Hisense presenta la sua nuova friggitrice ad aria HAF2009D

Nuova friggitrice ad aria Hisense HAF2009D con due cestelli separati da 5,5 e 3,3 litri e 8 programmi automatici di cottura, non solo frigge ma può cuocere anche diversi tipi di dolci e arrostire la carne

Hisense, azienda leader a livello globale nel settore degli elettrodomestici e dell’elettronica di consumo, presenta la nuova friggitrice ad aria HAF2009D a doppio cestello; una soluzione in grado di espanderne le possibilità e la versatilità d’uso, garantendo sempre il massimo del sapore per ogni tipo di alimento.

Caratterizzata da un design premium moderno e raffinato, capace di impreziosire anche la cucina più elegante, la nuova friggitrice ad aria di Hisense abbina uno stile unico alle soluzioni più innovative al servizio del sapore e del benessere a tavola. Con i suoi due cestelli indipendenti e removibili da 5,5 e 3,3 litri consente la realizzazione di più ricette alla volta, per un pasto davvero completo. Snellendo la preparazione dei cibi e lasciando più tempo libero ogni giorno.

Il rivestimento antiaderente dei due cestelli ne renderà, al termine dell’utilizzo, più semplice e veloce la pulizia.

Dettagali sulla nuova Hisense friggitrice ad aria HAF2009D

Gli otto programmi automatici integrati in Hisense HAF2009D rendono qualsiasi ricetta, anche la più impegnativa, a prova di errore: potrete esaltare così il sapore di ogni alimento non solo per le fritture che in assenza di olio risulteranno più leggere, digeribili e sane; ma anche per molto altro.

La nuova friggitrice ad aria di Hisense è perfetta, infatti, anche per la preparazione di dolci come biscotti, muffin e torte e per arrostire al meglio diversi tipi di carne. C’è di più: la possibilità di regolare manualmente la temperatura di cottura (fra gli 80 e i 200 gradi centigradi) durante il funzionamento permette di variare la croccantezza e l’aspetto dei cibi.

Sarà così possibile sperimentare in cucina e dare spazio alla creatività andando incontro, al contempo, alle preferenze di tutta la famiglia. Il timer di cottura può essere impostato fra i 30 e i 60 minuti, con step di 5 minuti, per ricette sempre cotte a puntino.

Design, innovazione e tecnologia vanno di pari passo con l’immediatezza d’uso. La nuova friggitrice Hisense HAF2009D è dotata di un ampio display a LED ben visibile, con pannello di controllo touch che ne rende l’utilizzo molto intuitivo. Non manca un pratico indicatore di funzionamento.

Le dimensioni

Con dimensioni di 30,6 x 40 x 35,2 cm, è il giusto mix di compattezza e capienza (in totale 8,8 litri per i due cestelli); per consentire la realizzazione di preparazioni per più persone e, allo stesso momento, per trovar posto anche dove lo spazio a disposizione non è molto. I piedini antiscivolo ne assicurano la perfetta stabilità su qualsiasi piano d’appoggio; mentre la protezione da calore la rende sicura e ne garantisce un funzionamento sempre perfetto e longevo.

Disponibilità e prezzo al pubblico

La nuova HAF2009D va ad ampliare la gamma di friggitrici Hisense, che ha debuttato in Italia lo scorso anno e che fino a oggi vedeva la presenza di un unico modello a singolo cestello. Hisense HAF2009D è già disponibile per l’acquisto presso rivenditori selezionati al prezzo consigliato di 199,99 euro.

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova friggitrice ad aria HAF2009D ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).