Huawei: sono partiti gli sconti per il periodo Back to School

Huawei, azienda leader del mondo tech, sostiene i lavoratori, studenti, grafici e creativi con nuovi dispositivi per lavorare a un livello superiore

Le ferie sono finite, in molti sono rientrati a lavoro, i ragazzi stanno per ricominciare la scuole e ognuno di noi ritornerà alle proprie abitudini, molte facilitate dalla tecnologia. Tante sono le promozioni attive sul comparto laptop; e molte comprendono anche prodotti dell’ecosistema nelle categorie audio, tablet e wearable disponibili con uno sconto fino al 50% insieme a interessanti iniziative su Huawei Store. Settembre è il mese perfetto per ricominciare, infatti Huawei offre agli utenti la possibilità di rinnovare la gamma tecnologica in ufficio, a casa o a scuola con tanti sconti e regali.

Huawei MateBook Series: i laptop sottilissimi per il lavoro agile

I nuovi MateBook sono lo strumento perfetto da avere sempre con sé, ovunque, grazie alla loro leggerezza e al minimo spessore. Tra questi Huawei MateBook 14, il computer con processore AMD Ryzen 7 4800H che offre la massima protezione della vista dalla luce blu, è disponibile solo su Huawei Store a 1049,00 euro con incluso il diffusore audio Huawei sound nella versione R7 8+512 GB: la versione R7 16+512 GB è invece disponibile a 1099,00 euro. Inoltre, dall’1 al 12 settembre, depositando 10 euro, si ottiene uno sconto extra di 90 euro.

Imperdibile è il nuovo MateBook D15 8 GB + 512 GB, con schermo FullView 15,6″ e corpo ultrasottile in metallo, disponibile nel colore Mystic Silver al prezzo di 849,00 euro; incluso anche l’innovativo mouse Huawei Bluetooth Mouse Swift2. Inoltre, dall’1 al 12 settembre, depositando 10 euro, si ottiene uno scontro extra di 110 euro.

Rientro hi-tech con tante offerte sull’ecosistema Huawei durante la campagna Back To School

Il modello più richiesto, Huawei MateBook D15 i3 8+256 GB, con una cornice sottilissima che offre uno spazio di visualizzazione più ampio per i contenuti visivi, è disponibile a 469,00 euro invece che 649,00 euro su Huawei Store con incluso il comodo mouse Huawei Mouse Swift3 oltre che router Huawei WiFi AX3 Dual-Core4. Oltre che con processore Intel CoreTM i3-10110U, è disponibile anche Huawei MateBook D15 i5 8+256 GB con processore Intel CoreTM i5-10210U in Space Silver a un prezzo speciale di 569,00 euro anziché 699,00 euro con inclusi il Mouse Swift5 oltre che il router WiFi AX3 Dual-core6.

Solo ed esclusivamente fino al 7 settembre, per chi non può rinunciare alla musica e per chi passa parecchie ore al telefono, in sconto Huawei FreeBuds 4 (wireless) a 109,00 euro, invece di 159,00 euro. Huawei FreeBuds 4 offrono molto più del semplice divertimento audio: i nuovi auricolari open fit, infatti, adottano algoritmi avanzati a bassa latenza per ridurre al minimo il ritardo tra audio e video, consentendo agli utenti di vivere un’esperienza fluida.

Disponibile anche il nuovo MateView GT

Tra le esclusive offerte relative al Back To School è disponibile MateView GT, per tutti coloro che non vogliono rinunciare a una visione cristallina nei momenti di svago come il gioco o guardando film e serie TV. Il nuovo display curvo di Huawei con Soundbar integrata è disponibile a 449,00 euro. Tutti coloro che acquisteranno Huawei MateView GT 34 sullo Store ufficiale potranno ottenere un Huawei Sound con un’aggiunta di 50,00 euro o una tastiera Ultra-Slim Wired in aggiunta al prezzo speciale di 19,90 euro.

Da settembre si ripresentano i buoni propositi e si riinizia la dieta. Qual miglior alleato per chi vuole tornare in forma se non uno smartwatch? Watch 3 Pro ha 100 modalità di allenamento e monitora la tua saluta 24/7. Acquistando il modello Watch 3 Pro Classic, disponibile al prezzo di 449,00 euro solo fino al 7 settembre; per la prima volta in offerta con questo prezzo, sarà incluso anche un secondo cinturino oltra il Brown Leather Strap già presente sullo smartwatch. Tutti coloro che vogliono un look più ricercato ed elegante, possono così cambiare il cinturino a seconda del proprio stile, scegliendo tra una vasta gamma disponibile sullo Store.

Per restare aggiornati su tutto quello che riguarda il mondo tecnologico e non solo, continuate a seguirci! Un saluto dalla redazione di tuttoteK.