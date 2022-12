Idee regali di Natale: oggetti hi-tech da regalare e regalarsi

Vediamo quali sono le idee per dei regali di Natale hi-tech da regalare a parenti e amici o regalarsi in questo periodo. Scopriamoli insieme

Il periodo più amato da grandi e piccini è ormai alle porte, ma in molti ancora devono ultimare gli acquisti dei regali da donare a parenti o amici. Noi di tuttoteK vi abbiamo dato una marea di idee, tramite l’apposita sezione, con tante tipologie di vetrine per ogni gusto. Oggi vi daremo alcune idee per dei regali di Natale hi-tech e non solo, con prodotti utili nella vita di tutti i giorni.

Ecco tutti i prodotti hi-tech, da acquistare su Amazon, che possono essere delle ottime idee per dei regali in questo Natale

Partiamo con un televisore da ben 98 pollici, ideale per le grandi rimpatriate in famiglia, proprio come avviene durante queste feste. Il TV TCL 98C735 offre a chi la possiede un’indimenticabile esperienza cinematografica completamente home made. Si tratta di una smart TV con Google TV, con un pannello QLED dotato di tecnologia HDR Pro e risoluzione 4K UHD.

Per chi convive con un amico a quattro zampe dentro le mura domestiche non può esistere regalo migliore. La cuccia Domus di Croci è il connubio perfetto tra tecnologia, utilità e design e garantisce il massimo comfort a gatti e cani di piccola taglia. È perfetta da inaugurare nella stagione invernale grazie alla temperatura regolabile da 15 a 35°C.

Ecco il pensiero perfetto per una famiglia che si sta allargando. Con il comodo formato Monitor Duo 2 di Owlet, il neonato può stare al sicuro anche da solo nella propria cameretta. La Smart Sock 3 abbinata alla Cam 2 garantisce un quadro completo del benessere del bambino e consente ai genitori di dedicarsi alle faccende domestiche lasciandolo riposare.

Essere responsabili restando cool è una tendenza degli ultimi anni. Con la nuova Smart Thermostat Black Edition di tado°, il destinatario del regalo può sia risparmiare sui costi di riscaldamento sia arredare la sua abitazione con un oggetto di interior design. Il termostato intelligente è un must-have per ogni casa del futuro.

Per un appassionato di tecnologia non ci si può far scappare lo Smart Lock 3.0 Pro di Nuki. Presentarsi a Natale con questa serratura intelligente dalle enormi potenzialità farà vincere il toto regalo più bello e utile. La vera vittoria è aprire la propria porta di casa senza tribulare con il mazzo di chiavi.

Ma anche gli altri e-commerce forniscono dei prodotti utili da regalare

Google Nest Hub è un elegante accessorio tech dell’omonima azienda statunitense che permette di controllare tutti i dispositivi presenti in casa, ascoltare musica e rilassarsi a fine giornata. Il suo schermo è ideale per seguire i propri programmi preferiti, controllare la propria agenda e concludere la giornata con suoni rilassanti quando è ora di andare a dormire grazie alla Sveglia con luce graduale. Ma la vera novità di Google Nest Hub che lo rende il dispositivo perfetto per arredare la propria camera da letto è la funzione del monitoraggio del sonno che permette di tenere traccia del proprio riposo mediante il rilevamento di suoni e movimenti, senza il bisogno di indossare alcun dispositivo.

Su Teatro Fragranze Uniche invece potrete trovare dei profumatori per l’ambiente niente male. Un buon odore dentro casa fa sempre bene e oltre che coprire qualche cattivo odore, può regalare sensazioni uniche per l’appunto. Fra questi vi consigliamo Home, una profumazione che raggruppa tutte le caratteristiche essenziali della casa: accoglienza, intimità e relax. Quando ci si siede sul divano si viene inebriati da un sentore pungente di spezie, per poi avvertire delle punte di cocco che riscaldano l’atmosfera ed infine delle note ambrate che lasciano un senso di protezione.

Batuffolo invece è un profumo costruito su una piramide olfattiva di eucalipto, gelsomino e vaniglia, e sprigiona un aroma che ricorda un abbraccio materno. Con Diamante la camera da letto diventa un ambiente capace di trasportarti altrove, in un luogo astratto carico di energia e sensualità. Con Patchoulove si viene catapultati in una dimensione famigliare e avvolgente, dove si possono percepire note di Caramello, Legno di Sandalo e per l’appunto Patchouli.

Queste erano le idee per regali hi-tech e non solo da fare a Natale. Cosa ne pensate a riguardo? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi future news riguardanti l’universo elettronico e tecnologico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!