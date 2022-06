I migliori robot da cucina | Giugno 2022

Con questa guida, andremo a conoscere i migliori robot da cucina presenti sul mercato. Elettrodomestici davvero utili, che possono aiutarci in cucina, velocizzando le nostre preparazioni senza l’utilizzo di mille attrezzi

Quest’oggi andremo a vedere insieme quali sono i migliori robot da cucina presenti sul mercato. questi nuovi elettrodomestici, hanno reso pian piano sempre più facile e veloce la vita dei cuochi provetti, ma soprattutto di chi di culinaria non è tanto esperto. Con l’avanzare della tecnologia in cucina, questi robot, un tempo considerati elettrodomestica di lusso, grazie alle loro mille funzionalità e comodità, sono ormai indispensabili per la vita di tutti i giorni per single, coppie, e appassionati di cucina.

Perché utilizzare i migliori robot da cucina

Grazie ad una sempre più grande scelta e disponibilità (soprattutto per quanto riguarda i prezzi), i robot da cucina hanno assunto ormai la fama di far risparmiare grandi quantità di tempo, essere efficienti per la preparazione di qualsiasi portata, e per poter programmare la preparazione (grazie ai timer) di primi, secondi, contorni e molte altre leccornie anche se lontani da casa.

Perché comprarlo

I robot da cucina, ormai sono diventati indispensabili per la vita di tutti i giorni. In poche parole, un robot da cucina è un’unione tra un frullatore, un’impastatrice, un tritatutto, una centrifuga e molto altro ancora. Con l’aggiunta poi di componenti elettroniche come memorie interne dove salvare il vostro “libro di cucina” personale, Wi-Fi utile per aggiornare in qualsiasi momento il vostro dispositivo e le vostre ricette (anche tramite App), timer per programmare le preparazioni. Ultimo, ma non meno importante, il fattore tempo. Infatti questi elettrodomestici riescono a completare delle ricette nella metà del tempo che occorrerebbe preparandole in maniera tradizionale.

Oltre al risparmio di tempo, si avrà un risparmio anche economico e meno stress sia sul portafoglio che al pensiero di cucinare. Infine come non parlare degli accessori. Da acquistare e aggiungere a mano a mano alla base principale, o già compresi nell’acquisto, che permettono la creazione di ricette complicatissime in quasi completa autonomia.

Pulizia e manutenzione

Uno dei grandissimi vantaggi del robot da cucina, infine, riguarda la pulizia e la manutenzione. Queste procedure, infatti, sono di grande semplicità e richiedono tempi molto ristretti. La maggior parte dei modelli sul mercato è pensata per ridurre al minimo lo spreco di acqua e tempo della pulizia. Infine, sono implementati con sistemi di manutenzione integrati.

Funzionamento

I robot da cucina, sono dispositivi abbastanza semplici da utilizzare. Sono formati da una base di lavoro, con diverse velocità e modalità di operazione. A questa base, di solito è collegato un contenitore, che sarà lo strumento principale di tutte le vostre ricette. Ovviamente, in base al modello, cambieranno alcune funzionalità e alcuni tipi di accessori. A seconda del modello, (e soprattutto del prezzo), alcuni prodotti avranno soltanto un timer con poche modalità di lavoro, mentre per altri invece avremo persino la possibilità di gestione tramite App, il Wi-Fi, la possibilità di cuocere cibi ad altissime temperature o di adattare la velocità di funzionamento in base al cibo inserito.

Come scegliere un robot da cucina

Con questa guida sui migliori robot da cucina, proverò a spiegarvi quali sono i fattori principali da prendere in considerazione prima di acquistare quest’elettrodomestico per la vostra cucina. Tra i fattori primari per una giusta scelta (e che risponda perfettamente alle nostre esigenze) abbiamo:

Dimensioni;

Funzionalità;

Accessori;

Potenza e consumo;

Manutenzione;

Prezzo.

