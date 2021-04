Hollyland kit LARK 150 Solo: nuovi microfoni wireless per vlogger

Hollyland annuncia il nuovi kit LARK 150 Solo, un sistema di microfoni wireless ultracompatto con clip di fissaggio con qualità, capace di catturare un audio eccellente

Dopo aver sorpreso il mercato con l’introduzione di LARK 150, il sistema microfonico wireless più piccolo al mondo per i creatori di contenuti video o audio, Hollyland annuncia oggi la disponibilità del suo kit LARK 150 Solo come un’opzione più economica pensata per le esigenze dei vlogger. Il singolo trasmettitore LARK 150 è ora disponibile anche come opzione aperta, con la quale aggiornare il Kit Solo trasformandolo in un pacchetto per 2 persone. Il Kit Solo è un’opzione conveniente per vlogger e registi che girano in modalità presentatore singolo. Basandosi sulla sua esperienza nella trasmissione video wireless e nei sistemi di interfono, LARK 150 è il primo sistema di microfoni wireless digitali di Hollyland. Dotato di un sistema di design a clip ultracompatto, offre una qualità del suono sempre elevate e professionale, ideale per vlogging, presentazioni YouTube, pubblicità, live streaming e alter tipologie di contenuti video.

Nuovi kit di trasmettitori singoli Hollyland Lark 150 Solo e Lark 150

Hollyland ha lanciato oggi il suo LARK 150 Solo Kit al prezzo medio retail suggerito di 167 EUR (MSRP), quale opzione ideale per i creatori di contenuti che registrano video in prima persona. Il Kit Solo può essere facilmente aggiornato a un kit per due persone in un secondo momento. La confezione è composta da un trasmettitore e un ricevitore, un microfono lavalier, un cavo TRS, un accessorio paravento di facile utilizzo, un cavo da USB Type-C a -A e una custodia portatile. Un pacchetto LARK 150 Single Transmitter è disponibile al prezzo medio retail suggerito di 75 EUR, opzione ideale per gli utenti che possiedono già un ricevitore compatibile.

Il kit originale LARK 150 duo con due trasmettitori microfonici è disponibile anche a un prezzo promozionale primaverile di 235 euro (MSRP): si risparmiano in questo modo fino a 42 euro rispetto al prezzo originale di 277 euro.

Hollyland LARK 150 Solo Kit: design unico della camera per una qualità del suono professionale

Il LARK 150 è dotato di microfoni omnidirezionali ad alta sensibilità per le migliori prestazioni audio. Lo speciale design della struttura microfonica integrate permette di ridurre al minimo il rumore d’ambiente anche durante le riprese di allenamenti e altre attività fisiche. Grazie a un DSP (Digital Signal Processor) sviluppato per la cancellazione intelligente del rumore, a una risposta in frequenza ultra ampia da 20Hz a 20KHz e al rapporto di segnale-rumore molto alto, LART 150 è progettato per le riprese in movimento. L’esclusivo display HD OLED del ricevitore mostra informazioni contestuali come l’impostazione corrente del dispositivo e il livello di guadagno audio, consentendo il monitoraggio e la regolazione dell’audio in tempo reale.

Elaborazione di segnali avanzata per prevenire interruzioni

LARK 150 è progettato per assicurare la stabilità della trasmissione durante le situazioni difficili. Anche con il presentatore che blocca parzialmente il segnale allontanando il corpo, il dispositivo raggiunge comunque una distanza di trasmissione di 20 metri, evitando che si verifichino delle cadute di segnale durante le attività di ripresa. Oltre alle opzioni di registrazione stereo e mono e al monitoraggio audio in tempo reale, una “traccia di sicurezza” impedisce lo scoppio dell’audio registrando in doppio canale, consentendo la post-elaborazione per eliminare i pop su qualsiasi microfono.

Fino a 100 metri di portata nella trasmissione audio wireless e registrazione a latenza bassissima

LARK 150 opera con una latenza ultra bassa, inferiore a 5ms, fino a una distanza di trasmissione di 100 metri. La sua selezione intelligente della frequenza sceglie automaticamente il miglior canale wireless disponibile quando si accende il dispositivo, mentre un FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) a 8KHz evita in modo intelligente le interferenze durante l’uso.

Hollyland LARK 150 Solo Kit: il trasmettitore più piccolo e leggero al mondo

Hollyland ha progettato il trasmettitore-microfono più piccolo e leggero al mondo dal volume di soli 24 mm³ e 21 grammi di peso, rendendolo quasi invisibile di persona. La custodia portatile carica anche i trasmettitori e il ricevitore, assicurando che siano già pronti per l’uso quando richiesto. I trasmettitori e il ricevitore raggiungono rispettivamente fino a 4,5 e 7,5 ore di durata della batteria, mentre la custodia portatile può caricare tutti gli elementi fino a 2,5 volte. Tutte le informazioni sul prodotto sono disponibili nel sito ufficiale. Potete già acquistare Hollyland LARK 150 Solo Kit su Amazon. Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!