I migliori prodotti hi-tech per casa

La tecnologia sta entrando sempre di più a far parte del quotidiano, e stupisce senza sosta per la creatività delle miriadi di soluzioni proposte

La notizia ancora più edificante è che i costi di queste interessantissime novità sono praticamente alla portata di tutti: con questo codice sconto Onlinestore, ad esempio, è possibile portarsi a casa uno degli incredibili gadget o accessori hi-tech che faranno diventare qualsiasi ambiente molto più Smart. E anche un tantino eccentrico, che non guasta mai.

Dal CES 2021 poi, (la fiera dedicata alle ultimissime novità nel campo dell’elettronica e robotica n.d.r) arrivano idee, prototipi e prodotti che hanno già conquistato i cuori di Las Vegas e che non aspettano altro che far breccia anche nel Bel Paese.

Dai robot “coccolosi” al gelato in capsule fino ai sanitari Smart, ecco una selezione di strabilianti dispositivi che presto potrebbero essere in ogni casa.

1 – ColdSnap, il gelato… in capsule

Per gli amanti del caffè espresso “come al bar” oggi c’è questa meravigliosa macchina che fa il gelato partendo da una capsula, proprio come quelle famose per il caffè. Dal design piacevole e moderno, con questo gioiellino si potranno fare anche yogurt gelato, frullati e persino cocktail in meno di 1 minuto. Già si pregustano tutte le varianti di capsule che troveremo in commercio!

2 – Qoobo, il robottino coccoloso

Proprio come un gattino o un cagnolino che scodinzolano quando vogliono le coccole, Qoobo è un cuscino-robot morbido, pelosetto e con una coda furba che attira l’attenzione e chiede le carezze. Perfetto per i momenti di relax e quando si ha voglia di tenerezza!

3 – Shower Power, cantando sotto la doccia

Un’idea semplice ma geniale quella degli ideatori di Shower Power, perché il dispositivo non è altro che uno speaker bluetooth che permette di ascoltare la musica preferita sotto la doccia. La novità risiede nel fatto che la ricarica avviene con il flusso dell’acqua invece che con le classiche batterie.

4 – Ninu, la nuova frontiera dell’Eau De Parfum

L’intelligenza Artificiale sarà di grande aiuto anche per formulare la fragranza più adatta all’umore del giorno. Ninu è infatti l’innovativo flacone che contiene più aromi e che grazie alla App collegata sarà possibile mescolare per creare il parfum du jour; naturalmente sia per Uomo che per Donna!

5 – Bot Handy, il partner perfetto

I robot prenderanno residenza nelle nostre case molto prima di quanto si possa pensare: grazie agli innovativi hardware e ai software IA sempre più evoluti, le aziende stanno cominciando a proporre dispositivi robotici in grado di offrire soluzioni alle più disparate esigenze. È il caso di Bot Handy di Samsung, un partner ideale da tenere in casa poiché grazie all’intelligenza artificiale e al suo braccio meccanico può aiutare nelle faccende domestiche, sollevare e riordinare diversi tipi di oggetti. Ma uno degli aspetti più interessanti è che riesce ad imparare le abitudini dei componenti della casa, e diviene in poco tempo un partner premuroso che ricorda appuntamenti, dona consigli su come mantenere uno stile di vita sano e suggerimenti per l’organizzazione del lavoro e del tempo libero.

6 – XPG Mana, il chewing gum… per i gamers

E a proposito di tempo libero, la “mania” dei videogiochi dilaga e non è raro passare molte ore al Pc o alla console di ultima generazione. Ecco che in support arrivano i chewing gum dedicati. Cos’hanno di speciale? Un mix di ingredienti naturali, un pizzico di Luteina (antiossidante e protettivo della vista) e naturalmente la giusta dose di caffeina, per mantenere concentrazione e performance!

7 – YogiFi Mat e YogiFi App, lo Yoga Smart

Il tappetino per il benessere casalingo si è evoluto e grazie a questo nuovo modello interattivo e collegato alla sua App sarà possibile migliorare salute e benessere in una nuova modalità, più al passo coi tempi. Come? Ricreando paesaggi virtuali, suoni, atmosfere e persino insegnanti di Yoga, con cui condividere l’allenamento.

“Tre cose soprattutto l’uomo moderno deve apprendere per divenire sano e completo: l’arte del riposo, l’arte della contemplazione, l’arte del riso e del sorriso”.

E grazie alle ultime innovazioni tecnologiche, arrivare a tutto questo sarà ancora più facile!