Idee regalo per un Natale all’insegna della tecnologia fuori dagli schemi

Non sapete che pesci pigliare per Natale? Vi diamo noi qualche pazza idea regalo per il prossimo Natale, ma attenzione: non si tratta di consigli assennati!

I regali ad alto contenuto tecnologico sono alcuni dei più richiesti per Natale da bambini e adulti: dai videogiochi agli smartphone, passano per PC ed elettrodomestici, le idee regalo per far contenti gli appassionati di tecnologia non mancano. Ma se siete stanchi dei soliti regali e volete stupire i vostri amici e parenti con qualcosa di davvero insolito da mettere sotto l’albero di Natale, ecco alcuni consigli per voi!

Idee regalo per un Natale | Una stampante 3D da tenere in mano

La stampa 3D ormai è diventata accessibile da tutti, una vera novità nelle idee regalo di Natale. Ma richiede pur sempre uno sforzo per imparare a creare modelli 3D e soprattutto uno spazio per tenere la macchina. O forse no. Sappiate che per Natale 2022 potrete regale una penna per stampare in 3D! Funziona in modo simile ad una stampante 3D vera e propria, ma anche ad una penna. Il materiale riscaldato che esce dall’ugello può essere utilizzato per creare delle linee a mano libera in 3D, Potrete disegnare sull’aria in pratica! Simpatico come regalo no?

Idee regalo per un Natale | Per appassionati di sushi e Start Wars

La spade laser sono l’emblema della saga di Star Wars che per anni ha entusiasmato i nostri giovani cuori. Molti di noi hanno combattuto grandi battaglie nella nostra fantasia con le spade laser. Purtroppo rimarrano nella nostra fantasia ancora per un bel po’. Per riprenderci dal doloro di questa realizzazione che ci ha rovinato per sempre l’infanzia, la cosa migliore è sfondarsi di sushi no? Ovviamente non siamo delle bestie e il sushi si mangia con le bacchette. Ma aspetta… Non è forse una spada laser quella? No, è un regalo di Natale perfetto.

ChopSabers Lightsaber LED illumina in su bacchette 1 paio Blu BLOCCHI RUMORE Crea cancellazione del rumore isolamento acustico dai rumori esterni

Idee regalo per un Natale | Per i musicisti

Direttamente dal Giappone, ecco Otamatone! Si tratta di un sintetizzatore di suoni digitale che però non assomiglia a quegli aggeggi infernali con milioni di tasti, cavi e luci che flashano cercando di farvi venire una crisi epilettica. Questo simpatico gadget infatti ha un design molto più fruibile, sia da grandi che da bambini. Si suona un po’ come un flauto: a seconda di dove mettiamo le dita sul manico dotato di sensori touch il suono emesso cambierà. Semplice e divertente!

Idee regalo per un Natale | Per l’inverno

Con l’arrivo dell’inverno e del freddo, l’uso dei nostri caldi berretti di lana. Quanto bella è la sensazione di avere la testa al caldo e soprattutto le orecchie che sono il primo posto dove il freddo si accumula? C’è solo un problema? E se dobbiamo ascoltare la musica? O perdiamo le orecchie o perdiamo le nostre canzoni preferite. Ma oggi non è più così grazie al questo bellissimo berretto con cuffiette integrate! Grazie alla connessione Bluetooth sarà possibile connettere il telefono e sparare la musica direttamente dal berretto. Forte no? E in più abbiamo anche una bella torcia sulla fronta per leggere al buio oppure per muoversi quando cala la sera. Non lo volete anche voi?

Berretto Unisex Bluetooth LED Beanie con Luce, USB Ricaricabile Torcia per Cuffie Cuffia Cappello Musicale, Regali per Uomo e Donna, Cappellino Invernale Caldo per Sport all'aperto (4LED) 🎁【Miglior regalo musicale】: Bluetooth Music Berretto con luce a LED, Bluetooth 5.0, Carica batteria agli ioni di litio, estremamente bassa, tempo di ricarica 2 ore, la riproduzione della musica può essere fino a 10 ore. Il 100% della luce forte può essere utilizzato per circa 10 ore. Regalo unico

Idee regalo per un Natale | Per i bambini “che hanno voglia di giocare”

I giocattoli sono il regalo più gettonato per i bambini a Natale. Ma possiamo unire l’utile al dilettevole? Da tempo i giocattoli educativi si sono diffusi per aiutare i bimbi ad imparare mentre giocano. Tuttavia oggi la tecnologia ci permette di stare su di un altro livello. Sphero sembra una stupida pallina, di quelle che forse usavano 50 anni fa per giocare. Tuttavia in realtà si tratta di un vero e proprio robot che è possibile comandare e programmare con una semplice app. Permette certamente ai bambini di divertirsi, ma è molto di più di una macchinina radiocomandata perché insegna anche i rudimenti di programmazione.

Se invece volete un regalo per ragazzi più grandicelli, potete andare su modelli più avanzati, basati su Raspberry e diversi sensori che consentono di imparare a programmazione task più complessi, divertendosi! I robot hanno diversi tutorial integrati da seguire passo passo, ma poi si può liberare la fantasia per inventarsi qualsiasi cosa. Per me sarebbe stato un sogno ricevere qualcosa del genere da ragazzino!

SunFounder Raspberry Pi Smart Video Robot Car Kit for Raspberry Pi, Supports EzBlock/Python Code Control and Web Control. Multifunctional Electronic DIY Raspberry Pi Robot Kits 【Kit auto robotica AI】PiCar-X è un kit auto robotica a guida autonoma AI compatibile con i modelli Raspberry Pi 4B, 3B, 3B+ e 2B. (Batterie e Raspberry Pi necessari ma non inclusi). PiCar-X è una piattaforma ideale per imparare la programmazione robotica, OpenCV, Tensorflow e Deep Learning per adulti e ragazzi.

Conclusioni

In quest vetrina natalizia abbiamo visto dei prodotti fuori dalla norma, che probabilmente non troverete in nessun’altra lista per gli acquisti! Per un regalo fuori dagli schemi e originale siete certamente nel posto giusto. Altrimenti potete trovare i nostri consigli su altri prodotti come elettrodomestici, videogiochi e molto altro. Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!