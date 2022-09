IFA 2022: TCL presenta i suoi nuovi prodotti innovativi

TCL rafforza le sue innovazioni nei settori del Premium Home Theater e degli elettrodomestici smart, con annunci durante la conferenza stampa di IFA 2022

TCL Electronics (clicca qui per maggiori informazioni e dettagli) è un’azienda di elettronica di consumo in rapida crescita. La TLC è ormai un attore leader nell’industria globale dei TV (TCL Communication è una società interamente controllata da TCL Electronics).

Durante l’IFA 2022, l’azienda ha finalmente presentato la sua nuova linea di prodotti pluripremiati pensati per stili di vita intelligenti, ribadendo sempre il proprio impegno per la sostenibilità

Dettagli sulla presentazione dei nuovi prodotti TCL all’IFA 2022

TCL Electronics, come già anticipato, è uno dei principali attori nel settore TV e nell’elettronica di consumo a livello globale. L’azienda ha tenuto una conferenza stampa globale a IFA 2022 di Berlino. Li , ha presentato le sue ultime innovazioni, tra cui la nuova soundbar RAY-DANZ, fiore all’occhiello del settore. Inoltre, presentata la nuova collezione di grandi televisori Mini LED e QLED in Europa e le lavatrici di ultima generazione in classe energetica A.

TCL ha anche annunciato le sue ultime sponsorizzazioni sportive e il suo impegno nella sostenibilità. Grazie alla continua innovazione e agli investimenti nello sviluppo di nuove tecnologie, TCL continua a crescere e ad ampliare il potenziale di trasformazione di più aspetti della vita quotidiana. Portando così un valore mai immaginato prima a una base di clienti vasta e diversificata in tutto il mondo.

Per offrire un’esperienza home theater immersiva e di alto livello

TCP è considerata ormai una delle aziende leader nel settore dell’elettronica di consumo. Nonché uno dei marchi più venduti al mondo. TCL si impegna a fornire ai consumatori televisori premium ancora più innovativi. Oggi TCL sta andando oltre le aspettative dei clienti, innalzando il livello di riferimento per l’esperienza home theater premium. A IFA 2022, TCL ha presentato il TV Mini LED Serie C835 premiato da EISA come Best Premium Mini LED TV. Si tratta di un TV Mini LED 4K a tutto tondo, con un’incredibile qualità dell’immagine abbinata a Dolby Atmos per un suono coinvolgente.

Per portare il cinema nelle case e offrire un’esperienza immersiva più ampia, TCL ha fatto un ulteriore passo avanti. questo, con l’introduzione in Europa del primo TV QLED TCL da 98 pollici, supportato dal claim “Inizia lo spettacolo”. Per quanto riguarda l’audio, TCL ha presentato la nuova soundbar top di gamma X937U dotata dell’esclusiva tecnologia RAY-DANZ, oltre alla Soundbar C935U, premiata Best Buy EISA, equipaggiata con RAY-DANZ Dolby Atmos.

Non solo TV

Per un ambiente di visione più ampio, TCL ha anche presentato i suoi occhiali TCL NXTWEAR Wearable Display Glasses con aggiornamenti che arricchiscono l’esperienza dell’uso. Facili da usare e leggeri, con un peso di soli 75 g, gli occhiali intelligenti danno l’incredibile sensazione di vedere uno schermo da 140 pollici a 4 metri di distanza.

Dato il suo successo globale, TCL confida nell’attuale slancio commerciale per poter continuare a fornire TV premium sempre più innovativi ai clienti in tutto il mondo. In questo modo, TCL prosegue nella sua missione di mettere l’esperienza dell’utente al centro di ogni innovazione.

Per uno stile di vita sempre più intelligente

La visione di progettazione e sviluppo di TCL per i propri prodotti multi-categoria è quella di portare uno stile di vita intelligente in un numero sempre maggiore di case. Ponendo i televisori al centro dell’ecosistema domestico, TCL vuole rendere la vita casalinga sempre più smart, rispettosa dell’ambiente, connessa e piacevole per i propri utenti.

Dal condizionatore d’aria con tecnologia brevettata FreshIN, alle lavatrici in classe energetica “A”, passando per un assortimento di frigoriferi, purificatori d’aria e robot aspirapolvere, TCL offre prodotti smart dal facile utilizzo. Con elettrodomestici premiati per il proprio design, TCL offre non solo tecnologia, ma anche elettrodomestici eleganti che si integrano perfettamente in qualsiasi arredamento.

Per essere sostenibili e responsabili

TCL, in quanto azienda responsabile con un’impronta globale, riconosce che i propri impegni vanno ben oltre lo sviluppo e la vendita di prodotti. La gestione responsabile dell’ambiente è di importanza cruciale e TCL sta adottando misure complete in ogni area di competenza, per garantire un futuro sostenibile e destinare risorse dedicate alla ricerca e allo sviluppo in questo settore.

TCL vanta una solida esperienza nel campo della sostenibilità e lavora su diversi fronti per migliorare la propria impronta ecosostenibile. Una priorità dell’azienda è stata l’implementazione degli investimenti nel settore fotovoltaico per produrre energia ecologica e più pulita e quindi contribuire a ridurre le emissioni di gas serra. Inoltre, i prodotti TCL hanno soddisfatto e superato gli standard ambientali.

Serietà e controlli

Il processo di produzione è supervisionato al fine di evitare sprechi energetici, eliminare le sostanze pericolose e mantenere i minerali di conflitto fuori dai propri processi di produzione e distribuzione. Infine, l’azienda si impegna a favorire l’utilizzo di imballaggi ecologici e prevede di aumentare il volume e la qualità dei propri programmi di riciclo dei prodotti elettronici. Quest’anno TCL lancerà altri prodotti in classe energetica A per aiutare i propri consumatori a sviluppare uno stile di vita più sostenibile.

Per ispirare la grandezza nella vita: dinamici, alla moda, innovativi e intelligenti

Dopo aver introdotto all’inizio di quest’anno il nuovo claim “Inspire Greatness”, TCL si dedica ora a ispirare le persone a liberare i loro momenti più belli nella vita, momenti dinamici, alla moda, innovativi e intelligenti. TCL regala emozioni ai clienti anche grazie al legame con nomi fidati dell’intrattenimento, dello sport, del gaming e della tecnologia. Infatti, TCL è partner globale di FIBA (International Basketball Federation) dal 2018 ed è orgogliosa di supportare il campionato FIBA EuroBasket questo Settembre.

Un momento unico per gli appassionati di questo sport che potranno godere delle partite che iniziano oggi e si svolgono in Germania, Italia, Georgia e Repubblica Ceca fino al 18 Settembre. In vista dell’attesissimo evento calcistico mondiale di quest’anno, TCL ha una notizia entusiasmante da condividere. Sono infatti state siglate sponsorizzazioni calcistiche con quattro importanti giocatori: l’inglese Phil Foden, il francese Raphael Varane, l’astro nascente spagnolo Pedri, oltre all’eccezionale top performer brasiliano Rodrygo.

E voi? Cosa ne pensate della nuova gamma di prodotti “sostenibili” presentati da TCL all’IFA 2022 ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).