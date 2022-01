IKEA: ecco la nuova lampada SYMFONISK

Dopo il successo del primo modello sviluppato nel 2019, IKEA rinnova la propria collaborazione con Sonos per realizzare la nuova versione di SYMFONISK, la lampada da tavolo con cassa Wi-Fi integrata. Vediamo insieme tutti i dettagli!

La celebre azienda svedese IKEA si è appoggiata a più riprese ad aziende esterne per realizzare collaborazioni di qualsiasi genere: lo dimostra, per esempio, la collaborazione con Asus ROG di qualche anno fa grazie alla quale abbiamo potuto dell’ottimo home furnishing a tema gaming. Oggi invece IKEA rinnova la propria collaborazione con Sonos per creare la nuova versione della lampada da tavolo con cassa Wi-Fi SYMFONISK; realizzata originariamente nel 2019, vediamo insieme di seguito che cosa porta di nuovo questo modello elegante ma anche funzionale.

IKEA e Sonos: la lampada SYMFONISK in tutto il suo splendore

Come affermato nel comunicato stampa ufficiale diffuso nelle scorse ore, quella tra IKEA e Sonos è “una collaborazione che vuole avvicinare la musica e l’home furnishing, creando nuove sinergie”.

Il sound di Sonos integrato in una lampada da tavolo di IKEA risolve il problema della collocazione delle casse, liberando spazio e inserendosi perfettamente in ogni stile d’arredo.

Dopo il primo prodotto sviluppato insieme nel 2019, la nuova lampada SYMFONISK di IKEA è stata quindi realizzata con l’obbiettivo di offrire un sound ancora più avvolgente e un design personalizzabile.

Disponibile con stili diversi, la nuova versione permette una maggiore libertà di personalizzazione, grazie alla possibilità di scegliere fra due colori per la base, bianco o nero, e due paralumi di diverso stile e colore: in tessuto o in vetro, in bianco o nero. Detto ciò, non ci resta quindi che concludere dicendo che SYMFONISK è ora disponibile nei negozi IKEA e su IKEA.it.

Per rimanere aggiornati su tutte le più importanti novità riguardanti l’elettronica e il mondo hardware, restate sintonizzati su tutte le pagine tuttoteK. Se siete videogiocatori e desiderate comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo passando per il nostro link a Instant Gaming.