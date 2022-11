Idee regalo Natale: ecco i migliori prodotti per geek/nerd

Con il Natale ormai alle porte, ecco alcune idee regalo per geek/nerd targate Kobo, Teufel, Trust e non solo. Vediamole insieme

La festa più attesa da grandi e piccini sta finalmente per arrivare, ma nonostante questo c’è chi ancora sta cercando un regalo ideale per un amico o un parente. Scegliere non è mai facile, ecco perché molte società propongono delle vetrine natalizie, sperando di farci scattare quella scintilla necessaria per acquistare i loro prodotti. Proprio in questo senso, sperando che possano risultare dei doni graditi, vi proponiamo alcune idee regalo per questo Natale che renderanno sicuramente felice alcuni utenti geek/nerd.

Ecco alcune idee regalo per Natale con i migliori prodotti per geek/nerd da acquistare su Amazon…

Partiamo con il mouse wireless da gaming Trust GXT 980 Redex, adatto sia per giocare che per lavorare. Con bassa latenza e sia modalità cablata che wireless è ottimo per le lunghe sessioni di gioco e intense giornate di lavoro. Con batteria ricaricabile integrata (fino a 50 ore di gioco) e pulsanti meccanici Kailh (fino a 80 milioni di clic) rappresenta l’alternativa economica e di qualità per un vero appassionato di PC e gaming.

Un buon mouse si accompagna sempre ad un’ottima tastiera. La Trust GXT 834 Callaz è una tastiera meccanica piccola e compatta dotata di illuminazione RGB, che libera spazio per altre periferiche. La piastra superiore in metallo è ideale per sessioni di gioco intense. 6 colori e 20 modalità, con luminosità e velocità regolabili, aggiungeranno stile alla postazione da gamer.

Per gli audiofili invece proponiamo Radio ONE, lo speaker radio sveglia HI-FI con connessione Bluetooth 3 in 1: di notte pratica e funzionale sveglia, di giorno oggetto di design e speaker radio per la zona living. Con tecnologia Dynamore by Teufel, progettata per garantire un suono sempre potente e bilanciato, trasforma il comodino in un piccolo palcoscenico.

Teufel Radio One, Radiosveglia Bluetooth DAB/FM, dal suono HiFi con Schermo Dimmerabile e Ingresso Aux, Bianco Radiosveglia Bluetooth DAB / FM dal piacevole suono per addormentarsi e ampie funzioni di sveglia per un inizio affidabile e musicale della giornata

Passiamo poi alle SUPREME ON, le cuffie eleganti, coloratissime e potenti. Si tratta di cuffie Bluetooth on–ear, wireless con driver HD lineare con assorbimento dei rumori esterni. Ideali per guardare un film, ascoltare musica e lavorare con qualità audio berlinese. Funzione vivavoce con due microfoni e tecnologia Qualcomm cVc per chiamate wireless, Skype, FaceTime, controllo vocale tramite Google/Siri.

Teufel Supreme On, Cuffie On-Ear Bluetooth Wireless, Nere Cuffie Bluetooth on-ear, wireless ed elegantemente elaborate con driver HD lineare ed efficace assorbimento dei rumori esterni

Sempre rimandendo in tema di audiofili, vi proponiamo The House of Marley Stir It Up. Si tratta di un giradischi wireless trazione a cinghia autostart/stop, caratterizzato da un design davvero unico, dato dalla combinazione di materiali speciali quali il bambù, il silicone REGRIND e il tessuto REWIND. Inoltre, è dotato di un preamplificatore compatibile con gli speaker Marley o in-home receiver.

Per gli amanti della lettura abbiamo, invece, Kobo Clara 2E l’eReader ecosostenibile in un piccolo formato (solo 6”). Prodotto con plastica riciclata e plastica potenzialmente destinata agli oceani, dal design lineare permette di immergersi nella lettura sul touchscreen HD E Ink Carta 1200 aggiornato con modalità Scura e Comfort Light PRO. Leggere al buio, senza compromettere la qualità del sotto, è possibile grazie alla riduzione della luce blu.

Con 16 GB di archiviazione l’eReader può ospitare una biblioteca ricchissima di eBooks e audio Books. La tecnologia Wireless, inoltre, permetterà di ascoltare gli audio book ovunque. Kobo Clara 2E è impermeabile, a prova di vasca da bagno e schizzi imprevisti. Una scelta green ed eco-friendly e per coltivare la passione della lettura.

Se invece avete bisogno di implementare la vostra connessione Wi-Fi, devolo Magic 2 WiFi 6 Mesh è quello che fa per voi. Si tratta dell’adattatore Powerline più veloce al mondo con standard Wi-Fi 6 fino a 1800 Mbps. Un design semplice e discreto che racchiude tecnologie performanti. Attraverso l’installazione Plug-and-play è facile e intuitiva, una volta inserito nella spina il primo adattatore, tutti gli altri adattatori che vengono inseriti si connettono l’uno con l’altro, senza bisogno di premere alcun pulsante.

…e su siti terzi

Il primo prodotto è MOVIT GO di Teufel. Questo piccolo altoparlante stereo Bluetooth portatile permette di avere un suono di qualità per un’esperienza di ascolto straordinaria. È dotato di pulsanti per la gestione delle varie funzioni posizionati sul dispositivo e di batteria ad alta capacità per una durata di 12 ore. Grazie alla modalità party due dispositivi possono connettersi contemporaneamente e riprodurre musica uno dopo l’altro. È in vendita sul sito ufficiale Teufel al prezzo consigliato di 249,99 €.

Se invece siete stanchi di avere sempre il cellulare scarico quando uscite di casa, SBS Powerbank universale da 20W è quello che fa per voi. Può ricaricare tantissimi dispositivi, come smartphone, tablet, fotocamere digitali, action cam, droni, auricolari, console e joystick. Dispone di due uscite: una USB-C Power Delivery in grado di erogare fino a 20W di potenza ed una USB da 10W Intelligent Charge. Potete acquistarlo su QVC al prezzo consigliato di 39,95 €.

L’ultimo prodotto è il ferro da stiro per stiratura verticale Philips STH3010/70. Compatto e pieghevole è ideale per la stiratura veloce, sia in verticale che in orizzontale, senza bisogno di ricorrere all’asse da stiro. Pronto in meno di un minuto, in circa 30 secondi, igienizza ed elimina anche i cattivi odori. Potete acquistarlo sempre su QVC al prezzo consigliato di 49,90 €.

Queste erano le idee regalo di Natale pensate principalmente per geek/nerd e non solo. Cosa ne pensate a riguardo? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news relative all’universo elettronico e tecnologico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!