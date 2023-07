Il massimo della qualità audio: scopri le nuove cuffie di Teufel REAL BLUE PRO

Non si può scendere a compromessi se si vuole il top da un dispositivo audio

Ecco il motivo per cui i nuovi auricolari REAL BLUE PRO di Teufel combinano tecnologia, un suono straordinario e un’esperienza audio di qualità, confermandosi la scelta ideale per soddisfare tutte le esigenze.

Grazie ai driver da 44 mm, sarà possibile sperimentare una riproduzione del suono bilanciata, con acuti nitidi e dettagliati e bassi profondi e pieni, ideali per accompagnare tutte le avventure estive.

La tecnologia Dynamore esclusiva di Teufel – applicata per la prima volta alle cuffie – amplia l’esperienza stereo dando la sensazione di ascoltare il suono attraverso veri diffusori. Il risultato sarà un’esperienza sonora unica per vivere la musica in modo autentico e coinvolgente.

Grazie alla cancellazione del rumore attiva, regolabile su tre livelli, sarà possibile immergersi completamente nella musica, bloccando i rumori indesiderati e creando un’atmosfera rilassante in qualsiasi momento e luogo o partecipare a videoconferenze senza alcun problema. Chi desidera invece percepire l’ambiente circostante, potrà attivare la modalità di trasparenza.

Con una straordinaria autonomia di oltre 44 ore (senza l’ANC arriva fino a 56 ore), sarà possibile ascoltare la propria musica preferita, film, podcast e molto altro, per l’intera giornata senza preoccuparsi di ricaricarle. Grazie alla funzione di ricarica rapida, REAL BLUE PRO si ricarica inoltre in soli 15 minuti per sette ore di riproduzione.

Questo headset offre un’ampia versatilità, adattandosi a diverse situazioni: che si tratti di viaggi in treno, o relax in spiaggia o semplicemente durante il tempo libero o al lavoro, questi auricolari over ear saranno il compagno di viaggio perfetto.

I cuscinetti auricolari leggeri e confortevoli in memory foam – intercambiabili – possono essere indossati comodamente anche per lunghe ore senza affaticare le orecchie perché si ammorbidiscono con il calore corporeo aderendo all’orecchio dopo un breve periodo di utilizzo.

Per un trasporto sicuro, Teufel include inoltre una robusta custodia in cui le cuffie possono essere riposte in poco spazio grazie al meccanismo girevole e pieghevole.

Per una personalizzazione ancora maggiore, le REAL BLUE PRO consentono di modulare il suono secondo le preferenze. Attraverso l’app gratuita Teufel Headphones, infatti, si regolerà l’equalizzatore e si potrà personalizzare il suono, scegliendo tra diverse modalità audio per adattarlo al genere musicale preferito o per ottenere un’esperienza di ascolto davvero unica.

Le REAL BLUE PRO sono controllate tramite pulsanti tattili e superfici sensibili sui padiglioni auricolari. Quando si preme il padiglione auricolare destro con la mano destra, c’è un piccolo joystick per il controllo del volume, il salto delle tracce e la riproduzione/pausa. Accanto a esso, facilmente raggiungibile con il pollice, si trova il pulsante ANC.

Con questo pulsante è possibile passare tra le tre modalità di ANC e la modalità di trasparenza. Invece di cancellare i rumori esterni con un controsuono, l’ambiente circostante viene amplificato, come se non si indossassero le cuffie. In questo modo non ci si perde la telefonata nella sala d’attesa o l’annuncio del cambio binario alla stazione.

I nuovi auricolari REAL BLUE PRO di Teufel sono disponibili qui nelle varianti di colore Night Black e Titanium Gray al prezzo di €349,99.

