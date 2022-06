I migliori orologi da Trekking | Giugno 2022

Con questa guida vedremo da vicino i migliori orologi da trekking presenti sul mercato comparandoli con le migliori offerte disponibili

Un orologio GPS per l’outdoor può essere un ottimo alleato da tenere al proprio fianco quando ci si muove in natura, per questo ho deciso di mostrarvi i migliori orologi da trekking presenti sul mercato. Un modello professionale e perfettamente funzionante sarà infatti in grado di darti numerose informazioni riguardo ciò che ti circonda. Inoltre saprà guidarti al meglio nella tua avventura.

Oggi questa famiglia di attrezzature è diventata estremamente ampia. Raccolgono al proprio interno strumenti che offrono le più disparate funzioni e rispondono alle più diverse esigenze. Questi orologi sono ormai diventati dei veri e propri strumenti di sopravvivenza e dispongono di tante funzioni che potrebbero tenerti alla larga da qualsiasi imprevisto. Ma la domanda che in molti si pongono è: tra le varie tipologie presenti sul mercato com’è possibile scegliere quello che fa al caso nostro? Con questa guida cercherò di chiarire questa incognita.

Come scegliere tra i migliori orologi da trekking

In principio l’unico strumento da portare in viaggio in montagna o in esplorazione era l’altimetro/barometro. Poi arrivarono la bussola, il Gps, il cardiofrequenzimetro, il termometro, il water resistant e la connessione co relative notifiche Sms ed e-mail dallo smartphone. Tutte queste attrezzature, sempre più importanti , che prima facevano peso e volume nello zaino, sono state poi infilate negli smartwatch GPS da outdoor.

Un buon orologio da trekking non mostra solo l’ora e la data, ma fornisce molte altre informazioni cruciali (come la posizione precisa, l’altitudine, la pressione atmosferica, l’ora dell’alba o del tramonto.). Gli orologi per il trekking e da esplorazione, vista la loro utilità, stanno diventando sempre più popolari. Di conseguenza, le aziende produttrici stanno facendo grandi progressi nella progettazione di nuovi modelli e ad oggi se ne trova una svariata quantità presente sul mercato.

Come scegliere il miglior smartwatch per le nostre esigenze

Con questa guida spero di aiutarti a trovare un orologio che soddisfi le vostre esigenze. Innanzitutto, se volete acquistare un orologio da outdoor che funzioni veramente bene, bisognerà spendere un po’, soprattutto perché far entrare tutto quel “mondo” in solo smartwatch ha un costo abbastanza elevato. Ovviamente, vi ricordo che il Gps condensato nel vostro orologino, assieme a qualche decina di altri gadget, difficilmente avrà la stessa efficienza e le stesse funzioni disponibili in un navigatore che stato creato solo per quello. Vi invito a dare un’occhiata alla guida sui migliori dispositivi GPS da esplorazione. Detto questo, andremo a vedere gli orologi da trekking migliori, che offrono sicuramente prestazioni di ottimo livello.

Qual è il miglior orologio da trekking?

Gli orologi per outdoor che possiamo trovare su internet o nel negozio a noi più vicino, differiscono per marca, funzionalità e ovviamente prezzo. Con questa guida, messa a disposizione per condividere con voi la mia opinione, ho tenuto conto di quelli che sono (a mio avviso) i più vantaggiosi e affidabili. Questo per chi è alle prime armi nel mondo del trekking e dell’esplorazione, ma anche per i più esperti, e soprattutto per chi è alla ricerca di un prodotto al giusto prezzo ma senza rinunciare alla qualità.

Tom Tom Adventurer

Tra i migliori orologi da trekking ho inserito anche questo. Ha un aspetto scarno ed essenziale, ma è solido e non tradisce. Offre le funzionalità essenziali di un vero orologio da esplorazione (bussola, altimetro, barometro, rilevamento Gps). Garantite ovviamente da uno dei marchi più importanti per quanto riguarda la navigazione satellitare. Il dispositivo è stato implementato per scegliere tra varie modalità sportive multiple (sci, trail running, escursionismo e snowboard).

Garmin Tactix Charlie

Con il suo display da 1.2 ad alta risoluzione, leggibile alla luce del sole, con vetro zaffiro, che consente di passare dall’uso diurno agli occhiali per la visione notturna. Include mappe TopoActive preinstallate che coprono l’intera Europa, oltre alla navigazione con mappe con l’opzione per stabilire percorsi personalizzati. Presenta un design robusto con una lunetta in titanio rivestita in carbonio nero-diamante (DLC), cover posteriore in titanio nero e pulsanti in acciaio inossidabile. Inoltre, integra il sensore di frequenza cardiaca da polso.

Garmin Tactix Charlie - Smartwatch Black Display da 1.2 "ad alta risoluzione leggibile alla luce del sole con vetro zaffiro; consente di passare dall'uso diurno agli occhiali per la visione notturna

Garmin Epix

Progettato per l’utilizzo in tutte le condizioni outdoor, dalle escursioni alla corsa, dal surf al nuoto. Ha un touch screen da 1,4 pollici ad alta risoluzione e 8 GB di memoria interna. Il touch screen mostra un GPS con una vera mappa integrata. Sono presenti anche contapassi, tracciamento delle attività, altimetro, barometro, termometro, bussola digitale.

Garmin Fenix 6x

L’ultimo arrivato di casa Garmin è uno dei prodotti più innovativi sul mercato, con funzionalità avanzate per monitorare anche lo stato di salute durante il trekking. Display Chroma, Wi-Fi, frequenza cardiaca, conta calorie e contapassi, 100 metri di resistenza all’acqua completano il quadro di un vero orologio per l’outdoor ed il trekking. Certamente non il più economico, ma per le prestazioni e le funzionalità offerte è giusto così.