Dimensioni | migliori robot da cucina

il primo fattore da considerare in questa ardua scelta saranno le dimensioni del nostro robot da cucina. Infatti dobbiamo regolarci con lo spazio che abbiamo a disposizione nella nostra cucina. Se abbiamo poco spazio non è consigliato acquistare un elettrodomestico troppo grande ed ingombrante (soprattutto perché non andrà risposto via, ma sarà di utilizzo giornaliero e quindi sempre pronto all’uso).E quindi bisognerà limitare la scelta a quelli un po’ più piccoli e compatti.

Al contrario, con tanto spazio a disposizione, avremo una vasta scelta, prendendo quello che meglio si adatta alle nostre esigenze. Ormai, ci sono una miriade di modelli, di varie dimensioni e peso, davvero per tutti i gusti. Che siate single, una giovane coppia, o una grande famiglia non importa. Al giorno d’oggi non sarà difficile trovarne uno dal design e dalla grandezza che più ci intriga.

Funzionalità

Un altro fattore da considerare sono le funzioni presenti nel robot da cucina. Queste variano a seconda del modello che andremo a scegliere. Praticamente, potremo acquistare un semplice robot con funzionalità basilari (frullatore/mixer, tritatutto, grattugia). Oppure un modello più avanzato che funga anche da impastatrice. O ancora un robot da cucina che permetta di preparare, oltre a pizze e dolci, anche dei menù completi, con primi, secondi e contorni di tutti i tipi.

Accessori

Esistono orami tantissimi accessori da aggiungere ed integrare ai nostri robot da cucina. Si va dalle classiche fruste per montare, allo spremi agrumi. O ancora, per chi ama fare pane e pizze e dolci avremo le planetarie, con motori più potenti e con diversi tipi di fruste (a gancio, a cuore e a filo),che serviranno ad impastare o a montare, ottenendo impasti e creme prefetti in pochi minuti. Altri accessori disponibili per i nostri robot da cucina possono essere: l’omogeneizzatore, la centrifuga, la trafilatrice per pasta, la sfogliatrice, il passaverdure, il pelapatate, e tanti altri ancora

Potenza

Un altro fattore molto importante da tenere in considerazione quando scegliamo un robot da cucina è la potenza. Se esigiamo di dispositivi semplici come i robot multifunzione 3 in 1 (solitamente impastatrice, frullatore e tritatutto), non avremo bisogno di potenze particolarmente grandi (di solito si aggirano intorno ai 250-350 Watt) Se cerchiamo invece qualcosa con caratteristiche particolari, come ad un robot da cucina che permetta anche di cuocere cibi, bisognerà sicuramente prendere in considerazione una potenza maggiore( 750W in su).

Manutenzione

Quando scegliamo un robot da cucina, bisogna tenere sempre conto del fattore di Montaggio / Smontaggio e della velocità di pulizia. Queste due componenti fanno davvero la differenza tra un elettrodomestico che utilizzi regolarmente e quello che viene riposto in un angolo e mai utilizzato. Un robot da cucina deve assolutamente avere la possibilità di essere smontato facilmente, in pochissimo tempo, e con accessori e contenitori lavabili a mano o in lavastoviglie. In questo modo potranno essere riposti in modo veloce e senza ingombro. Per la manutenzione di questi elettrodomestici basterà soltanto una pulizia un po’ più accurata ed un controllo delle parti più usurabili come ingranaggi e lame, seguendo sempre i consigli del libretto di istruzioni.

Prezzo

Ultimo (ma non per importanza) fattore da considerare per l’acquisto di uno tra i migliori robot da cucina è il prezzo, Questo varia molto in base alla tipologia di robot. I più semplici e basilari si aggirano intorno ai 100 euro, mentre per i modelli più avanzati e muniti di più accessori il prezzo sale intorno ai 400 /500 euro. infine, si sono modelli considerati TOP, che raggiungo un prezzo superiore ai 1000 euro. Grazie a questa varietà di prezzi, è praticamente impossibile non trovare il giusto compromesso che faccia comodo alle nostre esigenze e ci renda felici della scelta fatta.

I migliori robot da cucina di Giugno 2022

Di seguito sono riportati alcuni trai migliori robot da cucina presenti sul mercato nel mese di Giugno 2022. Tra i vari brand abbiamo Moulinex, Philips, Bosch, Kenwood, Braun e Imetec. Da precisare che, in questa lista stilata, ho riportato prodotti solo di fascia bassa e di fascia media. Non è presente infatti la Vorwerk con il suo Bimby Tm6 (che considero il “non pus ultra” dei robot da cucina) e che appartiene alla fascia alta (il prezzo aggira intorno ai 1400 euro).

Moulinex FP2461 Easy Force

Con 6 accessori (frullatore, tritatutto, grattugia grossolana, grattugia fine, grattugia, disco emulsionante). Capienza 1.4 L. Dimensioni 26 x 23 x 41 cm. Peso 3.2 Kg. Compatto e robustissimo, questo elettrodomestico è un vero concentrato di tecnologia, ma soprattutto di accessori per poter sperimentare ogni stile di preparazione e approfittare delle sue due robuste caraffe. Si presta benissimo per frullati, con l’apposito accessorio, per impastare e sminuzzare ogni tipo di alimento, dalla verdura alla carne.

Il motore da 700 watt permette di scegliere tra le varie velocità per preparazioni di ogni tipo. La trasmissione diretta dal motore garantisce il massimo della potenza in robot dalle dimensioni contenute. Un accessorio con 25 funzioni, con una torretta di caricamento alta che impedisce gli schizzi. Uno dei migliori robot da cucina di fascia bassa.

Philips Cucina HR7310/00

Con 3 accessori. Capienza 2.1 L. Dimensioni 24.4 x 24.4 x 37.7 cm. Peso 1 Kg.

Il Philips Cucina HR7310/00 è un robot da cucina estremamente compatto e resistente con 700 watt disponibili per tutte le ricette. Realizzato con una forma che riduce al minimo gli sprechi di spazio e di volume, grazie alla trasmissione diretta è una soluzione ideale per chi è alla ricerca di praticità di utilizzo ma non vuole ingombrare i ripiani della cucina. Dotato di tutti gli accessori necessari per ogni tipo di trattamento, con il suo disco in acciaio inox 2 in 1, permette di trattare fino a 2.1 l.

I suoi accessori sono realizzati in acciaio e materiale plastico speciale, per permettere di impastare, sminuzzare e tagliare ogni tipo di cibo. Selezionando tra diverse velocità, da quelle centrifughe fino alla rotazione lentissima per amalgamare la farina.

Robot da cucina Bosch MCM3501M

Con 9 Accessori. Capienza 2.3 L. Dimensioni 26 x 22 x 37.5 cm. Peso 3.7 Kg.

Robot da cucina completo, di plastica e acciaio inox. Gli accessori sono dotati di segni che facilitano il montaggio e sono facilmente lavabili in lavastoviglie. La lama MultiLevel6, dotata di tre doppie lame in acciaio inox, consente di tagliare e miscelare perfettamente ogni ingrediente. Si può scegliere tra 50 funzioni per grattugiare, affettare, miscelare, macinare ed emulsionare.

Il robot include una ciotola in plastica da 2,3 litri. Il coperchio ha il foro ad imbuto ed il bicchiere frullatore ha capienza di un litro ed è dotato di misurino. La lama MultiLevel6, se montata sul tritatutto può triturare facilmente erbette, spezie, noci, aglio e cipolla, oltre a macinare ingredienti duri come il formaggio, il ghiaccio e il caffè. Questo robot Bosch è molto versatile, grazie ai numerosi accessori in dotazione che consentono un uso a 360 gradi. Il coperchio è dotato di chiusura di sicurezza. Il motore è da 800 watt e ha due programmi di velocità e funzione Moment.

Kenwood FDM780BA MultiPro Classic

Potenza 1000 Watt, con 7 accessori. Capienza 3 L. Dimensioni 21.3 x 21.9 x 38.7 cm, con peso pari a 5 Kg.

Questo è un prodotto pensato per durare praticamente in eterno, con il suo corpo realizzato in robustissimo metallo pressofuso e inossidabile, facilissimo da pulire ma soprattutto che resiste agli urti. La sua lega garantisce una stabilità superiore e un assorbimento del rumore davvero incredibile. È difficile immaginare che al suo interno ci sia un motore da ben 1000 watt, controllato con un sistema elettronico di ultima generazione.

È dotato di due caraffe grandissime, infatti tratta fino a 3 litri. Ha una dotazione classica di dischi, cioè quello per sminuzzare, per tagliare e per fare gli impasti. Permette anche di montare l’accessorio a fruste in dotazione, per montare la panna, impastare e per fare la maionese. Si adatta anche all’impasto di pane, frolla e pizze, ma volendo, se si utilizza la grande caraffa per i frullati è perfetto in estate o per chi è alla ricerca di una dieta particolare. Tutti gli accessori sono lavabili in lavastoviglie. Riesce persino a trattare il formaggio stagionato a pasta dura e le noci senza il benché minimo rallentamento e calo di prestazioni.

Ninja (BN650EU) Robot da Cucina con Auto-IQ

Potenza 850 Watt, con 3 accessori e Capienza di 2.1 L. Dimensioni 25 x 19.7 x 40.7 cm,con peso pari a 3.47 Kg.

Grande compattezza e programmi ad alta tecnologia, che riescono a gestire in maniera ottimizzata ogni tipo di consistenza. Non c’è il rischio che qualcosa di troppo duro e compatto possa sfuggire alle lame di questo potente robot da cucina, ma se ci sono dei problemi prima di segnalarveli provvederà in automatico a regolare la velocità, fino a quando non si sono risolti.

La base compatta ospita una caraffa da 2,1 litri in materiale plastico di sicurezza, in cui si possono inserire gli accessori classici, che sono il disco per impastare, da abbinare all’apposito programma, quello per sminuzzare, perfetto per preparare ripiani e anche frullati e infine l’accessorio 3 in 1, che serve per le verdure, ma non solo. La colonna di caricamento è ampia e alta da non far schizzare il contenuto anche se si deve fare un caricamento continuo e i programmi possono essere facilmente gestiti con la pulsantiera.

Braun FX 3030 Robot da Cucina

Potenza 600 Watt, con 11 accessori e capienza di 2.0 L. Dimensioni 24.1 x 35.1 x 34 cm.

Di colore bianco, con sistema intelligente ciotola “side by side“. Si tratta di un sistema unico con due recipienti affiancati, in questo modo ci sono sempre due ciotole pronte all’uso. Il recipiente universale ha capacità di 2 litri, mentre il tritatutto di 0,75 litri, ideale per le piccole preparazioni. Inoltre è dotato di pressa per agrumi per fare ottime spremute, disco per tagliare, lama per affettare e frullare, utensile per impastare, un inserto di acciaio inox per grattugiare, uno per affettare e un altro per sminuzzare.

La velocità di lavorazione è controllabile secondo 15 livelli variabili, per controllare al meglio il lavoro e quindi ottenere risultati precisi. La funzione Pre-set speed vi consentirà di scegliere direttamente la velocità desiderata, senza doverci arrivare gradualmente. Il motore ha 600W di potenza, ed è abbastanza silenzioso, infatti ha emissione sonora di 35 dB, assicurando allo stesso tempo un basso consumo energetico. Gli accessori sono tutti lavabili in lavastoviglie, inoltre il robot è provvisto di un vano per arrotolare il cavo.

Imetec Cukò

Potenza 570 Watt, con 4 accessori e capienza di 2.4 L. Dimensioni 24.1 x 35.1 x 34cm, con peso pari a 4.64 kg.

L’Imetec Cukò è un robot da cucina valido per ogni portata di un pranzo o cena. Infatti è in grado di preparare menù completi che spaziano dall’antipasto fino al dolce. Tre programmi automatici che garantiscono un grande aiuto per la preparazione di ricette che prevedono ogni ingrediente. È inoltre in grado di soffriggere, cuocere, bollire, frullare e mescolare. E ti avvisa anche quando il piatto è pronto!

Rispetto ai modelli più costosi, il limite di questo robot è che “lavora” con una quantità di ingredienti sufficienti solo per 4 persone. Per quel che riguarda i vari accessori, nella confezione sono già inclusi: una pala mescolatrice, una lama in acciaio inox, il cestello del vapore, una spatola ed un tappo dosatore. In regalo anche un ricettario con tantissime ricette.

KitchenAid 5KFP1325EWH

Potenza 300 Watt, con 3 accessori e capienza di 3.1 L. Dimensioni 29 x 26 x 41.5 cm, con peso pari a 5.8 kg.

Il KitchenAid 5KFP1325EWH è uno strumento avanzatissimo per chi in cucina è alla ricerca di una soluzione immediata, facile da utilizzare, ma che garantisca versatilità. È pensato per impastare, montare e fare altri lavori noiosi in cucina. Sminuzza, affetta e trita ogni tipo di ingrediente senza difficoltà e grazie alla leva esterna permette di regolare, direttamente mentre sta funzionando, la qualità dell’affettamento.

La ciotola è garantita, versatile e soprattutto adatta ad ogni tipo di esigenza in cucina e permette anche di impastare per preparare pizze e pane tutti i giorni. La sua dotazione di dischi e le lame di qualità superiore è versatissima e si adattano per trattare ogni tipo di verdura, carne e per qualsiasi ricetta che richiede lo sminuzzamento. Con il vantaggio che la grandissima torretta di caricamento permette anche di utilizzare ingredienti grezzi e di versare quelli scomodi, come le uova, senza il rischio di sporcare tutto. È completamente lavabile in lavatrice è dotata di una semplicissima pulsantiera frontale anche con la funzione pulse permette di far girare le lame solo per un breve istante.

Moulinex HF80CB Companion XL

Potenza 1500 Watt, con 6 accessorie capienza di 3.0 L, Dimensioni 35 x 31 x 32 cm, con peso apri a 8 kg. Forse una delle poche valide alternative di fascia media al Bimby. Ha un motore da 1500 w con trasmissione diretta, che non teme nessun tipo di alimento. Capacità di 3 litri e una dotazione di accessori eccellente con lame per ogni tipo di alimento. Tutti gli accessori sono completamente lavabili in lavastoviglie. La plancia digitale, dotata di un display molto luminoso, offre tutte le informazioni necessarie per i veri gourmet, come temperatura, velocità a tempi del programma. Questo prodotto offre la garanzia della disponibilità dei pezzi di ricambio, di conseguenza della riparabilità, per ben 10 anni.

È dotato di un sistema di controllo termico, che permette di regolare la temperatura tra 30 e 150 gradi. Si può quindi utilizzarlo anche per bollire le verdure, preparare la pasta e il sugo. È una vera e propria cucina integrata in un singolo accessorio e per lo stile classico permette anche l’impiego senza il coperchio. Molto compatto, può trovare spazio in qualsiasi angolo della cucina, persino in quella più piccola.

(in offerta su amazon.it) Moulinex HF80CBK Companion XL Robot da Cucina Multifunzione, 1500 W, 3L, da 30 a 150 °C, 12 Programmi Automatici e Modalità Manuale, 6 Accessori Dedicati, Ricettari Personali Tramite l’App COMPANION XL: Prepara piatti in modo facile e veloce grazie alla potenza da 1500 W e alla grande capienza del recipiente da 4.5 litri (3 L capacità di funzionamento); trita, prepara, impasta e cuoce per tutta la famiglia, senza necessità di controllo

Considerazioni | Migliori robot da cucina

Prima di acquistare un Robot da cucina è necessario prendersi tutto il tempo per valutare al meglio le caratteristiche che più si desiderano. In questo modo potrete utilizzare il vostro dispositivo al meglio senza pentirvi della scelta fatta. una volta trovato il giusto compromesso tra dimensioni, potenza, accessori, manutenzione e prezzo, avrete trovato il robot che fa per voi.

E voi cosa ne pensate di questi migliori Robot da Cucina? Fateci sapere qui sotto nei commenti e continuate a seguirci su tuttoteK per restare sempre aggiornati sul mondo della tecnologia (e non solo!).