilità d’uso, tempi di preparazione, temperature del caffè e costo a tazzina sono solo alcuni dei parametri analizzati da Altroconsumo. Ciò attraverso 55 prove di laboratorio, a seguito delle quali un’equipe di degustatori esperti ha valutato approfonditamente la qualità del caffè.

Dettagli sul sigillo “Qualità Ottima” di Altroconsumo a illy Easy

La macchina illy EASY si distingue per numerosi punti di forza. Con un design minimale e flessuoso che ne esalta la versatilità, è ideale per inserirsi in ogni spazio, sia a casa che in ufficio.

Il meccanismo di inserimento dall’alto delle cialde e l’espulsione semi-automatica delle stesse rende ancora più pratico l’utilizzo del sistema E.S.E.; mentre l’opzione per regolare il volume e la temperatura in tazza permette al consumatore di ottenere un caffè che rispecchi perfettamente i propri gusti ed esigenze.

Cuore di illy Easy è infine la tecnologia Purge. Questa che pulisce automaticamente il beccuccio con un piccolo getto di acqua calda prima di ogni erogazione, assicurando una pulizia completa e una qualità costante del caffè.

Dichiarazione in merito

Questo prestigioso riconoscimento conferma le doti di illy EASY, un prodotto che esprime perfettamente l’attenzione dell’azienda a innovazione, qualità e sostenibilità

commenta Cristina Scocchia, Amministratore Delegato di illycaffè.

illy Easy si distingue, infatti, non solo per l’eccellenza del caffè, ma anche perché grazie al sistema E.S.E. permette al consumatore di avere un’esperienza di consumo responsabile.

illy EASY è disponibile nell’inconfondibile rosso illy e nei colori nero e bianco. Acquistabili sull’e-shop illy, nei punti vendita monomarca (illy Caffè e illy Shop), e nel canale Eldom al prezzo consigliato al pubblico di € 129,00.

E voi? Cosa ne pensate di questo riconoscimento assegnato ad illy Easy ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).