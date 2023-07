Hisense presenta TV VIDAA U7, per un’esperienza audiovisiva all’avanguardia

Hisense presenta VIDAA U7. Presente nei più recenti TV Hisense, VIDAA U7 offre un’interfaccia innovativa, nuove funzionalità e applicazioni, tra cui VIDAA Free per contenuti VOD gratuiti

Hisense è un’azienda leader a livello globale nel settore degli elettrodomestici e dell’elettronica di consumo. Ha annunciato il lancio della nuova versione del suo sistema operativo proprietario per Smart TV VIDAA U7.

Il software, che governa le funzionalità del TV, l’accesso ai contenuti multimediali e tutta l’area smart, giunge sul mercato profondamente rinnovato e sempre più vicino alle esigenze dei suoi fruitori; i quali chiedono completezza di funzioni ma anche una user experience d’eccellenza.

VIDAA U7, che sarà presente nei TV Hisense della gamma A85, UX, U8, U7 e E7 Pro, offre un’interfaccia migliorata. Possiede un nuovo layout fondato sui suggerimenti di visione e su una disposizione razionale delle applicazioni. I suggerimenti possono essere forniti da tutti i partner di contenuti presenti all’interno della piattaforma.

Anche la grafica dell’App Store è stata ridisegnata per semplificare la ricerca e garantire un’esperienza migliore. VIDAA U7 adotta inoltre un approccio Home as a launcher: da oggi, il sistema operativo è a tutti gli effetti un input del TV, e può essere quindi la schermata di default successiva all’accensione del dispositivo.

Dettagli sul nuovo TV Hisense VIDAA U7

Da oggi, VIDAA non è solo una piattaforma ma anche un’applicazione: VIDAA Free. Si tratta di un’app stand alone che aggrega centinaia di programmi gratuiti di video on-demand e canali lineari, con un’esperienza smart e moderna. VIDAA Free sarà disponibile a livello globale entro fine 2023 e potrà contare su un aggiornamento quotidiano dei suoi contenuti.

VIDAA U7 offre, inoltre, forti capacità di customizzazione degli screensaver e, rispetto alla generazione precedente, un controllo vocale migliorato grazie a VIDAA Voice.

Oggi, il software supporta 22 lingue e dialetti, offre un’integrazione nativa con app come YouTube e una migliore capacità di riconoscimento del parlato. Per semplificare il setup del TV, la gestione dei canali e dell’account, è poi disponibile anche l’omonima applicazione (VIDAA) per dispositivi mobile.

Per quanto concerne gli aspetti gestionali, VIDAA U7 consente la creazione di più profili utente e dispone di raccomandazioni basate su preferenze e abitudini. Si tratta inoltre un servizio cloud, che come tale sincronizza tutte le impostazioni utente sui dispositivi che adottano il medesimo sistema operativo.

Infine, ma non per importanza, è stata aggiunta la possibilità di collegare il proprio conto PayPal per eventuali pagamenti.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo TV Hisense VIDAA U7 ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).