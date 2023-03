I bevice Braun come regalo per una rasatura perfetta

Braun celebra la Festa del Papà con una selezione dei migliori device Braun per un regalo speciale pensato per i propri papà

La Festa del Papà è l’occasione perfetta per celebrare l’amore, il divertimento e tutti i momenti indimenticabili. Perché si sa, il papà non è solo quella figura che si prenderà sempre cura di noi, ma è il nostro “uomo perfetto”, il nostro eroe che ci ha accompagnato in occasione di tutti i grandi passi. E anche Braun vuole celebrare i papà e le figure paterne di tutto il mondo con una selezione dei migliori device Braun che figli e figlie possono regalare ai propri papà, per ringraziarli di quanto ogni giorno fanno per noi e per ripagarli dell’aiuto e del supporto che ci hanno dato in tutti i momenti della quotidianità.

Tanti possono essere i momenti di condivisione con la figura paterna, partendo da momenti indimenticabili come la prima barba, dove imbarazzo e fiducia si fondono in un passaggio che segna la crescita di tutti noi arrivando ad un semplice gesto come coccola per festeggiare l’amore per i papà in modo spontaneo e unico. E cosa c’è di meglio di un device Braun per la rasatura perfetta? Perché ogni papà è unico e merita il prodotto più adatto.

Braun series 9 pro, per una rasatura profonda

Il Series 9 Pro rappresenta il rasoio più efficiente della linea di prodotti Braun. Con una combinazione di lame sincronizzate, Tecnologia Sonica, adattamento perfetto ai contorni del viso, il Series 9 Pro è progettato per radere a fondo la barba di 1, 3 o anche 7 giorni, garantendo una rasatura efficace e delicata ad ogni passata. L’innovativa testina ProHead con il rifinitore ProLift permette infatti di sollevare e tagliare anche i peli lunghi di 7 giorni, rimanendo tuttavia delicata sulla pelle.

Alcuni modelli di Braun Series 9 Pro sono accompagnati dalla prima custodia PowerCase di ricarica per rasoi al mondo, che mantiene la potenza e la prestazione del rasoio anche quando sei in viaggio. Non solo, alcuni modelli vengono anche forniti con la Stazione SmartCare 5-in-1, che, con il tocco di un pulsante, seleziona autonomamente il programma di pulizia necessario. Elegante, dal design accattivante e dalle prestazioni incredibili, il Braun Series 9 Pro è il regalo perfetto per tutti coloro che desiderano una rasatura profonda.

Braun series 7, per una barba impeccabile

La rivoluzionaria testina a 360° del Braun Series 7 è completamente flessibile e garantisce un contatto costante con la pelle, adattandosi ai contorni del viso e del collo e raggiungendo anche le aree più difficili per una rasatura profonda.

Inoltre, il Series 7 è dotato della speciale tecnologia AutoSense, che rileva la densità della barba adattando la potenza del motore, e della tecnologia EasyClick, che consente, con un semplice click, di trasformare il rasoio in un dispositivo multiuso, aggiungendo accessori come, ad esempio, il rifinitore per la barba incolta, il rifinitore di precisione o il rifinitore per il corpo. Il regalo adatto per tutti coloro che fanno del proprio stile un biglietto da visita, per essere sempre impeccabili!

