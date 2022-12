Illuminazione domotica, il trend per il 2023: cos’è e come funziona

L’illuminazione domotica è un sistema di gestione delle luci all’avanguardia, che permette di regolarne l’utilizzo in maniera del tutto personalizzata grazie all’interconnessione dei dispositivi

Negli ultimi anni si è sentito molto parlare della domotica e delle sue potenzialità che ci proiettano nell’ottica di vita futuristica, sempre più automatizzata e semplice. Con il termine domotica ci si riferisce alla branca della scienza che si occupa dello studio di apparecchiature tecnologiche finalizzate a migliorare la gestione degli impianti nelle case o nei luoghi di lavoro.

Il tutto avviene con una stretta connessione dei dispositivi tramite internet, permettendo una comunicazione istantanea e precisa dei comandi diretti all’abitazione, entrando così di fatto nell’ambito dell’IoT.

Domotica: un trend in ascesa e i suoi vantaggi

Con l’impiego della domotica è possibile collegare tutti i sistemi informatici e informativi ad un unico impianto collegato alla rete che consente di ottenere diversi vantaggi come un ridotto spreco energetico, oltre che sicurezza e comfort aumentati.

Sempre più in ascesa, il trend per il 2023 è quello dell’illuminazione domotica che negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede. L’unica pecca prevista nell’utilizzo di questa tecnologia riguarda l’aumento dei consumi legato al funzionamento costante dei dispositivi e in particolare del modem Wi-Fi; facilmente aggirabile però grazie alla scelta di un’offerta per la luce adatta all’utilizzo prolungato di questi ultimi.

Tuttavia, tra i vantaggi offerti dai sistemi domotici vi è l’attivazione e la combinazione dei dispositivi, tutto in maniera automatica, che consentirà di abbattere gli sprechi in bolletta spesso dovuti a disattenzioni o ad una cattiva gestione dell’illuminazione, degli elettrodomestici e dell’impianto di climatizzazione.

Tutta questa automazione permette di ottenere un vantaggio anche in termini di comodità, potendo gestire le attività giornaliere tramite un semplice comando da remoto in qualsiasi parte della casa o persino quando si è fuori.

A tal proposito, i vantaggi di questa tecnologia raggiungono pure l’ambito della sicurezza, installando un sistema di allarme domotico, infatti, si potrà tenere sotto controllo la propria casa potendosi collegare tramite internet al sistema di videosorveglianza. L’allarme è in grado di mandare un segnale di allerta sia agli smartphone collegati che alla centrale di polizia in caso di introduzione da parte di un ladro, oppure in caso di guasti potenzialmente pericolosi come fughe di gas o perdite di acqua.

Illuminazione domotica: come installarla in casa

L’illuminazione domotica è un sistema di gestione delle luci all’avanguardia, che permette di regolarne l’utilizzo in maniera del tutto personalizzata grazie all’interconnessione dei dispositivi che ricevono segnali da un comando a parete centralizzato o da remoto (comandi vocali o smartphone).

Si può decidere quali luci accendere e quali no nelle varie stanze della casa tramite comando diretto o timer, in aggiunta, anche la regolazione dell’intensità e il colore sono a totale discrezione dell’utente. La luce è un aspetto fondamentale nelle case ed è altrettanto importante scegliere la luce più adatta ad ogni contesto.

Per poter rendere l’abitazione all’avanguardia tramite la domotica è necessario un router Wi-Fi al quale collegare un gateway che rappresenta il crocevia per la gestione dell’illuminazione domotica al quale vanno collegate tutte le luci dell’abitazione. Dunque, tutti i dispositivi saranno connessi ad internet, e tramite un dispositivo di comando centralizzato sarà possibile gestirli tutti comodamente tramite comandi vocali o app.

Per le maggiori tendenze di illuminazione del 2023, la personalizzazione è il concetto cardine rappresentato dai seguenti stili: