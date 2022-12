I migliori robot aspirapolvere 2023: costo e funzioni

Scopri il miglior robot aspirapolvere economico, il miglior robot lavapavimenti, il preferito per i peli e il robot più tecnologico

Il mercato dei robot aspirapolvere si sta ampliando in maniera esponenziale. Se all’inizio era possibile scegliere solo tra qualche marca e una decina di modelli, oggi le proposte sono davvero tante.

I migliori robot aspirapolvere 2023: caratteristiche e prezzi

Ma quali sono i migliori robot aspirapolvere 2023? Quali caratteristiche li rendono superiori agli altri e quanto costano?

Il miglior robot aspirapolvere a buon prezzo

Se sei alla ricerca di un robot aspirapolvere che faccia il suo dovere, ma che non costi troppo il migliore qualità prezzo è il Rowenta RR8225 X-Plorer Serie 45.

Il prezzo è intorno ai 200 euro, ma spesso si può trovare in promozione a prezzi più bassi.

Le sue caratteristiche lo rendono un ottimo alleato nelle pulizie:

Sensore a infrarossi per evitare le cadute;

Spazzole laterali per raccogliere lo sporco negli angoli e spazzola centrale capace di aspirare anche i tappeti;

App che permette di gestire il robot direttamente dallo smartphone, anche quando non siamo in casa;

Batteria in litio con durata fino a 150 minuti.

Il miglior robot aspirapolvere 2023 per chi ha animali

Se hai un animale in casa dovrai scegliere un robot aspirapolvere potente e con spazzole in grado di raccogliere tutti i peli.

Il robot aspirapolvere più adatto a chi ha cani e gatti in casa è il Roomba 971.

Il brand IRobot rimane anche nel 2023 una garanzia nel campo dei robot aspirapolvere.

Il modello 971 è stato creato per pulire qualsiasi tipo di detrito e aspirare in ogni angolo della casa. E’ particolarmente apprezzato da chi ha animali in quanto:

Presenta diversi programmi ed è in grado di suggerire il migliore a seconda della quantità di peli che rileva;

Il dispositivo può essere controllato con i comandi vocali, collegandolo ad Alexa o a Google Assistant;

Ha una potenza di aspirazione 5 volte superiore alla serie 600, quindi è ancora più efficienti nella lotta contro i peli degli animali domestici;

Si ricarica da solo e riprende le pulizie da dove si era fermato.

Il costo di questo robot è di circa 300 euro.

Il miglior robot aspirapolvere con lavapavimenti

Una novità di alcuni modelli di robot aspirapolvere è che non solo aspirano casa, ma sono in grado anche di lavare i pavimenti. Un bel vantaggio per chi ha poco tempo da dedicare alle pulizie.

Il brand ECOVACS si è applicato molto per offrire i migliori robot aspirapolvere e lavapavimenti. Uno dei modelli di punta del brand è ECOVACS DEEBOT N8.

Perché risulta tra i più apprezzati?

Ha un sistema di mappatura estremamente accurato;

Lava e aspira allo stesso tempo;

Ha una potenza aspirante di 2300 Pa;

Il suo rapporto qualità-prezzo.

Il costo di questo elettrodomestico è di circa 400 euro.

Se sei alla ricerca di un modello più avanzato con stazione di svuotamento puoi optare per l’ECOVACS DEEBOT N8+.

Il miglior robot aspirapolvere fra i top di gamma

Se sei alla ricerca del robot aspirapolvere tecnologicamente più avanzato scegli il Roomba Combo s9+, che viene venduto sul sito ufficiale iRobot a partire dai 1000 euro.

Questo robot è davvero rivoluzionario:

Spazzole più larghe del 30%;

Svuotamento automatico ogni 60 giorni;

Comando vocale estremamente specifico. Puoi dirgli di pulire sotto il tavolo, per esempio;

Tecnologia PerfectEdge per catturare lo sporco in ogni angolo;

Potenza di aspirazione superiore alla media.

In conclusione

Il mondo dei robot aspirapolvere è in continua evoluzione. I modelli qui riportati sono quelli che hanno ricevuto le migliori recensioni nel 2022, ma sicuramente nel 2023 verranno proposti nuovi dispositivi.

Non ci resta che stappare lo champagne e vedere quali funzioni innovative proporranno le case produttrici nel nuovo anno.