Suunto Ambit3 Peak

Suunto per tantissimi appassionati di montagna è da diversi anni l’orologio outdoor per eccellenza. Si tratta del nuovo modello realizzato dalla casa finlandese per rispondere alle esigenze degli amanti dello sport all’aria aperta. Arricchendo le sue tradizionali qualità di precisione e affidabilità con l’ormai indispensabile dose di divertimento tecnologico.

Suunto Ambit3 Peal con fascia toracica, Nero, SS020674000 Il compagno quotidiano per gare e allenamenti per sport e avventura - Per attività fisica in montagna fino sulle cime; Impermeabile fino a 100 m; Durata batteria particolarmente lunga (fino a 200 ore)

Casio PRW 3500T-7CR

Orologio sportivo a energia solare, ghiera girevole in acciaio INOX, quadrante digitale con visualizzazione giorno/data e retroilluminazione. Dotato di Triple Sensor, precisione atomica, resistenza a bassa temperatura, bussola digitale con memoria dati, altimetro, barometro, termometro, alba e tramonto, ora mondiale, quattro allarmi giornalieri con funzione snooze, cronometro 1/10 secondi, timer con conto alla rovescia, formati 12/24 ore, e risparmio energetico. Cassa in resina da 56 mm con vetro minerale per il quadrante. Movimento al quarzo con display digitale. Resistente all’acqua fino a 200 m di profondità.

Casio PRG 240-1ER

Impossibile non citare il Casio PRG 240-1ER tra i migliori orologi da trekking. Economico ma dallo stile accattivante, questo entry level per l’outdoor soddisfa le tasche e anche le esigenze essenziali di chi va in montagna. Resistente alle basse temperature (-10 gradi C), dotato di funzione solare, con le celle solari alimentano l’orologio in modo autonomo ed ecologico. Vetro minerale resistente ai graffi e resistenza all’acqua fino a 100 metri ne fanno un orologio outdoor versatile e solido.

Orologio - - Casio - PRW-3500T-7CR Orologio sportivo a energia solare, ghiera girevole in acciaio INOX, quadrante digitale con visualizzazione giorno/data e retroilluminazione.

Suunto Traverse

Non si tratta di un’ultima uscita, ma di un’opzione solida per chi vuole acquistare un prodotto di valore sicuro e prestazioni garantite, senza spendere troppo. Adatto a camminate brevi ed escursioni di lunga durata con navigazione GPS. Offre tracciamento e navigazione con punti di interesse e tracciamento del percorso in tempo reale, oltre alla misurazione di calorie, passi, velocità e altitudine. L’App Suunto pianifica itinerari grazie alle Heatmaps basate su tracciamenti GPS. Tecnologia all’avanguardia di rapido tracciamento, grafico di altitudine grazie a FusedAlti, Bluetooth (da 4.0), bussola completano le caratteristiche di questo orologio.

Suunto 5

Un altro orologio a buon prezzo che non tradisce, anche perché prodotto di un brand che è una garanzia nel mondo dell’outdoor. Leggero e robusto, dotato di GPS per pianificazione individuale degli allenamenti, modalità integrate tra cui nuoto (impermeabile fino a 50 m), corsa e ciclismo. Offre grafica in tempo reale della frequenza cardiaca del polso (anche a riposo), calorie e passi (ultimi 7 giorni), tracciamento GPS e pianificazione del percorso e registro attività 24h/7. Garantisce tracciamento GPS preciso e pianificazione itinerari con informazioni basate sulla posizione grazie all’app Suunto dotata di Heatmaps costituita da milioni di tracciamenti GPS. Display a colori con 5 pulsanti, monitoraggio della salute attraverso: controllo sonno, indicazione grafica al polso della frequenza cardiaca (anche a riposo), calcolo delle calorie e dei passi.

Suunto Core Crush

Orologio adatto per il trekking e l’alpinismo ma anche per un allenamento quotidiano, è un’ottima scelta per chi desidera un orologio con numerose funzioni per il trekking, oltre il GPS. Ha un prezzo più contenuto rispetto agli altri orologi che abbiamo recensito ma non lesina funzionalità e tecnologie, infatti anche questo modello è dotato di bussola, altimetro, barometro e termometro. Se il tempo è in peggioramento, l’orologio lo rileva e lo segnala con un apposito allarme. Le funzioni di base dell’orologio sono l’ora, l’allarme, il doppio fuso orario e il tramonto / l’alba.

La batteria è sostituibile e ha una durata di circa 1 anno. Sfortunatamente, l’orologio Suunto Core non è compatibile con una fascia cardio che sarebbe davvero utile durante le escursioni. Le caratteristiche di questo strumento, al tempo stesso semplice e ricco di funzionalità, è perfetto per chi desidera avere un orologio dalla lunga durata e resistenza.

Suunto Core Orologio outdoor con altimetro, barometro e bussola Suunto Core racchiude le più importanti caratteristiche outdoor in un orologio dalla struttura robusta con un comodo cinturino in elastomero

Considerazioni

Prima di acquistare un orologio GPS per trekking e outdoor è necessario prendersi tutto il tempo per valutare al meglio le caratteristiche che più si desiderano. In questo modo potrete utilizzare il vostro dispositivo al 100%.

E voi cosa ne pensate di questi orologi GPS per trekking ed escursionismo? Fateci sapere qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK.