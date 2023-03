Idee regalo festa del papà: ecco le proposte di JBL e JVC

La festa del papà si avvicina e JBL e JVC ci fanno le loro proposte per alcune idee regalo tech. Scopriamo insieme i prodotti evidenziati

I papà sono sempre più smart e un regalo tecnologico può renderli molto felici. La festa del papà è sicuramente l’occasione perfetta per ricambiare tutto l’amore ricevuto e ringraziarli per quello che fanno ogni giorno ed ecco perché JBL e JVC ci fanno delle proposte per alcune idee regalo niente male. Scopriamo questi prodotti insieme e cerchiamo di capire quale sia il più adatto in base alle esigenze di nostro padre.

Le idee regalo proposte da JBL e JVC per la festa del papà

Per i papà più appassionati di tecnologia e innovazione, JBL propone questo nuovissimo modello: gli auricolari JBL Tour PRO 2 con la prima custodia di ricarica intelligente al mondo. Basta toccare il display touch a LED da 1,45 pollici per gestire la musica, personalizzare gli auricolari, ricevere chiamate, messaggi e notifiche dei social media in tempo reale senza toccare il telefono. La navigazione e la personalizzazione semplificate, senza la necessità di estrarre il telefono o di aprire l’app JBL Headphones, permettono di rimanere sempre connessi.

JBL Wind 3S è lo speaker Bluetooth wireless portatile dedicato alla mobilità urbana. Un regalo perfetto per il papà che potrà ascoltare la vostra canzone preferita anche durante gli spostamenti o le gite domenicali. Infatti, grazie alla sua pratica staffa universale, può essere facilmente agganciato – e sganciato – al manubrio di biciclette, monopattini e scooter. JBL Wind 3S permette di riprodurre la musica in streaming in modalità wireless da telefono, tablet o qualsiasi altro dispositivo abilitato Bluetooth, oltre a garantire 5 ore di riproduzione e due diverse modalità di equalizzazione.

Perfetto per chi ama la musica e la compagnia, strizzando un occhio al design, JBL Pulse 5 è ideale per regalare un’esperienza sonora immersiva a 360 gradi con LED che si illuminano a tempo di musica e che possono essere utilizzati per creare delle atmosfere ambientali. La batteria integrata agli ioni di litio consente di avere fino a 12 ore di riproduzione con una singola ricarica, mentre il grado di protezione IP67 assicura che lo speaker possa essere utilizzato in qualsiasi condizione ambientale, anche in spiaggia o in piscina.

(in offerta su amazon.it) JBL PULSE 5 Speaker Wireless Bluetooth Portatile, Gioco di Luci, Waterproof e Resistente alla Polvere IP67, Fino a 12 h di Autonomia, Nero Dai inizio alle danze: il diffusore bluetooth JBL Pulse 5 offre il potente JBL Original Pro Sound, bassi profondi e un accattivante gioco di luci colorate a 360 gradi

Le cuffie JBL Tour ONE M2 sono perfette per gli amanti dei prodotti over-ear e combinano il miglior sistema ibrido True Adaptive ANC di JBL con i driver JBL Pro-tuned per offrire il suono migliore, sia in viaggio che al lavoro o a casa. La tecnologia True Adaptive ANC si adatta automaticamente all’ambiente circostante in tempo reale, eliminando le distrazioni e massimizzando l’esperienza di ascolto. Il riconoscimento vocale avanzato integrato risponde alla voce, mette in pausa la musica e abilita l’Ambient Aware.

Gli JVC HA-NP35T sono ideali per i papà più premurosi, infatti la loro forma non blocca il canale uditivo e consente di avere la piena consapevolezza dell’ambiente circostante. Gli HA-NP35T garantiscono la perfetta percezione dei rumori ambientali, che risultano fondamentali quando si tratta dei propri figli che piangono o degli animali domestici. Sono ottimi per ascoltare la musica di sottofondo e i suoni circostanti permettendo di concentrarsi sul lavoro o sullo studio. La durata della batteria di 17 ore, 7 ore di uso continuativo più 10 ore della custodia, rendono gli auricolari adatti a un uso prolungato.

Le JVC HA-A30T sono il regalo perfetto per restare sempre in contatto con il proprio papà, grazie a un audio di qualità ed estremamente comodo. I JVC HA-A30T, infatti, sono il modello di auricolari più piccolo e leggero mai prodotto da JVC: il design ultra-piccolo della custodia la rende confortevole da tenere in mano e grazie alla forma rotonda e liscia non si impiglia quando viene riposta in borsa o in tasca. La potente batteria garantisce fino a 21 ore di riproduzione continua e 17 ore con la cancellazione del rumore attivata.

Queste erano le idee regalo proposte da JBL e JVC per la festa del papà. Cosa ne pensate a riguardo? Fateci sapere la vostra nei commenti. Se siete alla ricerca di altri prodotti da poter regalare al vostro papà, vi consigliamo di dare uno sguardo alla nostra pagina dedicata. Per non perdervi ulteriori news riguardanti l’universo elettronico e tecnologico, continuate a seguire tuttotek.it!